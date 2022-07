María Elena Salinas será reconocida como Periodista del Año en los Premios Nacionales ¡BRAVO! 2022 de la Asociación Hispana de Relaciones Públicas

Ahora en su octavo año, los Premios Nacionales ¡BRAVO! 2022 celebran a los mejores equipos de relaciones públicas y marketing de corporaciones, agencias y organizaciones sin fines de lucro, así como el trabajo innovador que han producido. Los ganadores de los Premios Nacionales ¡BRAVO! fueron nominados y elegidos de forma colectiva por los líderes ejecutivos de la HPRA y su junta directiva. Los homenajeados fueron seleccionados por su trabajo contundente para darle forma a la industria y establecer el progreso para los segmentos de consumidores hispanos y multiculturales en las relaciones públicas y las comunicaciones.

Periodista del Año: María Elena Salinas

La presentadora María Elena Salinas, ganadora del premio Peabody, es descrita como "la voz de la América hispana" por el New York Times y es una de los periodistas más reconocidos e influyentes de los Estados Unidos. Después de más de tres décadas como presentadora de la red de Univision, continuó como periodista y productora independiente, así como colaboradora para CBS News y, ahora, ABC News. María Elena es la primera latina en recibir un Emmy por logros a lo largo de la vida de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Su carrera comenzó en 1981 cuando se desempeñó como reportera, presentadora y periodista de asuntos públicos en KMEX-TV, filial de Univision en Los Ángeles. El trabajo filantrópico de María Elena incluye el otorgamiento de becas para estudiantes latinos de periodismo, la participación en la junta directiva del Fondo Hispano de Becas (HSF) y la colaboración con varias organizaciones cívicas latinas de participación. Ella continúa con su misión de informar, inspirar, educar y empoderar a la comunidad latina, y recientemente se incorporó a la junta asesora de la recién establecida Red de Medios Latinos (LMN).

Pionera del Año: Marisol Martínez, vicepresidenta de Marketing Multicultural de Charter Communications

Marisol, una galardonada ejecutiva, desarrolla estrategias para llegar a audiencias multiculturales en todas las plataformas de marketing de Charter y dirige la adquisición multicultural y la gestión de la relación con los clientes para los productos Spectrum de la compañía. Se incorporó a Time Warner Cable en 2008 como directora de Marketing y permaneció en Charter tras el cierre de transacciones entre Time Warner Cable y Bright House Networks en 2016. Marisol llegó a Time Warner Cable después de ejercer en Unilever como gerente de Marca Multicultural. Antes de Unilever, se desempeñó como directora sénior de Marketing en Verizon Communications. A principios de su carrera, ocupó cargos en agencias de publicidad multiculturales donde dirigió campañas para varias marcas, como Downy, Pantene y Head & Shoulders de Procter & Gamble; MetroPlus Health Plans y Scholastic. Es miembro de Women in Cable Telecommunications (WICT) y de la Asociación Nacional para la Multietnicidad en las Comunicaciones (NAMIC).

Profesional del Año en Diversidad e Inclusión: Trisch Smith, directora global de Diversidad, Equidad e Inclusión de Edelman

Defensora de la diversidad y la inclusión, experta en comunicaciones, veterana de agencia de relaciones públicas: estas son solo algunas de las palabras que se usan para describir a Trisch L. Smith. Durante su mandato en Edelman, la agencia de marketing de comunicaciones globales líder en el mundo, Smith ha administrado campañas de extensión, posicionamiento estratégico, manejo de crisis y gestión de la reputación de partes interesadas para una serie de organizaciones sin fines de lucro y corporaciones Fortune 500 que buscan involucrar a un amplio espectro de actores, incluidas Walmart, Starbucks, Unilever, HP, United Way of America, 4-H Council, Toyota y Prudential, entre otras.

Durante una década, Smith dirigió la galardonada práctica multicultural de la firma, donde proporcionó asesoría de alto nivel para una amplia gama de clientes a fin de proteger, promover y evolucionar sus marcas e involucrar de manera efectiva a diversos líderes intelectuales, consumidores y otras partes interesadas. En 2015, Smith fue nombrada directora administrativa de Diversidad e Inclusión para los Estados Unidos y en el otoño de 2018 asumió el cargo de directora global de Diversidad, Equidad e Inclusión de Edelman. En este rol, Smith trabaja enérgicamente para crear una fuerza laboral que represente el mercado cada vez más diverso y ofrezca un lugar de trabajo equitativo e inclusivo en Edelman.

Premio del Presidente: Patrick Ford, profesor de tiempo completo de la Facultad de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad de Florida y exvicepresidente global de Burson-Marsteller

Con más de 38 años de experiencia en relaciones públicas, Pat enseña reputación corporativa, gestión de crisis y aspectos esenciales de las comunicaciones corporativas en la Facultad de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad de Florida. Anteriormente, se desempeñó durante 28 años en Burson-Marsteller, donde sus más recientes cargos fueron los de vicepresidente global de Servicio al Cliente y director de Clientes. Su experiencia en reputación y gestión de problemas corporativos ha ayudado a compañías de una amplia gama de industrias a crear y proteger la reputación de sus marcas corporativas y de productos. Comenzó su carrera como reportero local en Nueva Jersey y actualmente es miembro de varias juntas y consejos consultivos, incluida la Diversity Action Alliance, una organización dedicada a mejorar la diversidad, equidad e inclusión en la industria de las relaciones públicas; el Institute for Public Relations, que se centra en "la ciencia detrás del arte de las relaciones públicas"; el Plank Center for Leadership in Public Relations, que promueve mentorías, y el Museo de Relaciones Públicas.

