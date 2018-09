Marianna Politopoulou, PDG de NN Hellas, a été nommée PDG de l'année 2018 dans le secteur des assurances par European Business Magazine

Link - http://europeanbusinessmagazine.com/business/chairman-bod-ceo-nn-hellas-ms-marianna-politopoulou-wins-ceo-year-award-2018-insurance-industry/

Le processus de vote s'est déroulé entre janvier et avril 2018 et les abonnés du magazine ont exprimé leurs suffrages par voie électronique. Cette année, le processus a reçu environ 28 000 votes au total. La catégorie spécifique de ces prix était extrêmement compétitive, puisqu'elle comprenait des PDG de haut niveau d'autres compagnies d'assurance en Europe, comme Axa et Zurich, qui se sont respectivement classées à la deuxième et troisième place.

Mme Marianna Politopoulou a pris la présidence du conseil d'administration de BoD et les fonctions de PDG de NN Hellas en mai 2016. Depuis lors, elle a effectué un redressement difficile qui a conduit à l'établissement d'une nouvelle culture d'entreprise, à des ventes record et à une plus-value pour les actionnaires de la compagnie. Le profil de gestion axée sur les résultats qui caractérise Mme Politopoulou , son respect des valeurs de NN et sa capacité à communiquer avec les gens avec cohérence et transparence sont les principales raisons pour lesquelles les lecteurs d'European Business Magazine ont voté pour elle, malgré la forte concurrence des autres pays.

Depuis 1998, Mme Marianna Politopoulou a occupé plusieurs postes de PDG et de directrice générale en Grèce et à l'étranger, notamment chez EFG Eurobank, Inchape Hellas Group, Crédit Agricole Indosuez Luxembourg et dans la Banque nationale de Grèce. Son expertise se doit à sa grande expérience diversifiée dans des fonctions de direction et à sa connaissance approfondie du secteur financier.

European Business Magazine, premier magazine européen ayant une base d'abonnés, dispose d'un réseau de distribution qui comprend certains des décideurs les plus importants en Europe. Le magazine et le site web s'engagent tous deux à respecter les normes les plus élevées du journalisme et se sont taillé une réputation d'excellence très convoitée. Le magazine attire un lectorat d'environ 90 000 dirigeants, cadres supérieurs et décideurs de certaines des principales entreprises européennes.