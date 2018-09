March of Dimes aplaude la aprobación de la S. 3029, la Ley de reautorización PREEMIE de 2018

WASHINGTON, 13 de septiembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes celebró la aprobación hoy en el Senado estadounidense de la S. 3029, la Ley de reautorización PREEMIE de 2018, una ley para renovar leyes fundamentales para prevenir y tratar los nacimientos prematuros y sus complicaciones.

"Los nacimientos prematuros siguen siendo una crisis que se subestima y no recibe la atención que merece en la salud maternoinfantil", declaró la presidenta de March of Dimes, Stacey D. Stewart. "En la actualidad, uno de cada 10 bebés estadounidenses nace antes de término, lo que los pone en riesgo de muchos problemas de salud. La aprobación de la Ley PREEMIE reafirma el compromiso del Senado con garantizar que cada embarazo sea saludable y que cada bebé tenga el mejor comienzo posible en la vida".

La Ley de reautorización PREEMIE renueva una serie de programas federales que respaldan la investigación, la educación y las iniciativas de prevención relacionadas con el nacimiento prematuro. Renovaría el Comité Asesor sobre Mortalidad Infantil del Secretario (del Departamento de Salud y Servicios Humanos) y agregaría a sus tareas temas como mortalidad y vacunación maternas. La S. 3029 también crearía un nuevo comité federal interagencias para coordinar los muchos programas federales que impactan, directa o indirectamente, la prevención del nacimiento prematuro. Puede encontrar más información sobre esta ley aquí.

La Ley PREEMIE recibe el respaldo de una gran gama de organizaciones comprometidas con la salud maternoinfantil junto con March of Dimes, como el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología, la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación de Programas de Salud Maternoinfantil y la Asociación de Hospitales Pediátricos. Puede encontrar una lista completa de las organizaciones a favor de la ley aquí.

"March of Dimes les agradece a los senadores Lamar Alexander y Michael Bennet por ser firmes defensores de la salud maternoinfantil desde hace tantos años", agregó Stewart. "Este avance importante no habría sido posible sin su apoyo incansable".

La S. 3029 ahora pasa a la Cámara de Representantes. Un proyecto de ley que la acompaña, H.R. 6085, es patrocinado por los representantes Anna Eshoo (demócrata, California) y Leonard Lance (republicano, Nueva Jersey) y cuenta con apoyo bipartidario.

