MARCH OF DIMES DIFUNDE EL TERCER INFORME DE DESIERTOS EN LA ATENCIÓN A LA MATERNIDAD QUE REVELA QUE EL ACCESO A LA ATENCIÓN ESTÁ EMPEORANDO DURANTE LA COVID-19

EL CIERRE DE HOSPITALES Y LA PÉRDIDA DE PROVEEDORES PROVOCAN UN AUMENTO DEL 2 % EN LOS DESIERTOS DE ATENCIÓN A LA MATERNIDAD

Casi 7 millones de mujeres en edad fértil viven en zonas sin acceso o con acceso limitado

Presenta el Mamagenda para #BlanketChange con el fin de reunir apoyo a las políticas para hacer frente a la crisis

ARLINGTON, Virginia, 11 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes publicó hoy su informe de 2022 Nowhere to Go: Maternity Care Deserts Across the U.S. (Sin lugar donde ir: deisiertos de atención a la maternidad en los Estados Unidos), que revela que el acceso a la atención a la maternidad está disminuyendo en los lugares donde más se necesita, lo que afecta a casi siete millones de mujeres estadounidenses en edad de procrear y a unos 500,000 bebés. La tercera actualización del informe, elaborado en colaboración con Reckitt, muestra un aumento del dos por ciento en los condados clasificados como desiertos en la atención a la maternidad desde el informe de 2020, impulsado principalmente por el cierre de hospitales y unidades de atención a la maternidad, y la pérdida de proveedores de obstetricia. Los datos refuerzan que Estados Unidos sigue estando entre los países desarrollados más peligrosos para dar a luz, especialmente en las zonas rurales y las comunidades de color.

Los desiertos en la atención a la maternidad son los condados sin un hospital o centros de nacimientos que ofrezcan atención obstétrica y sin ningún proveedor de obstetricia.

"Con un promedio de dos mujeres que mueren todos los días por complicaciones del embarazo y el parto y dos bebés que mueren cada hora, nuestro país enfrenta un momento único y crítico, ya que la crisis de salud materno-infantil continúa intensificándose", señaló Stacey D. Stewart, presidenta y directora ejecutiva. "Con los cierres hospitalarios, la inflación y la COVID-19 que limitan el acceso a la atención, los problemas agravados de nuestro tiempo se ciernen sobre las familias, y las obliga a manejarse de nuevas maneras para encontrar la atención que necesitan y las formas de pagarla. El acceso a la atención a la maternidad no debe ser opcional, por lo que iniciamos la Mamagenda para #BlanketChange con el fin de obtener apoyo para las políticas que garanticen que todas las familias del mundo tengan acceso a la atención a la maternidad de alta calidad".

Específicamente, el informe Maternity Care Deserts 2022 revela:

El 36 % de los condados de los Estados Unidos están designados como desiertos en la atención a la maternidad, los condados sin hospitales obstétricos o centros de nacimientos cero y sin proveedores obstétricos.

2.2 millones de mujeres en edad de procrear viven en desiertos de atención a la maternidad y más de 146,000 bebés nacen allí.

El 5 % de los condados tiene una designación peor en este informe que en el informe de 2020.

Casi 7 millones de mujeres viven en comunidades con acceso limitado o nulo a la atención a la maternidad; 1 de cada 8 bebés nace en esas zonas.

La pérdida de proveedores obstétricos y de servicios de obstetricia en los hospitales fue responsable de la disminución del acceso a la atención a la maternidad en más de 110 condados entre el presente informe y el informe de 2020.

1 de cada 4 bebés nativos americanos nacieron en zonas sin acceso o con acceso limitado a servicios de atención a la maternidad.

1 de cada 6 bebés afroamericanos nacieron en áreas sin acceso o con acceso limitado a los servicios de atención a la maternidad.

"Nuestro informe de 2022 confirma que la falta de acceso a la atención médica es una de las mayores barreras para lograr embarazos seguros y saludables, y que afecta especialmente a las zonas rurales y a las comunidades de color en las que las familias se enfrentan a dificultades económicas para encontrar atención", señaló la Dra. Zsakeba Henderson, vicepresidenta sénior y directora interina de Medicina y Salud."Si bien ha habido un ligero aumento en los proveedores obstétricos en todo el país, seguimos observando una preocupante disminución de los proveedores que prestan servicios en las zonas rurales. De hecho, solo el 7 % de los proveedores obstétricos prestan servicios en las zonas rurales y, con más de 500,000 bebés nacidos de mujeres que viven en esas zonas, las familias de las zonas rurales corren un mayor riesgo de obtener malos resultados".

Como parte del esfuerzo por abordar la creciente crisis de salud materno-infantil, March of Dimes trabaja para evolucionar el informe sobre el Desierto de la Atención a la Maternidad año tras año a fin de reflejar los avances recientes. El informe de 2022 incluye nuevas áreas de enfoque como la atención posparto, las enfermedades crónicas y el embarazo, así como información adicional sobre:

Telesalud: un examen de la distribución del bajo acceso a la banda ancha que sigue siendo una barrera para aumentar la telesalud en todo nuestro panorama.

Centros de salud y médicos de familia calificados a nivel federal: se analiza el papel de estos proveedores a la luz de las barreras adicionales para acceder a la atención médica.

En asociación con Elevance Health Foundation, March of Dimes publicará informes complementarios sobre la disponibilidad de la atención a la maternidad en los 50 estados, así como en Washington D. C. y Puerto Rico en la primavera de 2023.

Cómo hacer frente a esta crisis

Para hacer frente a la creciente crisis de salud materno-infantil, se requiere un enfoque holístico que tenga en cuenta a todas las familias, los factores de estrés a los que se enfrentan y el impacto que tienen en el acceso a la atención a la maternidad. Como parte de este enfoque holístico, March of Dimes está añadiendo una unidad de salud móvil a su flota operativa actual de centros de atención a la maternidad para brindar una atención real a aquellos que lo necesitan allí donde viven. En 2020, March of Dimes y Reckitt comenzaron a realizar intervenciones para aumentar el acceso a la atención y mejorar los resultados en los desiertos de la atención a la maternidad a través del proyecto piloto Better Starts for All. Las principales intervenciones del proyecto piloto incluyen los Mom & Baby Mobile Health Centers® y los trabajadores de la salud comunitarios (CHW) tanto en el sudeste de Ohio como en el área de Washington D.C. Sobre la base de los aprendizajes de esos proyectos pilotos, pronto se pondrá en marcha una nueva unidad de salud móvil en Nueva York.

La organización también puso en marcha recientemente el Fondo de Innovación March of Dimes, una iniciativa de filantropía de riesgo que invertirá fondos donados en empresas en su etapa inicial que trabajen para abordar los desafíos de salud materno-infantil más apremiantes. Iron Health, una plataforma de atención virtual basada en la tecnología que complementa la atención gineco-obstétrica, fue elegida como la primera inversión de riesgo de atención sanitaria. Además, March of Dimes implementará una nueva aplicación a finales de este mes para proporcionar recursos esenciales a los padres que esperan un hijo y a los que acaban de serlo, y para permitirles conectarse con otras familias mientras se embarcan en su viaje de paternidad.

Dado que los datos muestran que la calidad de la atención puede diferir entre los centros que prestan servicios principalmente a mujeres afroamericanas, hispanas o indígenas estadounidenses en comparación con una población de pacientes mayoritariamente blancos, March of Dimes trabaja en nueve comunidades locales en los Estados Unidos, utilizando un modelo de Impacto colectivo para abordar problemas sociales complejos mediante la organización de socios intersectoriales para buscar un cambio sostenible de los sistemas. La iniciativa cuenta con el apoyo de organizaciones como Humana Inc. y Humana Foundation, así como Blue Cross and Blue Shield of Luisiana Foundation, y se centra en estrategias para aumentar el acceso a una atención de calidad, desarticular el racismo, promover la justicia ambiental, crear seguridad económica y comunidades seguras y conectadas. Hasta la fecha, las iniciativas de Impacto colectivo han llegado a casi 3,100 personas gracias al compromiso de 219 organizaciones asociadas.

Únase a Mamagenda para #BlanketChange

Como convocante de organizaciones y personas por igual para abogar por el cambio, March of Dimes pone en marcha la Mamagenda para #BlanketChange, a fin de reunir a legisladores, defensores y familias en torno a soluciones factibles para proteger la salud de las mamás y los bebés. Si bien ninguna solución por sí sola resolverá los desafíos del acceso limitado a la atención, esta campaña integral ayudará a aumentar la conciencia pública sobre la falta de acceso a la atención a la maternidad y mostrará que todos tienen un papel que desempeñar en la mejora de la atención para las mamás y los bebés. Entre los socios de #BlanketChange se encuentran Phillips, Reckitt, EMD Serono, Clearblue y The Honest Company, entre otros grupos nacionales, regionales y locales de atención médica y defensoría.

March of Dimes insta a los legisladores a apoyar la Mamagenda de #BlanketChange a fin de mejorar el acceso a la salud y trabajar para lograr la equidad en la salud. Las mamás y los bebés deben ser una prioridad, no una reflexión tardía. Visite BlanketChange.org para obtener más información y unirse al creciente número de socios comprometidos a mejorar la atención a la maternidad para todos.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. Apoyamos la investigación, lideramos programas y proporcionamos educación y defensa para que cada familia pueda tener el mejor comienzo posible. Sobre la base de un exitoso legado de 84 años, apoyamos a todas las mujeres embarazadas y a todas las familias. Para obtener más información sobre March of Dimes, visite marchofdimes.org.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/513643/March_of_Dimes_Logo.jpg

FUENTE March of Dimes Inc.

SOURCE March of Dimes Inc.