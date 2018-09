Marca Shandong: innovación y desarrollo en la provincia natal de Confucio

Durante este viaje, que duró cinco días, 10 columnistas de nueve entidades mediáticas incluidas European Pressphoto Agency, Lusa News Agency, The Diplomat, Oxford University Press y otros visitaron CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd., el puerto de Qingdao, el Ecopark sino-germano, Shandong Guiyuan Advanced Ceramic Co., Ltd. (Sicer) y Shandong Lingshang Glass Culture Creative Co., Ltd. en Qingdao, Zibo y Jining. También disfrutaron de una visita turística a los pueblos natales de Confucio y Mencio para explorar el confucianismo.

En Qufu, los periodistas se sumergieron en el ambiente cultural que impregna el Templo de Confucio, la mansión de la Familia Kon y el Cementerio de Confucio en Qufu. El griego Vasilis Trigkas, colaborador de The Diplomat, mencionó que, aunque Confucio vivió hace más de 2000 años, sus pensamientos y la cultura confuciana siguen influyendo a China y al mundo. Confucio instruyó a sus discípulos para que pensaran constantemente sobre la naturaleza humana y la sociedad, y que teorizaran sobre las dudas y los pensamientos. Las Analectas no solo ilustran su punto de vista y opiniones sobre la vida, sino que, lo más importante, interpretan como equilibrar los intereses individuales con los intereses colectivos para crear una sociedad harmonizada.

Durante la 18º Cumbre de Shanghai Cooperation Organization (SCO), que se celebró en Qingdao en junio de este año, jefes de estado usaron "Miles de montañas verdes", una gama de utensilios hechos de porcelana de Huaqing, un tipo de cerámica celadón. Estas piezas suscitaron un interés considerable entre los periodistas.

"El diseño inspirado de "Miles de montañas verdes" proviene de la cultura de Shandong", explicó Lin Yufeng, diseñador jefe de la porcelana china. "La filosofía de "armonía en la diversidad" representada en la cultura de Shandong se integra con los elementos del diseño". La porcelana de Huaqing tiene un aspecto brillante, cristalino, con colores marinos que simbolizan la mentalidad abierta de China. Los elementos del diseño de la gama incluyen el Monte Tai, nubes sobre el mar y montañas contrarrestadas con el mar, y reflejan el carácter integrador, la mentalidad abierta y el humanismo de la cultura de Shandong.

A los periodistas no solo les impresionó el uso de técnicas tradicionales, sino también la eficacia, la innovación y el desarrollo que ha fomentado China.

CRRC Qingdao Sifang es el principal núcleo de la industria china de fabricación de equipo de tránsito ferroviario. CRRC Qingdao ha reforzado la fundación de innovación independiente en la industria china de trenes de alta velocidad, desde el primer tren de alta velocidad de China con múltiples vagones con una velocidad de 300 a 350 kilómetros hora al CRH380A "Fuxing" con la mayor velocidad del mundo (pruebas de operativas a 486,1 kilómetros hora).

El periodista francés, Buffet Julien, comparó el puerto al puerto inteligente que se construyó en La Haya en 2017. Cree que la terminal de contenedores automatizada de Qingdao es un buen ejemplo para crear la Ruta de la seda digital. "Esperemos que establezca una conexión con el puerto inteligente de Francia para contribuir a una interconexión global", manifestó.

