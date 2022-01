MARCH OF DIMES ANUNCIA MARCH FOR BABIES 2022: A MOTHER OF A MOVEMENT™

ARLINGTON, Virginia, 19 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes inauguró hoy el March for Babies 2022: A Mother of A Movement™. Después de 52 años como el evento de recaudación más grande de la organización —y la caminata benéfica más antigua del país—, esta campaña de concientización y recaudación de fondos es más grande que nunca, y tiene como objetivo apoyar a todas las familias durante su recorrido por el embarazo, así como recaudar fondos esenciales para ayudar a March of Dimes a ofrecer investigación, programas, educación y promoción para que las mamás y los bebés tengan el mejor comienzo posible. Estados Unidos sigue siendo uno de los países desarrollados más peligrosos para el parto, especialmente para las mujeres y los bebés de color. Al unirse al movimiento, personas de todas partes están luchando por hacer de los Estados Unidos un país más equitativo para tener un bebé.

"March for Babies es un momento para dar un paso adelante por algo grande: formar parte de un movimiento nacional", mencionó Stacey D. Stewart, presidenta y directora ejecutiva de March of Dimes. "Nuestra increíble comunidad se está uniendo para poner fin al parto prematuro prevenible y a la muerte materna, así como para cerrar la brecha de equidad en salud. Sin importar dónde viva usted, puede unirse a este movimiento en nombre de todas las mamás y los bebés y ayudar a March of Dimes a garantizar que podamos estar ahí para todas las familias. Este es un momento para rendir homenaje a aquellos que hemos perdido, honrar a los bebés prematuros o con defectos de nacimiento, y conectarnos con otros comprometidos a promover nuestra misión. Invito a todos a unirse a nosotros inscribiéndose hoy".

Este año, la campaña March for Babies incluirá tanto eventos presenciales como virtuales para ayudar a brindar a cada familia el mejor comienzo posible. A través del reto llamado "Step Up Challenge" se alienta a las personas a dar todos los pasos posibles: en casa, en sus barrios o en una caminata organizada por March of Dimes. Al descargar la aplicación March of Dimes: Charity Cloud desde una tienda de aplicaciones, las personas pueden actuar hoy para definir su desafío, empezar y alentar a otros a unirse también. Las personas también pueden unirse a March for Babies mediante la creación de un evento de recaudación de fondos gestionado por ellas mismas u organizar su propia caminata comunitaria con un kit walk-in-a-box de March of Dimes.

El Boletín de Calificaciones March of Dimes 2021 muestra que, por primera vez en seis años, los nacimientos prematuros en los Estados Unidos disminuyeron ligeramente, del 10.2 % al 10.1 %, y que el país mantiene su calificación C-. Incluso con esta leve disminución, aún hay tasas de nacimientos prematuros inaceptables en los Estados Unidos, particularmente entre las comunidades de color, donde las tasas aumentaron ligeramente para las comunidades afroamericanas, indígenas estadounidenses y nativas de Alaska. Las mismas disparidades existen con la muerte de infantes, que ha disminuido lentamente en los últimos años. Sin embargo, los bebés afroamericanos, indígenas estadounidenses y nativos de Alaska aún tienen el doble de probabilidades de morir antes de sus primeros cumpleaños en comparación con los bebés blancos.

"Estamos en medio de una crisis de salud materna e infantil que ha sido particularmente devastadora para las mujeres de color. Las mujeres afroamericanas tienen tres veces más probabilidades de morir por causas asociadas al embarazo que las mujeres blancas. Esto es algo inaceptable y debemos poner fin a esta crisis para todas las mujeres", manifestó Allyson Felix, atleta olímpica de los Estados Unidos y miembro del Consejo de celebridades promotoras de March of Dimes. "Es por eso que me uno a March for Babies: A Mother of a Movement, para que juntos podamos mejorar la salud de todas las mamás y los bebés".

Más que solo una caminata, March for Babies levantará las comunidades para lograr la equidad en la salud, abrirá las puertas para que todas las mamás tengan acceso a la atención médica y protegerá la salud de las familias a través de la promoción. A través de experiencias presenciales y virtuales, March for Babies es un espacio para honrar la maternidad, los bebés y las familias, y unirse con miles de otras personas para compartir experiencias mientras recaudan fondos críticos para ayudar a todas las mamás y los bebés.

"Estoy encantada de apoyar de nuevo a March for Babies: A Mother of a Movement. Es crucial que trabajemos juntos como comunidad para proteger la salud de todas las mamás y los bebés durante estos tiempos difíciles", sostuvo Tatyana Ali, actriz, cantante y miembro del Consejo de celebridades promotoras. "Si marchamos juntos por todo el país, podemos ayudar a llamar la atención sobre la necesidad de más investigación y más soluciones, ya que cada bebé debería tener la mejor oportunidad de comenzar".

La Fundación Color Street, el brazo caritativo de Color Street, una marca innovadora de belleza que fabrica y vende tiras de esmalte de uñas, se une a la lucha por todas las mamás y los bebés como socio emblemático nacional con un compromiso de $1 millón para March for Babies. Como parte de su apoyo, Color Street está creando dos tiras de uñas de edición limitada para generar conciencia sobre la salud materna e infantil y la necesidad de apoyar a todas las familias.

"Me siento orgulloso de lo que hacemos juntos a través de la Fundación Color Street para apoyar tantas causas importantes", expresó Fa Park, fundador y director ejecutivo de Color Street. "Ahora nos uniremos como compañía y como comunidad para marcar una gran diferencia en la vida de las familias, las mamás y los bebés con nuestro mayor compromiso financiero hasta la fecha. Estamos orgullosos de apoyar a March for Babies para que cada mamá y cada bebé tengan el mejor comienzo posible".

Únase al movimiento

March of Dimes invita a todos a dar un paso al frente y unirse para poner fin al parto prematuro prevenible, acabar con la muerte materna y cerrar la brecha de equidad en salud. Algunas de las formas de participar son:

Registrarse en March for Babies: A Mother of A Movement | Regístrese hoy en MarchforBabies.org o descargue la aplicación March of Dimes Charity Cloud, algo que puede hacer en cualquier momento. Únase al reto Step Up Challenge | Durante el registro, inscríbase al reto "Step Up Chellenge" y forme parte de algo grande comprometiéndose a dar tantos "pasos" como sea posible para ayudar a las mamás y a los bebés, en el hogar, en su vecindario o en una caminata organizada por March of Dimes ¡o incluso por usted! Tiene hasta el 16 de mayo de 2022 para aportar todos los pasos posibles. Finalmente, lo que hay que hacer es: ¡actuar! | Busque un evento presencial en su zona o simplemente dé sus pasos por su cuenta en casa. ¿Le gustaría organizar una pequeña reunión? Explore nuestras opciones de caminatas organizadas por personas y por la comunidad. Sin importar lo que elija hacer, ¡cada paso que dé y cada dólar que recaude son importantes!

Como organización enfocada en la salud pública, March of Dimes está comprometida a garantizar que los asistentes a los eventos se reúnan de manera segura durante la pandemia. Mientras que todos los eventos tendrán lugar al aire libre, la organización seguirá todos los protocolos de seguridad, como promover la vacunación, el uso de mascarilla y el distanciamiento social.

Vea "Unspoken", nuestro último anuncio de servicio público que muestra historias de familias diversas y trae a la vida los motivos por los que cada familia es una parte del movimiento. Nuestro kit de prensa para redes sociales también ofrece información sobre March for Babies para ayudar a impulsar el apoyo público. Para obtener más información sobre March for Babies, incluido cómo registrarse y encontrar un evento, visite marchforbabies.org y descargue la aplicación March of Dimes: Charity Cloud desde su tienda de aplicaciones favorita ahora mismo, para hacer seguimiento a los avances de amigos y familiares y animar a otros a unirse también.

ACERCA DE MARCH OF DIMES

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. Apoyamos la investigación, lideramos programas y proporcionamos educación y apoyo para que cada mamá y cada bebé puedan tener el mejor comienzo posible. Sobre la base de un exitoso legado de 80 años de impacto e innovación, estamos presentes para todas las familias: las que experimentaron dificultades de primera mano, las que celebran su salud y las que recién están intentando empezar. Para obtener más información, visite marchofdimes.org o nacersano.org, y diríjase a shareyourstory.org para obtener consuelo y apoyo. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1728842/March_for_Babies_Logo.jpg

FUENTE March of Dimes Inc.

SOURCE March of Dimes Inc.