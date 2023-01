MARBLEX E BINANCE FORMAM PARCERIA ESTRATÉGICA PARA EXPANDIR A INFRAESTRUTURA DA BLOCKCHAIN

LOS ANGELES, 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A MARBLEX, uma subsidiária de blockchain da criadora e editora de jogos móveis Netmarble, assinou um memorando de entendimento com a Binance, uma das principais provedoras globais de infraestruturas de blockchain e criptomoedas, para criar uma parceria estratégica.

A MARBLEX buscará oportunidades para reforçar seu ecossistema através da infraestrutura da Binance. Como parceira estratégica, a Binance unirá forças com a MARBLEX para disponibilizar a Binance Custody solution, Binance Pay, e o serviço Binance Connect.

"Estamos muito empolgados em trabalhar com a Binance e com sua infraestrutura e seus recursos técnicos, que desempenharão um papel fundamental na construção do MBX 3.0 - o próximo passo no ecossistema MBX", disse Chung Young, diretor executivo da MARBLEX. "Por meio dessa parceria, a MARBLEX verá um crescimento exponencial em seu ecossistema de blockchain para jogos, que continuará oferecendo diversão, conveniência e rentabilidade a todos os usuários".

Essa parceria estratégica fortalecerá o atual ecossistema de blockchain para jogos da MARBLEX e aumentará o tráfego de usuários a nível global.

O MBX é um ecossistema de blockchain para jogos lançado pela MARBLEX. Além de incentivar o engajamento orgânico dos jogadores, o MBX também os recompensa por sua participação.

Os usuários da Netmarble podem usar o ecossistema MBX nos jogos A3: Still Alive, Ni no Kuni: Cross Worlds e The King of Fighters: ARENA. A empresa adicionará seu ecossistema patenteado de blockchain aos próximos títulos por meio de atualizações graduais.

Para obter mais informações, acesse o site oficial da MARBLEX e suas páginas oficiais no Medium, no Telegram, no Twitter, e no Facebook.

Sobre a MARBLEX

A MARBLEX é uma subsidiária da Netmarble Corp. baseada em um serviço de blockchain para jogos. A missão da MARBLEX é trazer os melhores jogos da blockchain para o mercado com títulos AAA. A MARBLEX é uma empresa sólida com mais de 6000 funcionários, incluindo veteranos do setor de jogos e especialistas em tecnologia blockchain de todo o mundo. Ao disponibilizar serviços como uma carteira para criptomoedas, uma exchange descentralizada, staking de tokens e um mercado de NFTs, a MARBLEX oferece um ecossistema de blockchain ideal para jogos.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma desenvolvedora e editora de topo que expande as fronteiras dos jogos móveis através de títulos altamente inovadores como Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade Soul Revolution e Marvel Future Fight. Como empresa controladora da Kabam e uma importante acionista da Jam City e da HYBE (anteriormente conhecida como Big Hit Entertainment), a Netmarble oferece entretenimento aos seus usuários através de jogos móveis baseados em poderosas franquias e colaborações com titulares de IP em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse http://company.netmarble.com.

