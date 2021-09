Marca chinesa de vaporizadores Geekvape conquista cinco prêmios no Vapouround Award 2021

A organização de mídia mais confiável e influente do setor global de vaporização, Vapouround, publica a revista Vapouround no Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos. A revista oferece notícias e informações abrangentes sobre o mundo de vaporizadores e ganhou uma crescente popularidade entre os leitores de todo o mundo. O Vapouround Awards, evento anual global do editorial da revista que reconhece as marcas de vaporizadores de melhor desempenho, é considerado o Oscar do setor e se tornou o evento de gala de premiação anual mais importante para seus principais participantes.

Geekvape conquista cinco prêmios no evento, tornando-se a maior vencedora deste ano

A Geekvape foi agraciada com cinco prêmios no Vapouround Award 2021: Melhor Marca e Marketing, Líder do Setor, Melhor Mod (Legend2), Melhor Gotejador (DF Drop RDA v1.5) e Melhor Descartável (Geekbar, seu dispositivo de cigarro eletrônico descartável).

Melhor Imagem de marca e Marketing

Em 2021, a equipe de marketing da Geekvape aprimorou seus recursos em matéria de imagem de marca e marketing, dando continuidade ao seu compromisso com a inovação. Além disso, a empresa organizou a coletiva de imprensa de produtos do mais alto perfil do setor e lançou campanhas de marca que atraíram atenção considerável, ao mesmo tempo em que adotou várias abordagens únicas para a comercialização de produtos em todos os canais sociais, em um movimento para buscar inspiração mediante a comunicação com seus fãs em todo o mundo. A Geepvape também se tornou um dos parceiros oficiais do clube de futebol Paris Saint-Germain (PSG).

A conquista do prêmio de Líder do Setor é mais uma demonstração da ascensão da Geekvape para uma posição de liderança no setor. Com sua tecnologia de carga rápida e seu IP68, a mais elevada classificação IP de resistência à poeira e água, a empresa restabeleceu as normas com a sua redefinição dos padrões em toda a cadeia do setor, desde a pesquisa e o desenvolvimento de produtos até a comercialização, com um foco na exploração de inovações que impulsionam o crescimento do setor.

Inovação de produto impulsionada pela tecnologia

A Geekvape recebeu o prêmio de Melhor Mod por seu Aegis Legend 2, a mais recente adição à série Legend que conta com IP68, novos designs da marca e a função patenteada A-lock. Em particular, graças ao seu excelente desempenho e à sua crescente popularidade, o produto alcançou um impressionante volume de vendas de um milhão de unidades em apenas quatro meses após o seu lançamento no mercado.

A conquista dos cinco prêmios não é somente uma afirmação dos pontos fortes da Geekvape, mas também marca um novo caminho para a empresa líder em vaporizadores. Utilizando a sua filosofia de desenvolvimento impulsionada por "usuário + tecnologia", a empresa planeja continuar oferecendo uma experiência definitiva aos clientes, com produtos de primeira qualidade que se destacam não apenas pelo seu desempenho, mas também por sua aparência estética.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635292/1.jpg

FONTE Geekvape

SOURCE Geekvape