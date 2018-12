Marcas de Shaanxi presentes en la celebración del primer aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos entre China y Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ, 4 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- China y Panamá celebraron el primer aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en la ciudad de Panamá el 3 de diciembre, hora local. Xifeng Liquor estuvo presente en el evento, donde deleitó a los invitados con su intenso sabor oriental. Es la segunda vez en más de 100 años que la marca de licor china consagrada por el tiempo viaja al continente americano.

En 1915, en representación del entonces vino chino, Xifeng Liquor se exhibió en la Exposición Mundial de Panamá, donde obtuvo la medalla de oro en el concurso y dejó su marca a nivel mundial. Xifeng Liquor nació en la ciudad de Baoji, en la provincia china de Shaanxi al noroeste del país, que también es la cuna de la civilización china y la civilización agrícola china.

Cultivado en el período Yanhuang hace unos 6.000 años, Xifeng Liquor nació a finales de la dinastía Shang hace alrededor de 3.000 años. Progresó en las dinastías Qin y Han, floreció en las dinastías Tang y Song, se popularizó en las dinastías Ming y Qing y prosperó en el período contemporáneo. Sus técnicas de elaboración y cultivo se vienen mejorando sin interrupción desde hace más de 3.000 años.

Como importante variedad del licor chino, Xifeng Liquor tuvo un sólido crecimiento en los últimos años. En 2017, las ganancias de Xifeng Liquor ascendieron a 3.700 millones de yuanes (533 millones de dólares estadounidenses). Una serie de indicadores comerciales alcanzaron un récord en el período de enero a septiembre de este año, cuando las ventas subieron un 32,59 por ciento interanual y alcanzaron los 4.229 millones de yuanes.

Desde comienzos de este año, Xifeng Liquor aprovechó el desarrollo de la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda al introducir sus productos principales en Portugal, España, Italia, Suiza, los Países Bajos y otros países con una gran cultura del vino. La presencia de Xifeng Liquor en Panamá marca otro paso en la globalización de las marcas chinas de licores. Además de mostrar la confianza de las marcas chinas, promovió las historias y los productos culturales de los famosos licores chinos en el extranjero.

Xifeng Liquor no fue la única marca de Shaanxi en la celebración. LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. presentó un nuevo y llamativo producto energético: la oblea de silicio monocristalino. Los módulos fotovoltaicos solares juegan un rol cada vez más importante en el sistema energético mundial como energía limpia con costos bajos y alta eficiencia de conversión en la última década. Como empresa líder en la fabricación de módulos solares monocristalinos, LONGi se destaca por su sólido desempeño financiero y su continua innovación tecnológica. El modelo "fotovoltaico + almacenamiento de energía" impulsado por LONGi será una importante dirección para el desarrollo de la tecnología energética mundial y la industria de la energía en el futuro.

Con una sólida capacidad de innovación de marca y excelentes perspectivas de crecimiento, Xifeng Liquor y LONGi tienen una gran influencia en el mercado y son sumamente competitivas. Su presencia en la exhibición de marcas en Panamá impulsará la innovación y el crecimiento de las marcas chinas.

