Marcel Stalder nommé PDG de Chain IQ Group

Cette décision découle de la stratégie à long terme mise au point par le conseil. Au cours de la réunion annuelle de bilan début 2019, le conseil et Urs Dogwiler sont arrivés à la même conclusion : les objectifs de repositionnement stratégique et opérationnel étant atteints, il est temps pour Chain IQ de passer à la phase suivante. La société remercie Urs Dogwiler de son travail excellent autant que décisif. Le changement à la tête de la société affirme l'ambition de Chain IQ de stimuler la croissance et de développer considérablement sa présence sur le marché.

Urs Dogwiler quittera ses fonctions le 31 octobre 2019. Marcel Stalder les reprendra directement le 1er novembre. Sous la direction d'Urs Dogwiler, Chain IQ a vu son chiffre d'affaires dans le secteur des services progresser de manière constante, sa structure organisationnelle se transformer d'un point de vue stratégique et son offre de services d'approvisionnement se diversifier. Chain IQ est aujourd'hui un leader mondial offrant des services d'approvisionnement à une cinquantaine de clients internationaux majeurs de différents secteurs dans plus de 20 pays.

Claudio Cisullo, fondateur et président de Chain IQ Group, déclare : « Sous la houlette d'Urs Dogwiler, Chain IQ a connu une mutation durable au cours des quatre dernières années. La société occupe aujourd'hui une place stratégique et opérationnelle importante, notamment dans le domaine de la transformation numérique. Grâce au programme de changement profond qu'il a mis en place, Chain IQ est devenue un prestataire de services d'approvisionnement diversifiés et rentables à l'écoute du client. Je remercie Urs Dogwiler pour son travail et son engagement exceptionnels. Je lui adresse tous mes vœux de succès pour l'avenir. Ce fut un plaisir de collaborer avec lui. »

Avant de rejoindre Chain IQ Group, Marcel Stalder occupait le poste de responsable marché pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche chez EY. Il était également directeur national pour la Suisse, et membre du comité de direction et du conseil d'administration d'EY Suisse. D'une personnalité affirmée, Marcel Stalder est un dirigeant très motivé, charismatique et volontaire, adepte d'une démarche structurée et très analytique. Après 23 ans au sein d'EY, il rejoint une société ambitieuse et engagée cadrant avec ses objectifs professionnels personnels. Fort d'une expérience de plusieurs années en développement stratégique et en dynamique de croissance, le nouveau PDG du Groupe s'appuiera sur la politique instaurée pour augmenter le taux de couverture du marché mondial et stimuler la croissance. Il poursuivra la conduite d'une innovation optimisée par la technologie et la transformation numérique.

Claudio Cisullo ajoute : « En la personne de Marcel Stalder, nous avons nommé un expert de premier plan en conseil et en développement stratégiques dont les qualifications en leadership international sont impressionnantes dans le domaine. Son expérience, ses relations et ses compétences exceptionnelles font de lui le collaborateur idéal pour notre société. Il est particulièrement armé pour appréhender et exploiter les possibilités à venir, dynamiser une forte croissance durable et faire franchir un nouveau cap à Chain IQ. »

Chain IQ est un prestataire de services international et indépendant qui fournit à ses clients un approvisionnement stratégique, tactique et opérationnel. Chain IQ opère depuis ses centres principaux, Zurich (siège social), New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bucarest, et dessert plus de 20 pays (comme la Chine, Hong Kong, le Japon et l'Australie).

