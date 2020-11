Marcenaria sob medida para a criação de texturas e itens de mobiliário

Para dar a sensação de amplitude, a parede central desta sala foi revestida com um painel geométrico feito com o padrão Azul Soft da Arauco. Para esconder o ar-condicionado, Sarita criou uma caixa de mdf com uma porta basculante ripada.

Em outro projeto, o móvel criado pela designer com o padrão Azulão da Arauco, além de funcional, trouxe descontração para o ambiente. Ele serve tanto de apoio para o buffet quanto para acomodar a adega climatizada. Na parte de cima, uma cristaleira complementa essa ótima solução de marcenaria.

A otimização do espaço do quarto contou também com home office. O padrão Supremo Matt da Arauco foi usado pela designer para criar o móvel com escrivaninha e acabamento em painel ripado, que trouxe um charme especial para o projeto. O tom claro do padrão ajudou a dar ainda mais amplitude ao ambiente.

Recortes de mdf no padrão Camurça da Arauco com rejunte entre os desenhos realçaram o formato orgânico das pedras, atendendo o desejo do morador de ter esse revestimento na parede do quarto.

Para esconder a escada da sala, a solução foi criar essa estante que, além de parapeito, serve como biblioteca para os moradores, apaixonados por livros. A marcenaria foi construída seguindo a subida da escada no padrão Azulão da Arauco.

O padrão Azulão da Arauco também foi usado para a criação dos desenhos nas paredes da varanda. De um lado, volumes geométricos, e, de outro, um ripado com uma prateleira funcional para o apoio de quadros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344725/Sala_com_Arauco.jpg

FONTE Arauco

