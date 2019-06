March of Dimes honrará a la olímpica Allyson Felix en Get S.E.T. Los Angeles

LOS ÁNGELES, 5 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La ganadora de seis medallas de oro olímpicas Allyson Felix será honrada durante el evento inaugural de Get S.E.T. Los Angeles el jueves 27 de junio. El evento beneficiará a March of Dimes, el líder sin fines de lucro en la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. Allyson será una de cinco galardonados que se celebran por sus destacados logros y contribuciones a los deportes, el entretenimiento y la tecnología, que también incluye a Marcellus Wiley, copresentador de FOX Sports 1 y antiguo jugador de la NFL, Kevin LeGrett, presidente de West Division iHeartmedia, Don Olender, disruptor tecnológico y director ejecutivo de Innovate@UCLA, y Rajan Mehta, vicepresidente ejecutivo y director de producto y tecnología de WWE. Jim Hill de CBS2, antiguo jugador de la NFL y uno de los presentadores de deportes más respetados de la nación, será el maestro de ceremonia de esta increíble noche celebrada en The NOVO at L.A. Live para el evento único y envolvente.

"Estamos lanzando un evento que celebra grandes logros en deportes, entretenimiento y tecnología, reúne a la comunidad empresarial de Los Ángeles de una nueva forma, y, lo más importante, crea conciencia y recauda fondos para apoyar a March of Dimes y la lucha por la salud de las mamás y los bebés", dijo Jeffrey Pollack, copresidente de Get S.E.T. Los Angeles y presidente de la XFL.

"Es alarmante y vergonzoso que Estados Unidos sea ahora el país desarrollado más peligroso en donde dar a luz", dijo Michael Roth, copresidente de Get S.E.T. Los Angeles y vicepresidente de comunicaciones de AEG. "No tiene que ser así. Gracias al increíble trabajo realizado cada día por March of Dimes y el maravilloso apoyo que estamos recibiendo de los patrocinadores de nuestro evento, estamos enviando un mensaje firme que todos queremos vivir en un mundo donde las madres saludables y los bebés fuertes son una prioridad. Agradezco especialmente que March of Dimes esté trabajando para ver ese día y los fondos recaudados en este evento se destinarán a hacer una realidad esta visión".

En California, como en muchos otros estados, las disparidades de salud maternas e infantiles entre la comunidad afroamericana y otras comunidades son significativas. La tasa de nacimiento antes de término para mujeres negras en el estado es 44 más alta que la tasa entre todas las otras mujeres y 55 más alta que la de mujeres blancas. Las mujeres de color tienen más riesgo de enfrentar complicaciones durante el embarazo, y las mujeres negras tienen más de tres veces de probabilidades que mujeres blancas de morir por causas relacionadas con el embarazo. Y muchas mujeres no saben que corren el riesgo.

"Estoy encantada de ser una honrada y apoyar a March of Dimes y su importante trabajo para las madres y los bebés", dijo Allyson Felix. "Ser una atleta informada de clase mundial no me protegió de las posibilidades. Había estado haciendo todo bien durante todo mi embarazo, pero, aun así, en la semana 32 de mi embarazo, mi presión arterial había subido demasiado y el ritmo cardíaco de mi bebé estaba decelerando y tuve que dar a luz por cesárea de emergencia. Afortunadamente contaba con todos los recursos apropiados, pero sé que no todo el mundo los tiene. March of Dimes apoya a las madres en todas las etapas del proceso del embarazo, aun cuando no todo transcurre de acuerdo con lo planeado".

"He sido bendecido con tres hijos saludables", dijo Marcellus Wiley. "Estoy honrado de ser parte de Get S.E.T. Los Angeles y ayudar a apoyar a March of Dimes a medida que lidera la lucha en todos los frentes – a través de la defensoría, la educación, la investigación e iniciativas colaborativas en toda la nación, en el estado y aquí mismo en Los Ángeles – para cerrar la inaceptable brecha de equidad de salud que existe para las madres y los bebés de color".

"March of Dimes es una gran organización que ha hecho mucho a lo largo de los años para mejorar las vidas de los bebés y sus madres", dijo Kevin LeGrett, presidente de West Division iHeartmedia. "Estoy emocionado de ser un honrado y apoyar su misión".

"Afrontar las mayores amenazas para la salud que las madres y los bebés enfrentan no es una tarea sencilla y requerirá la ayuda de todo el mundo para alterar el estatus quo y hacer cambios", dijo Don Olender, director ejecutivo de Innovate@UCLA. "Estoy orgulloso de apoyar a March of Dimes y estoy inspirado a ser uno de los honrados de Get S.E.T. Los Angeles".

Los asistentes a Get S.E.T. Los Angeles recibirán una entrada exclusiva a una noche excepcional el jueves 27 de junio a las 6:00pm en The NOVO, L.A. Live, 800 W Olympic Blvd, Los Angeles, California 90015. El evento incluirá presentaciones interactivas y activaciones inolvidables y el acceso íntimo a entretenimiento de clase mundial. ¡Esta no es su gala de recaudación de fondos tradicional! Las entradas solamente cuestan $250 cada una y están a la venta en marchofdimes.org/getsetla.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y todos los bebés. Apoyamos investigaciones, dirigimos programas y brindamos educación y defensoría para que todas las familias puedan tener el mejor comienzo posible. Sobre la base de un exitoso legado de 80 años de impacto e innovación, defendemos a cada madre y cada bebé. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información. Para consuelo y apoyo, visite shareyourstory.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

