March Of Dimes reconoce la labor de destacadas enfermeras que cursan programas de posgrado y se dedican a la salud de las madres y los bebés

ARLINGTON, Virginia, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, organización no lucrativa con liderazgo en el sector de la salud de madres y bebés, reconoce la labor de tres excepcionales enfermeras con el otorgamiento de becas para estudios de posgrado y doctorado en enfermería materno-infantil en la edición 2019 de su programa Graduate Nursing Scholarships. Los nombres de las becarias se dieron a conocer hoy en el marco de la Reunión Anual del American College of Nurse-Midwives (ACNM).

"Felicitamos a estas destacadas enfermeras por su extraordinario compromiso con la salud de las madres y bebés en sus comunidades", dijo Stacey D. Stewart, presidenta y CEO de March of Dimes. "En March of Dimes nos llena de orgullo ayudar a que estas enfermeras continúen con sus estudios en una etapa tan importante de sus trayectorias profesionales. Nuestras becas para estudios de posgrado en enfermería también contribuyen a garantizar que más madres y bebés obtengan la mejor atención de calidad en el país".

Noelene Jeffers, de Washington, DC, es enfermera registrada y partera certificada en enfermería, y está realizando una investigación académica en el programa Robert Wood Johnson Future of Nursing de la Facultad de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. La enfermera Jeffers ha trabajado en comunidades marginadas del área de DC durante muchos años. Su objetivo como futura científica de la partería y enfermería es destinar la investigación al entendimiento de la multiplicidad de factores que inciden en las desigualdades de salud materno-infantil en comunidades de color de los Estados Unidos a fin de disminuirlas. La enfermera Jeffers fue reconocida como Becaria Margaret C. Freda de March of Dimes, designación creada en 2016 a fin de rendir homenaje a la Dra. Margaret Comeford Freda, quien presidiera durante largo tiempo el Consejo Nacional de Asesoría sobre Enfermería de March of Dimes. Esta designación se otorga a la candidatura con mayor puntaje al solicitar la beca.

Emily Johnson, de Lakeside, Arizona, es enfermera registrada y cursa una maestría en ciencias de la enfermería en la Universidad de Nuevo México para especializarse en partería. La enfermera Johnson formó parte del Cuerpo de Paz de 2011 a 2013, donde contribuyó a formar a jóvenes en temas de salud femenina y defensoría de los derechos de las mujeres. También se ha desempeñado como doula perinatal con mujeres marginadas del área de Baltimore y como enfermera especializada en partos y consultora de lactancia en las reservas Navajo y Fort Apache. Su trabajo y sus estudios le han ayudado a entender la incidencia del trauma intergeneracional, la pobreza, los duelos no resueltos y otros factores de estrés que enfrentan las comunidades nativas de los Estados Unidos en su predisposición a mayores índices de partos prematuros y peores condiciones de salud.

Heidi Young-Blackgoat, de Flagstaff, Arizona, es enfermera registrada y cursa una maestría en ciencias de la enfermería en la Universidad de Georgetown en Washington, DC, para especializarse en partería y enfermería para la salud femenina. La enfermera Young-Blackgoat cuenta con una amplia y variada experiencia con pacientes y familias en el ámbito de la salud materna. Ha brindado atención profesional a bebés afectados por el uso de sustancias en madres gestantes en unidades de cuidados intensivos neonatales. Además, ha trabajado intensamente con poblaciones vulnerables, como adolescentes e inmigrantes cuya lengua materna no es el inglés. En fechas más recientes, se ha dedicado a mejorar los índices de morbilidad y mortalidad entre mujeres de color, incluidas aquellas de comunidades indígenas, mediante cuidados respetuosos e integradores de una perspectiva cultural.

La convocatoria de March of Dimes para postulantes al programa Graduate Nursing Scholarships invita a profesionales de enfermería que cuenten con registro y estén cursando un programa de posgrado en enfermería materno-infantil de nivel posgrado o doctorado. Solo se aceptan postulaciones de quienes pertenecen a ACNM, Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWONN) o National Association of Neonatal Nurses (NANN). La convocatoria para el concurso de becas en 2020 se publicará en septiembre de 2019 en el sitio web de March of Dimes: marchofdimes.org/scholarship.

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y sus bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y brindamos formación y apoyo para que cada bebé llegue a la vida con las mejores expectativas posibles. Capitalizamos un exitoso legado de 80 años de trabajo de incidencia e innovación para empoderar a todas las madres y todas las familias. Consulte marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información. Si necesita apoyo y consuelo, visite shareyourstory.org . Estamos en Facebook y también puede seguirnos en Instagram y Twitter .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/513643/March_of_Dimes_Foundation_Logo.jpg

FUENTE March of Dimes

Related Links

http://www.marchofdimes.org



SOURCE March of Dimes