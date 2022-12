Marca GAC MOTOR entra no mercado peruano com 4 novos modelos

CANTÃO, China, 5 de Dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A GAC MOTOR fez sua estreia no Peru na noite de 24 de Novembro (horário local). O evento apresentou vários novos modelos, incluindo a segunda geração do GS8, o GS3, o GS3 Power e o GS4.

Cerca de 200 convidados participaram da cerimônia de lançamento desses populares modelos, incluindo parceiros de negócios, concessionárias, a mídia automobilística e celebridades locais.

Conexão com o Peru

Nos últimos oito anos, graças à iniciativa Cinturão e Rota, a China se tornou a maior parceira comercial do Peru.

Após um período de vendas consistente e impressionante no mercado sul-americano, a GAC MOTOR preparou cuidadosamente sua entrada no Peru. As vendas da empresa mais do que duplicaram e o reconhecimento dos compradores locais cresceu, colocando a GAC MOTOR em uma posição sólida para conquistar o sucesso no mercado peruano.

A cerimônia foi o primeiro evento oficial da GAC MOTOR no Peru, e a integração cultural foi um dos temas fortes. O evento contou com uma exposição esplêndida de patrimônio chinês e peruano, incluindo uma mostra de arte, música e arranjos florais tradicionais que revelou a riqueza e diversidade cultural de ambos os países.

GAC MOTOR: Veículos de qualidade superior

Graças a seus altos padrões de design e sua tecnologia impressionante, os carros da GAC são produtos altamente competitivos, proporcionando uma experiência de direção avançada.

Equipados com o trem de força exclusivo da GAC MOTOR e o sistema de transmissão Aisin 6AT, os quatro modelos - o luxuoso carro-chefe GS8; o esportivo e compacto SUV GS3; o moderno e compacto SUVGS3 Power; e o elegante SUV GS4 - oferecem uma experiência de direção mais simples, um design tecnológico e vários recursos inteligentes.

O espírito de 'Ir e Mudar'

A GAC MOTOR está pronta para escrever um novo capítulo na América do Sul.

"Ir e Mudar não é apenas nosso slogan, é também um objetivo diário", afirmou Paolo Nava, gerente de marca da GAC MOTOR Peru . "Estamos aqui para desafiar a norma estabelecida, inspirar novas ideias e criar grandes mudanças, elevando o padrão dos veículos chineses no Peru".

"O Peru é um mercado importante para a GAC e nosso objetivo é disponibilizar nossos melhores produtos e serviços para os clientes peruanos", afirmou Alex Zhou, diretor geral da GAC International para região das Américas.

O mercado peruano está repleto de desafios e grandes oportunidades para a GAC MOTOR. A marca explorará ativamente o mercado local e trabalhará para expandir a influência de seus produtos, alcançando um crescimento constante e consistente.

