March of Dimes exhorta a la gente a dar un paso adelante para apoyar a las madres y a los bebés durante la pandemia de COVID-19

"Es imperativo que las madres y los bebés tengan acceso al cuidado y a los recursos requeridos para un comienzo saludable cada día, y la necesidad se ha hecho aún más crítica en nuestro ambiente actual", dijo Stacey D. Stewart, presidenta y directora ejecutiva de March of Dimes. "Durante este momento sin precedentes, la campaña Step Up! de March for Babies es de una importancia vital porque gracias a los increíbles esfuerzos de recaudación de fondos de las personas que nos apoyan, podemos seguir ayudando a las madres y a los bebés, a la vez que conocemos más detalles de esta enfermedad nueva. Estamos muy agradecidos de que nuestros partidarios puedan participar virtualmente en esta innovadora actividad de recaudación de fondos que tendrá un efecto positivo en las vidas de las familias en todas partes".

A partir de hoy, March for Babies está pidiendo a los participantes que se inscriban para marchar virtualmente en marchforbabies.org. La March for Babies virtual comenzará en todo el país con los participantes llevando la cuenta de los pasos que dan usando teléfonos inteligentes o relojes de entrenamiento y recogiendo donaciones por sus pasos. Cada paso se contará y se sumará con la aplicación móvil Charity Miles, culminando en una celebración virtual el 15 de mayo. Los participantes también tendrán la oportunidad de intervenir en una serie de divertidos desafíos virtuales durante la campaña para aumentar su cuenta de pasos, compartir historias personales sobre por qué están "dando un paso adelante" y por último aumentar la conciencia sobre las necesidades críticas que tienen ahora mismo las madres y los bebés.

"Las madres gestantes no pueden detener el embarazo. La pandemia de COVID-19 está ejerciendo una presión sobre el sistema de salud, y en este momento, los riesgos de salud para las madres y los bebés siguen siendo mayormente desconocidos. Pero ellas son las que dependen del sistema de salud para recibir apoyo en el embarazo y en el parto", comentó el doctor Rahul Gupta, vicepresidente sénior y director médico y de salud de March of Dimes. "Hay una necesidad urgente, debido a la pandemia de COVID-19, de apoyar a las familias con un bebé en la Unidad de Cuidado Neonatal Intensivo (NICU por sus siglas en inglés) y de asegurar que las futuras mamás tengan la información de salud más reciente para protegerse y proteger a sus bebés".

Incluso en el mejor de los momentos, las madres y los bebés dependen de los programas, las investigaciones, el apoyo y la información sobre salud de March of Dimes. Ahora mismo hay familias preparándose para el parto o nuevos padres preocupados por su bebé en la NICU, y por eso es que March for Babies seguirá adelante, pero en una forma nueva.

"Creo que la misión de March of Dimes de apoyar y proteger a las madres y a los bebés nunca ha sido más urgente que ahora, y me siento honrado por haber ayudado a iniciar la campaña Step Up! en un evento de lanzamiento virtual la semana pasada", expresó Eli Manning, mariscal de campo retirado de los Gigantes de Nueva York y vicepresidente de March for Babies en la ciudad de Nueva York. "March of Dimes es una organización basada en la idea de que cuando nos unimos, podemos lograr grandes cosas. Y honestamente, realizar la March for Babies de este año parecía improbable, pero trabajamos para desarrollar un plan de juego, y la respuesta simple es: todos darán 'un paso adelante' para recaudar fondos vitales necesitados en este momento sin precedentes".

Por más de 80 años, March of Dimes ha llevado a cabo investigaciones pioneras, ha dirigido programas, ha proporcionado recursos educativos y ha posibilitado cambios de políticas, con el fin de que cada mamá y cada bebé puedan tener el mejor comienzo posible. Los fondos recaudados a través de Step Up! continuarán apoyando la investigación de tratamientos del COVID-19 que sean seguros para madres embarazadas y lactantes, actividades de recaudación de fondos y de apoyo necesarias para ayudar a las familias impactadas directamente por el COVID-19, recursos y capacitación para médicos y enfermeras en la Unidad de Cuidado Intensivo (ICU) y en la NICU, y para el desarrollo de materiales educativos para las futuras mamás y las familias sobre lo que deben saber para protegerse.

Para más información sobre cómo inscribirse para Step Up! y recaudar fondos, visite www.marchforbabies.org. Para descargar la aplicación Charity Miles, haga clic aquí desde su dispositivo móvil para descargar la Aplicación Charity Miles. Camine con nosotros en Facebook, Instagram y Twitter, y comparta su viaje usando #MarchforBabies y #MFBStepUp!

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y todos los bebés. Apoyamos investigaciones, dirigimos programas y proporcionamos educación y apoyo para que todos los bebés puedan tener el mejor comienzo posible. Sobre la base de un exitoso legado de 80 años de impacto e innovación, empoderamos a cada madre y cada familia. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para más información. Visite shareyourstory.org para recibir consuelo y apoyo. Búsquenos en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/513643/March_of_Dimes_Foundation_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1140945/MFBStepUp_Logo.jpg

FUENTE March of Dimes

Related Links

http://www.marchofdimes.org



SOURCE March of Dimes