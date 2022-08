Marca de moda rápida XIMIVOGUE abre sua mais recente loja na Jordânia, totalizando mais de 1.700 lojas em todo o mundo

GUANGZHOU, China, 1º de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A marca de moda rápida XIMIVOGUE abriu sua mais nova loja recentemente na Jordânia em julho deste ano. Até o momento, a XIMIVOGUE abriu mais de 1.700 lojas em 93 países, incluindo Austrália, Estados Unidos, Canadá, Singapura, China, Índia, Indonésia, Marrocos, México e assim por diante.

Fundada em 2015, a XIMIVOGUE já ofereceu mais de seis mil produtos (SKUs) em dez categorias, incluindo utensílios domésticos, produtos de saúde e beleza, acessórios eletrônicos, produtos para escritório, brinquedos, bichinhos de pelúcia, bolsas requintadas, produtos sazonais, séries de moda e acessórios para festa.

Até o momento, em 2022, a XIMIVOGUE lançou um novo modelo de cooperação, conhecido como operações conjuntas, a fim de obter ainda mais oportunidades de negócios.

A impressionante jornada de desenvolvimento da XIMIVOGUE

Em 2009, foram abertas mais de 1.400 lojas globais da XIMIVOGUE.

Em 2010, a XIMIVOGUE abriu mais de 100 lojas e mais de 300 em 2011.

Em 2012, foram estabelecidos os canais de franquia da XIMIVOGUE.

Em 2013, mais de 600 lojas da XIMIVOGUE foram abertas e, em 2014, o número chegou a mil unidades.

Em 2015, mais de 300 franquias foram abertas e a XIMIVOGUE prometeu que, sempre que uma franquia entrasse no acordo de cooperação, a empresa cobriria as despesas de subsistência e as taxas de mensalidade escolar de uma criança por um ano. Além disso, para cada 100 lojas da XIMIVOGUE que são abertas, a empresa doa generosamente o custo de abertura a uma escola primária.

Em 2016, a fundação XIMIVOGUE foi oficialmente estabelecida e mais de mil lojas de franquias XIMIVOGUE foram abertas.

Em 2017, e com duas sedes para suas operações, a XIMIVOGUE ajudou mais de 800 crianças a retornarem à escola e doou oito Hope Schools (escolas de esperança) com sucesso.

Em 2018, a XIMIVOGUE estabeleceu 21 filiais em 46 países e alcançou um faturamento de mais de RMB 1,8 bilhão.

Em 2019, foram abertas mais de 1.500 lojas globalmente.

Em 2021, a empresa já havia chegado a mais de 1.700 lojas em 89 países e regiões.

Vantagens diferenciadas da marca XIMIVOGUE

Atualização de mais de 800 novos produtos mensalmente

Amplo depósito para logística com mais de 50 mil metros quadrados

Orientação profissional da equipe de serviço

Até 65% mais tarifas de loja

Mais de seis mil SKUs de produtos

Mais de seis mil SKUs de produtos

Sistema completo de gerenciamento da cadeia de suprimentos

Mais de dez anos de ampla experiência no setor

Mais de dez anos de ampla experiência no setor

Mais de mil fornecedores de alta qualidade

Atendimento pós-venda 24 horas por dia, sete dias por semana

Mais de cinco mil funcionários em oito centros operacionais

Sobre a XIMIVOGUE:

A XIMIVOGUE é uma varejista que oferece produtos de estilo de vida cotidianos de alta qualidade com boa relação custo-benefício. Atualmente, a XIMIVOGUE lançou dois principais modelos de negócios - franquia e operação conjunta.

Contato:

[email protected]

