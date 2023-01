MARBLEX Y BINANCE CREAN UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA PARA AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE CADENA DE BLOQUES

LOS ÁNGELES, 12 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- MARBLEX, una subsidiaria de cadena de bloques del desarrollador y editor líder de juegos móviles Netmarble, ha firmado un memorándum de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con Binance, un proveedor líder de infraestructura de cadena de bloques y criptomonedas, para establecer una asociación estratégica.

MARBLEX buscará oportunidades para reforzar su ecosistema a través de la infraestructura de Binance. Como socio estratégico, Binance se unirá con MARBLEX para brindar la solución Binance Custody, Binance Pay, así como Binance Connect.

"Esperamos trabajar con Binance y sus capacidades técnicas e infraestructura que jugarán un papel importante en la construcción de MBX 3.0, el siguiente paso para el ecosistema MBX", dijo Chung Young, director ejecutivo de MARBLEX. "A través de esta asociación, MARBLEX experimentará un crecimiento exponencial con su ecosistema de cadena de bloques basado en juegos, que seguirá ofreciendo diversión, comodidad y rentabilidad a todos los usuarios".

Esta asociación estratégica fortalecerá el actual ecosistema de cadena de bloques basado en juegos de MARBLEX y aumentará el tráfico de usuarios a nivel mundial.

MBX es un ecosistema de cadena de bloques de juegos lanzado por MARBLEX. El ecosistema no solo fomenta el compromiso orgánico de los jugadores, sino que también los recompensa por su participación.

Los fanáticos de todo el mundo pueden disfrutar del ecosistema MBX como parte del A3 de Netmarble: Still Alive, Ni no Kuni: Cross Worlds y The King of Fighters: ARENA. La empresa agregará de manera progresiva el ecosistema de cadena de bloques patentado a los próximos títulos a través de actualizaciones continuas.

Sobre MARBLEX

MARBLEX es una subsidiaria de cadena de bloques de Netmarble Corp., impulsada por un servicio de cadena de bloques basado en juegos. MARBLEX tiene como objetivo llevar al mercado juegos de cadena de bloques de la más elevada calidad con títulos AAA. Una empresa bien establecida con más de 6.000 empleados y colaboradores, incluidos veteranos de la industria de los juegos y expertos en tecnología de cadena de bloques de todo el mundo. Al proporcionar servicios como una billetera de criptomonedas, intercambio descentralizado, token staking y NFT Marketplace, MARBLEX permite a los usuarios experimentar un ecosistema de juego óptimo basado en cadena de bloques.

Sobre Netmarble Corporation

Netmarble Corporation se fundó en Corea en el año 2000 y es uno de los principales desarrolladores y editores que supera los límites de la experiencia de juego móvil con juegos muy innovadores que incluyen Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, the Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade Soul Revolution y Marvel Future Fight. Como empresa matriz de Kabam y principal accionista de Jam City y HYBE (anteriormente Big Hit Entertainment), Netmarble se esfuerza por entretener a las audiencias de todo el mundo con una variedad de juegos móviles basados en sus poderosas franquicias y colaboraciones con titulares de propiedad intelectual en todo el mundo. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com.

