March of Dimes añade a Rajan Mehta de WWE como honrado en Get S.E.T. Los Angeles

LOS ÁNGELES, 10 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Rajan Mehta, el vicepresidente ejecutivo y director principal de producto y tecnología de WWE, será honrado junto con cuatro otros individuos de la industria de deportes, entretenimiento y tecnología durante el evento inaugural de Get S.E.T. Los Angeles el jueves 27 de junio. El evento beneficiará a March of Dimes, el líder sin fines de lucro en la lucha por la salud de todas las mamás y todos los bebés. Rajan se une a la ganadora de seis medallas de oro olímpicas, Allyson Felix, Marcellus Wiley, copresentador de FOX Sports 1 y antiguo jugador de la NFL, Kevin LeGrett, presidente de West Division iHeartmedia, y Don Olender, disruptor tecnológico y director ejecutivo de Innovate@UCLA. Jim Hill de CBS2, antiguo jugador de la NFL y uno de los presentadores de deportes más respetados de la nación, será el maestro de ceremonia de esta increíble noche celebrada en The NOVO at L.A. Live para el evento único y envolvente.

"Estoy emocionado de ser reconocido por March of Dimes, una organización que ha hecho una diferencia en las vidas de familias en todo el mundo durante 80 años", dijo Rajan Mehta. "Como padre de dos hermosas hijas, agradezco todo lo que hace March of Dimes para abordar las principales amenazas para la salud que las madres y los bebés enfrentan".

"Estamos lanzando un evento que celebra grandes logros en deportes, entretenimiento y tecnología, reúne a la comunidad empresarial de Los Ángeles de una nueva forma, y, lo más importante, crea conciencia y recauda fondos para apoyar a March of Dimes y la lucha por la salud de las mamás y los bebés", dijo Jeffrey Pollack, copresidente de Get S.E.T. Los Angeles y presidente de la XFL.

Los asistentes a Get S.E.T. Los Angeles recibirán una entrada exclusiva a una noche excepcional el jueves 27 de junio a las 6:00pm en The NOVO, L.A. Live, 800 W Olympic Blvd, Los Ángeles, California 90015. El evento incluirá presentaciones interactivas y activaciones inolvidables y el acceso íntimo a entretenimiento de clase mundial. ¡Esta no es su gala de recaudación de fondos tradicional! Las entradas solamente cuestan $250 cada una y están a la venta en marchofdimes.org/getsetla.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y todos los bebés. Apoyamos investigaciones, dirigimos programas y brindamos educación y defensoría para que todas las familias puedan tener el mejor comienzo posible. Sobre la base de un exitoso legado de 80 años de impacto e innovación, defendemos a cada madre y cada bebé. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información. Para consuelo y apoyo, visite shareyourstory.org . Encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

