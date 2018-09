March Of Dimes recibe donación de $1.5 millones de dólares de Anthem Foundation

ARLINGTON, Virginia, 20 de septiembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, líder en la lucha por la salud de todas las madres y bebés, anunció hoy su última colaboración con Anthem Foundation, el brazo filantrópico de Anthem, Inc., dirigida a reducir los nacimientos prematuros y mejorar la salud materna e infantil. El nacimiento prematuro es el mayor contribuyente a la muerte infantil en los EE.UU., y la muerte relacionada con el embarazo se ha más que duplicado en los últimos 25 años.

"Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, este año marca el tercer aumento consecutivo de nacimientos prematuros después de descensos constantes en los últimos siete años", dijo Lisa F. Waddell, MD, MPH, subdirector medico de March of Dimes. "Entre las mujeres negras no hispanas y las mujeres hispanas, el aumento de la tasa de nacimientos prematuros fue aún mayor. Aplaudimos a Anthem Foundation por su dedicación para ampliar el acceso a intervenciones de parto prematuro basadas en la evidencia e intervenciones de salud materna al proporcionar a March of Dimes fondos críticos para ayudar a enfrentar estas tendencias alarmantes".

"Anthem Foundation está comprometida en ayudar a mejorar la salud de nuestras comunidades y aumentar el acceso a programas críticos que pueden tener un impacto positivo en todos los estadounidenses", dijo Karen Shea, vicepresidente de servicios maternos e infantiles de Anthem. "A través de nuestra colaboración continua con March of Dimes, seguimos comprometidos a ayudar a las madres en riesgo al proporcionar fondos para programas y servicios que fomentarán y facilitarán prácticas prenatales saludables, creando generaciones de estadounidenses más saludables".

La donación de $1.5 millones de dólares de Anthem Foundation apoyará los esfuerzos de March of Dimes para abordar la urgente crisis de salud que enfrentan las madres y los bebés en los EE. UU. y proporcionará recursos vitales para intervenciones comprobadas que pueden ayudar a prevenir nacimientos prematuros y mortalidad materna e infantil. Específicamente, la donación llegará a mujeres embarazadas en comunidades en 19 estados y se destinará a áreas con un alto volumen de nacimientos prematuros y grandes brechas de disparidad de salud. Los programas que serán apoyados incluyen:

CenteringPregnancy® — Un modelo de atención prenatal grupal estará disponible para miles de mujeres en Connecticut , Washington D.C. , Georgia , Indiana , Maryland , Nevada , Ohio , Virginia , Washington y Wisconsin . CenteringPregnancy ha demostrado reducir la incidencia de partos prematuros, especialmente entre las mujeres de color. Este modelo de atención reúne a las mujeres embarazadas con fechas de parto similares para que se reúnan durante hasta diez sesiones, con cada visita que dura de 90 minutos a dos horas, brindando a las mujeres más tiempo con su proveedor de salud.

— Un modelo de atención prenatal grupal estará disponible para miles de mujeres en , , , , , , , , y . CenteringPregnancy ha demostrado reducir la incidencia de partos prematuros, especialmente entre las mujeres de color. Este modelo de atención reúne a las mujeres embarazadas con fechas de parto similares para que se reúnan durante hasta diez sesiones, con cada visita que dura de 90 minutos a dos horas, brindando a las mujeres más tiempo con su proveedor de salud. Intervalo entre nacimientos e intencionalidad del embarazo — Espaciar los embarazos con menos de 18 meses de diferencia aumenta el riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer. Los programas en California , Colorado , Georgia , Nevada y Wisconsin se enfocarán en brindar servicios de salud reproductiva para mejorar el espaciamiento entre los nacimientos y manejo de la salud materna.

— Espaciar los embarazos con menos de 18 meses de diferencia aumenta el riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer. Los programas en , , , y se enfocarán en brindar servicios de salud reproductiva para mejorar el espaciamiento entre los nacimientos y manejo de la salud materna. Healthy Babies are Worth the Wait © (HBWW) — Una iniciativa de prevención de parto prematuro con un enfoque en disminuir el nacimiento prematuro "prevenible", a través de asociaciones y colaboraciones entre hospitales, departamentos de salud y organizaciones comunitarias en California , Kansas , Kentucky , Louisiana , Nueva Jersey y Nueva York . HBWW se centra en las necesidades específicas de una comunidad en particular y proporciona información educativa para pacientes embarazadas, proveedores perinatales y la comunidad en general sobre los problemas del parto prematuro, sus factores de riesgo y estrategias para reducir los riesgos.

— Una iniciativa de prevención de parto prematuro con un enfoque en disminuir el nacimiento prematuro "prevenible", a través de asociaciones y colaboraciones entre hospitales, departamentos de salud y organizaciones comunitarias en , , , , y . HBWW se centra en las necesidades específicas de una comunidad en particular y proporciona información educativa para pacientes embarazadas, proveedores perinatales y la comunidad en general sobre los problemas del parto prematuro, sus factores de riesgo y estrategias para reducir los riesgos. Programas para dejar de fumar —Las investigaciones han demostrado que los bebés nacidos de mujeres que fuman durante el embarazo tienen más probabilidades, que los bebés nacidos de no fumadores, de tener defectos de nacimiento, bajo peso al nacer o nacer demasiado pronto. Los fondos de la donación apoyarán la expansión de los programas para dejar de fumar para las mujeres embarazadas en Maine y New Hampshire , para disminuir el riesgo de que una mujer embarazada tenga resultados no deseados en el nacimiento.

La donación continúa una relación de larga data entre Anthem Foundation y March of Dimes para mejorar la salud materna e infantil. De 2011 a 2017, Anthem Foundation brindó más de $5 millones de dólares en fondos que respaldaron programas que llegaron a más de 36.000 mujeres embarazadas en todo el país, más de 17.000 de ellas fueron atendidas a través de CenteringPregnancy.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y bebés. Apoyamos la investigación, lideramos programas y proporcionamos educación y apoyo para que cada familia pueda tener el mejor comienzo posible. Aprovechando un exitoso legado de 80 años de impacto e innovación, defendemos a todas las mamás y a todos los bebés. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para más información. Visite shareyourstory.org para mayor comodidad y apoyo. Encuéntrenos en Facebook y síguenos Instagram y Twitter.

Acerca de Anthem Foundation

Anthem Foundation es el brazo filantrópico de Anthem, Inc. y mediante contribuciones y programas de beneficencia, la Foundation promueve el compromiso inherente de Anthem, Inc. para mejorar la salud y el bienestar de los individuos y las familias en las comunidades a las que Anthem, Inc. y sus planes de salud afiliados sirven. La Foundation concentra sus esfuerzos en iniciativas estratégicas que abordan y aportan soluciones innovadoras a los retos del cuidado de la salud, así como la promoción del programa Healthy Generations, una iniciativa multi-generacional que se dirige a enfermedades específicas y condiciones médicas. Estas enfermedades y condiciones médicas incluyen: atención prenatal en el primer trimestre, bebés con bajo peso al nacer, tasas de morbilidad cardíaca, actividades a largo plazo que disminuyen la obesidad y aumentan la actividad física, prevalencia de diabetes en poblaciones adultas, neumococo en adultos y vacunas contra la influenza y dejar de fumar. La Foundation también coordina el programa, que se lleva a cabo durante todo el año, Associate Giving, que iguala el 50 por ciento de las contribuciones de los asociados, así como también sus programas de servicio a la comunidad Volunteer Time Off for Doers. Para obtener más información sobre la Anthem Foundation, por favor visite http://www.anthem.foundation y su blog en https://medium.com/anthemfoundation.

