Mariah Carey et John Legend à l'affiche du spectacle Florence4Ever

Le spectacle 4Ever, produit par Dream Loud, est un événement festif inspiré par les liens historiques entre la ville de Florence et les États-Unis

NEW YORK et FLORENCE, Italie, 6 février 2019 /PRNewswire/ -- Annoncé comme une expérience de musique pop symphonique et une célébration de la ville au profit de sa population, le spectacle Florence4Ever sera produit par Dream Loud/4Ever Brand et se tiendra au stade historique Artemio Franchi, fief de la franchise de football de série A, l'ACF Fiorentina. John Legend, lauréat des Oscars, des Emmy Awards, des Tony Awards, des Golden Globes et dix fois vainqueur des Grammy Awards, sera en tête d'affiche aux côtés de l'une des artistes les plus vendues de tous les temps, avec plus de 200 millions d'albums vendus et plus de singles numéro un que n'importe quelle artiste féminine soliste, Mariah Carey. Les deux artistes seront accompagnés par l'orchestre symphonique de Fiesole, qui compte plus de 100 musiciens. Florence sera l'unique représentation de Mariah Carey en Italie en 2019, étant actuellement en pleine tournée mondiale (intitulée « Caution »), et sera également la seule prestation européenne de l'été pour John Legend.

Le spectacle 4Ever est le seul festival de musique populaire qui promeut et intègre complètement tous les aspects des villes qui l'accueillent. À Florence, il a ouvert la voie à un partenariat révolutionnaire entre Dream Loud et l'ACF Fiorentina qui fusionne la ville, le sport et la musique sous l'égide d'une seule marque et plateforme cohésive. L'équipe jouera avec la marque « Florence4Ever » sur ses maillots pour le restant de la saison 2019, première fois que le nom de la ville figurera sur le maillot de la Fiorentina.

Fondée en 2013, 4Ever Brand a produit la première célébration officielle du 4 juillet en Italie avec la ville d'Orvieto et Orvieto4Ever afin de promouvoir et de célébrer les valeurs de liberté, de démocratie et d'égalité, qui sont inscrites dans la déclaration d'indépendance des États-Unis et sont pertinentes dans le monde entier.

L'ajout de Florence au rang des « villes 4Ever » est particulièrement significatif, car la relation étroite entre l'Italie et les États-Unis remonte à l'amitié entre Thomas Jefferson et Phillip Mazzei. Né et éduqué à Florence, Mazzei, qui a travaillé avec Jefferson pour devenir l'une des premières personnes à importer des marchandises italiennes en Amérique, a également expédié des armes pour soutenir la révolution et a été le premier à développer le concept établissant que « tous les hommes sont égaux de nature », que Jefferson a par la suite reformulé dans la déclaration, illustrant ainsi le lien direct entre Florence et les idéaux sur lesquels les États-Unis ont été fondés, et qui sont aujourd'hui devenus le standard des droits de l'homme à travers le monde.

Le maire de Florence Dario Nardella a publié la déclaration suivante : « Je suis heureux et fier que Florence accueille pour la première fois Florence4Ever, un événement international majeur qui voit participer de grandes stars internationales de la musique. Je remercie sincèrement les organisateurs et l'équipe de football de la Fiorentina qui sont parvenus à renforcer un peu plus l'amitié historique entre Florence et les États-Unis. Notre ville est de nouveau un lieu privilégié pour les concerts, et nous avons hâte d'enrichir notre été florentin avec cet événement. »

Les billets sont disponibles exclusivement par le biais de Viva Ticket avec un accès direct disponible sur Florence4Ever.vivaticket.it. Des tarifs réduits seront offerts pour les titulaires de la carte Fiorentina Viola.

Des informations sur les billets VIP et les forfaits peuvent être obtenues en contactant

VIP@Florence4Ever.it

À propos de Dream Loud

Dream Loud est une agence de création exclusive axée sur la construction de l'image de marque à travers la création de contenu exhaustif et de propriété intellectuelle, l'analyse et la stratégie. Basée à New York et à Los Angeles, ses dirigeants principaux sont le PDG et directeur créatif Marco Bosco ainsi que le directeur de l'exploitation et responsable des relations d'affaires, Aaron J. Braunstein.

À propos de 4Ever Brand

Détenue et exploitée par Dream Loud, 4Ever Brand est une plateforme d'événements live qui fusionne les aspects politiques et historiques du divertissement de façons qui n'ont jamais été explorées auparavant au sein de l'industrie musicale. Ses projets d'expansion pour 2020 et au-delà incluent de nombreuses villes et salles de spectacle, ainsi que la finalisation de plans visant à rendre le format disponible sur des chaînes de télévision traditionnelles et des plateformes de streaming. Son directeur de la croissance est D. Cody Barnett, qui a été nommé à son poste en 2018.

