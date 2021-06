Marelli Motorsport et 1NCE annoncent leur partenariat

- Marelli Motorsport développera de nouvelles solutions de télémétrie dans le secteur du sport automobile.

- 1NCE fournira une connectivité IoT mondiale pour l'analyse des données en temps réel.

MILAN, COLOGNE, Allemagne, et SAITAMA, Japon, 8 juin 2021 /PRNewswire/ -- Marelli Motorsport, la Business Unit Motorsport du premier équipementier automobile mondial Marelli, et 1NCE, le premier opérateur à part entière de services de réseau IoT au monde, unissent leurs forces pour développer de nouvelles solutions de suivi en temps réel dans le monde du sport automobile.

Marelli Motorsport est un leader dans le domaine de la télémétrie des sports motorisés et fournit des technologies de piste connectée. Conformément à son expertise de longue date dans ce domaine, Marelli Motorsports teste actuellement des nouveaux cas d'usage en connectivité cellulaire, en développant de nouveaux systèmes de télémétrie pour collecter des données en temps réel sur la voiture et le moteur, telles que l'accélération, la vitesse, la température du moteur, le régime, les alarmes ou le carburant restant.

Ce qui manquait jusqu'à présent, c'était une offre standardisée au niveau mondial permettant aux clients d'intégrer facilement de la connectivité cellulaire dans leurs produits. En tant que partenaire technologique de Deutsche Telekom et avec sa propre plateforme IoT native dans le cloud, 1NCE symbolise ce lien qui manquait entre les réseaux de télécommunication cellulaires et les applications informatiques modernes également dans le cloud.

L'offre 1NCE est disponible dans plus de 100 pays dans le monde entier à un prix fixe et pour tous les services 2G, 3G, 4G, NB-IoT et LTE-M. À ce jour, 1NCE compte plus de 4 000 clients avec plus de 5 millions de connexions actives dans le monde.

