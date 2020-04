March of Dimes y sus socios lanzan la campaña educativa enfocada en el embarazo y la salud y bienestar de la madre 'It Starts With Mom'

ARLINGTON, Virginia, 27 de abril de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Esta primavera, en honor del día de las madres, March of Dimes y sus socios financieros, Clearblue, Enfa, The Honest Company, Macy's, Inc., Ovia Health, PARENTS y PARENTS LATINA, están divulgando información entre las mamás, las mujeres embarazadas y las más de 6 millones de mujeres que estarán embarazadas este año, sobre cómo mantenerse sanas y fuertes durante su trayecto a la maternidad. En respuesta a una crisis de salud materna en aumento, y en medio de una pandemia global que ejerce un impacto en las mujeres que desean quedar embarazadas o que ya lo están, It Starts With Mom, que significa "Comienza con mamá", es un centro de recursos en línea para educar e informar a las mamás y a las mujeres embarazadas sobre cuestiones de salud y bienestar, y empoderarlas para planificar el mejor comienzo posible para su familia.

Según las estadísticas más recientes de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), en los Estados Unidos mueren aproximadamente dos bebés cada hora y una mujer fallece de complicaciones relacionadas con el embarazo cada 12 horas, lo cual hace de Estados Unidos uno de los lugares del primer mundo más peligrosos para dar a luz. A pesar de las asombrosas estadísticas, una encuesta reciente de Harris financiada por March of Dimes, dio como resultado que las mujeres americanas no tienen los recursos necesarios para poder comprender la profundidad y la complejidad del embarazo. Solo el 50% de las mujeres entre los 19 y los 44 años creen que hay una crisis de salud en los Estados Unidos en cuanto a las mujeres que tratan de quedar embarazadas y tener un embarazo saludable.

"La brecha entre las realidades complejas del embarazo en los Estados Unidos y las mujeres que mayormente las ignoran es grande e inaceptable —dijo Stacey D. Stewart, presidenta y directora ejecutiva de March of Dimes—, es nuestra convicción fundamental que todas las mamás y bebés merecen el mejor comienzo posible. A través de It Starts With Mom, estamos cerrando esa brecha al proveer recursos fácilmente accesibles para las mujeres, con el fin de educarlas y empoderarlas al comienzo del trayecto de su embarazo".

Lanzado el día de hoy, ItStartsWithMom.org servirá como una central de acceso fácil a información y recursos de salud y bienestar que cubre una amplia gama de temas relacionados con la salud materna categorizados en tres áreas del trayecto de la maternidad: preembarazo, embarazo y posparto. Según la encuesta de Harris, cada vez más mujeres buscan información y respuestas en línea sobre sus inquietudes relacionadas con el embarazo. El 68% de las encuestadas comunicó la necesidad de un nuevo recurso en línea para mamás, mamás en estado y sus familiares, sobre cómo mantenerse sanas, antes, durante y después del parto.

March of Dimes y sus socios financieros, Clearblue, Enfa, The Honest Company, Macy's, Inc., Ovia Health, PARENTS y PARENTS LATINA , están comprometidos con la salud de las mamás y los bebés. Durante el mes de mayo y posteriormente, los socios corporativos solicitarán la participación de sus clientes y movilizarán a sus empleados en la campaña para divulgar información sobre los recursos disponibles a través de ItStartsWithMom.org.

"Enfrentamos una grave crisis de salud materna aquí en los Estados Unidos. No es aceptable que nuestro país sea uno de los países desarrollados más peligrosos para dar a luz, una tendencia que ha continuado empeorando en los últimos 25 años —dijo la fundadora de The Honest Company, Jessica Alba—, ahora más que nunca, ante el surgimiento de la COVID-19, enfrentamos todavía más retos al prepararnos para recibir más niños a este mundo y cuidar de nuestros pequeños en casa. Como empresa dedicada a la salud y el bienestar de todas las mamás y los niños, estamos comprometidos a ayudar a las mamás de todas partes, que tengan la necesidad de atención de la salud integral".

El 7 de mayo, The Honest Company y March of Dimes harán una inauguración virtual a través de la conferencia de liderazgo de opinión, It Starts With Mom Live, para dar información sobre los temas más necesarios para las mamás y las mujeres embarazadas. Liderada por la actriz y fundadora de The Honest Company, Jessica Alba, la conferencia será transmitida en vivo, a través de los canales de YouTube y Facebook de March of Dimes.

"En vísperas del día de las madres, consideramos que ahora es cuando debemos crear una diferencia y elevar este momento para las mamás en todas partes" —dijo Alba—, así que nos hemos asociado con March of Dimes, dedicando tiempo y apoyo financiero a la Campaña 'It Starts With Mom'. En honor de esta asociación, estaremos transmitiendo una cumbre virtual GRATUITA, con expertos en atención de la salud, nutrición y aptitud física, así como invitados especiales y mamás que compartirán sus historias. Al trabajar juntos, podemos atraer atención a esta crisis de salud y asegurar que las mamás tengan acceso a la atención y los recursos que necesitan. Como madre de tres, defensora ante las injusticias sociales que afectan a mujeres y niños y fundadora de The Honest Company, junto con mi empresa, dedico el mes de mayo a las mamás de todas partes. Porque… para ser honestos… ¡todos los días son días de las madres!"

March of Dimes está comprometida con igualar las oportunidades para todas las mamás y sus bebés, independientemente de su edad, procedencia socioeconómica, sector demográfico o situación. Debemos hacer más para apoyar a las mamás y alentar a todas las mujeres a que hablen directamente con su médico sobre inquietudes o problemas que tengan en cuanto a la salud antes, durante y después de su embarazo. Para obtener más información, visite: ItStartsWithMom.org.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y ofrecemos educación y apoyo para que todos los bebés puedan tener el mejor comienzo posible. Basándonos en una exitosa tradición de 80 años de impacto e innovación, empoderamos a todas las mamás y todas las familias. Si desea más información, visite marchofdimes.org o nacersano.org. Para encontrar consuelo y apoyo, visite shareyourstory.org. También puede encontrarnos en Facebook y seguirnos en Instagram y Twitter.

