Mariah Carey und John Legend Bühnenstars auf dem Florence4Ever-Festival

Die von Dream Loud inszenierte 4Ever Show ist eine feierliche Veranstaltung, inspiriert von den historischen Verbindungen zwischen der Stadt Florenz und den Vereinigten Staaten von Amerika

NEW YORK und FLORENZ, Italien, 6. Februar 2019 /PRNewswire/ -- Das als Pop-Sinfonie-Erfahrung und Stadtfest angekündigte Florence4Ever wird von Dream Loud /4Ever Brand inszeniert und findet im historischen Artemio Franchi Stadion, Heimstätte des Serie-A-Fußballvereins ACF Fiorentina, statt. Oscar-, Emmy-, Tony-, Golden Globe- und 10-facher Grammy-Award-Preisträger John Legend, und Mariah Carey, eine der meistverkauften Künstlerinnen aller Zeiten mit über 200 Millionen verkauften Platten und mehr Singles als jede andere Solokünstlerin, werden die Stars auf der Bühne sein. Beide Künstler werden vom aus über 100 Musikern bestehenden Fiesole Symphonieorchester begleitet. Florenz ist Mariah Careys einziger Auftritt in Italien im Jahr 2019, da sie sich derzeit auf ihrer "Caution" World Tour befindet. Es wird ebenfalls John Legends einziger europäischer Auftritt im Sommer sein.

Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://www.multivu.com/players/English/8482151-dream-loud-florence4ever-mariah-carey-john-legend/

Die 4Ever Show ist das einzige Mainstream-Musikfestival, das alle Aspekte der Städte, in denen es stattfindet, fördert und vollständig integriert. In Florenz hat sie den Weg für eine revolutionäre Partnerschaft zwischen Dream Loud und dem ACF Fiorentina geebnet, die Stadt, Sport und Musik unter einer einheitlichen Marke und Plattform vereint. Den Rest der Saison 2019 wird die Mannschaft mit "Florence4Ever" auf ihren Trikots spielen und zum ersten Mal den Namen ihrer Stadt auf dem Trikot tragen.

Die 2013 gegründete 4Ever Brand und Shows produzierten das erste "July 4th"-Festival (4. Juli, US-amerikanischer Unabhängigkeitstag) Italiens mit der Stadt Orvieto und Orvieto4Ever, um die weltweit relevanten Werte von Freiheit, Demokratie und Gleichheit, so wie sie in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung festgelegt sind, zu fördern und zu feiern.

Die Aufnahme von Florenz als "4Ever City" ist von besonderer Bedeutung, da die enge Beziehung zwischen Italien und den USA auf die Freundschaft zwischen Thomas Jefferson und Phillip Mazzei zurückzuführen ist. Mazzei, geboren und ausgebildet in Florenz, arbeite mit Jefferson zusammen, um als einer der ersten italienische Waren nach Amerika zu importierten. Später lieferte er auch Waffen für die Revolution und schrieb als erster über das Konzept "alle Menschen sind von Natur aus gleichwertig", das Jefferson später in der Unabhängigkeitserklärung neu formulierte. Er veranschaulichte den direkten Zusammenhang zwischen Florenz und den Idealen, auf denen die Vereinigten Staaten von Amerika beruhen und die heute zum Standard der Menschenrechte in der ganzen Welt geworden sind.

Der Florenzer Bürgermeister Dario Nardella veröffentlichte die folgende Erklärung: „Ich freue mich und bin stolz darauf, dass Florenz zum ersten Mal Florence4Ever veranstaltet, eine große internationale Veranstaltung mit großen Weltstars der Musik. Ich danke den Organisatoren und der Fußballmannschaft Fiorentina aufrichtig, die es geschafft haben, die historische Freundschaft zwischen Florenz und den Vereinigten Staaten weiter zu stärken. Unsere Stadt wird erneut zum privilegierten Ort für Live-Konzerte und wir freuen uns darauf, unseren Florentiner Sommer mit diesem Event zu bereichern".

Tickets sind ausschließlich über Viva Ticket erhältlich, direkt unter Florence4Ever.vivaticket.it Ermäßigte Preise werden für Inhaber der Fiorentina Viola Card angeboten.

Informationen zu VIP-Tickets und VIP-Paketen sind erhältlich unter

VIP@Florence4Ever.it

Informationen zu Dream Loud

Dream Loud ist eine Boutique-Kreativagentur, die sich auf den Markenaufbau durch umfassende Erstellung, Analyse und Strategie von Inhalten und geistigem Eigentum konzentriert. Die wichtigsten Führungskräfte mit Sitz in New York und Los Angeles sind CEO und Creative Director Marco Bosco und COO sowie Head of Business Affairs Aaron J. Braunstein.

Informationen zu 4Ever Brand

Die Live-Event-Plattform 4Ever Brand, die unterhaltsame politische und historische Aspekte auf eine Art und Weise vereint, wie sie die in der Musikindustrie bisher noch nicht erforscht wurde, befindet sich im Besitz der Agentur Dream Loud und wird von dieser betrieben. Die Expansionspläne für 2020 und darüber hinaus umfassen mehrere Städte und Veranstaltungsorte und finalisieren die Pläne, das Format auf traditionellen Fernseh- und Streaming-Plattformen verfügbar zu machen. Der Chief Growth Officer ist D. Cody Barnett, der 2018 in diese Position berufen wurde. KONTAKT: Aaron J. Braunstein, 646-943-4837, COO - Head of Business Affairs, Dream Loud/ 4Ever Brand, 301 East 48th Street, New York. NY - 10017

SOURCE Dream Loud; ACF Fiorentina