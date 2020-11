Marcelo Serrado passa por tratamentos estéticos para melhorar a qualidade da pele com naturalidade

Com o passar dos anos, perdemos o colágeno e o ácido hialurônico produzidos naturalmente pelo organismo. "Descobri recentemente que os tratamentos estéticos são excelentes alternativas para devolver o que vamos perdendo com o passar dos anos", conta Marcelo que é o mais novo adepto aos procedimentos.

O Restylane® é um preenchedor à base de um ácido hialurônico que pode ser aplicado em diversas áreas do rosto de acordo com o paciente precisa: volumizar, preencher e até sustentar pontos estratégico da face. Marcelo conta que utilizou na região das maçãs do rosto. "Eu estava me achando com uma aparência cansada e envelhecida e, por isso, usei para preencher minha bochecha e deixar o rosto mais jovem, mas sem perder a minha individualidade, sabe?", explica o ator.

Para o pescoço, a indicação foi o Sculptra®, um bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático (PLLA), que é injetado para dar firmeza naquela pele que vai ficando mais frouxa ao longo do tempo. "É muito interessante! Ele estimula a produção do nosso próprio o colágeno, algo que é nosso, mas que a gente vai perdendo com o tempo", destaca Marcelo. O produto também pode ser usado em outras partes do corpo, como nos braços, no bumbum e no abdômen, além de também ser utilizado no rosto.

"Outra coisa que gostei muito é que ambos são pouco invasivos, e têm uma recuperação rápida", complementa o ator.

A aplicação deve ser feita sempre em consultório, por um profissional de saúde habilitado, que irá avaliar a necessidade de cada paciente para definir o melhor plano de tratamento para cada um deles. O Sculptra® tem resultados progressivos por até 25 meses. Já o Restylane® tem efeito imediato, com resultados que podem durar até 18 meses.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

