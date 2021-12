Marine Online verhoogt de tractie voor tankers van prijsbewegingen ruwe olie

Platform biedt meer keuzemogelijkheden voor kopers op de markt voor gebruikte tankers

SINGAPORE, 6 december 2021 /PRNewswire/ -- De olieprijzen zijn licht hersteld voor Brent en West Texas Intermediate (WTI), wat de hypothese bevestigt van een naderend herstel. Door de onvoorspelbaarheid ervan blijft de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) voorzichtig over de productiegroei als gevolg van de pandemie. Er wordt echter een bullish markt voor vervoerders van ruwe olie voorspeld.

Frank Zhang, Chief Operating Officer van Marine Online, merkte op: "Ondanks de onduidelijke vooruitzichten voor de prijs van ruwe olie zien we wel degelijk een paar druppels herstel en verwachten we dat de vraag van tankers zal volgen. Het is een goede kans voor de reders om hun vloot uit te breiden om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Hoewel deze marktbewegingen groei voor tankers voorspellen, blijven de rederijen beperkt tot de mogelijkheden die hun lokale intermediairs bieden. Ondertussen is er op de internationale markt meer keuze in schepen, die niet gebruikt wordt en niet toegankelijk is voor lokale en regionale intermediairs."

Frank voegt hieraan toe: "Een van de markten die Marine Online aanbiedt, zijn de binnenlandse schepen van China. Dit land met zijn uitgestrekte kustlijn en rivieren staat bekend om de enorme binnenlandse scheepvaartcapaciteit. Schepen zijn er concurrerend geprijsd en gebouwd volgens internationale maritieme normen. Als gevolg daarvan hebben potentiële kopers meer mogelijkheden om hun vloot uit te breiden. Vervolgens hebben kopers toegang tot een breed scala aan maritieme diensten, zoals inspecties vóór aankoop, verzekeringen en vooral klasseconversie voor internationale reizen. Leveringsopties zijn ook op maat gemaakt om aan de eisen van elke koper te voldoen."

Hij concludeert: "Ons platform integreert gegevens van meer dan 200.000 schepen van verschillende typen om goedkope en snelle transacties te bieden voor de aan- en verkoop van schepen. Het platform van Marine Online faciliteert de hele transactie via end-to-end-diensten die volledig in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten, en wordt hierin bijgestaan door specialisten. Wij beheren de inkoop van schepen en het volledige spectrum van administratieve procedures, inclusief klasseconversies en inspecties. Het belangrijkste is dat onze wereldwijde dekking alle taal- en culturele barrières doorbreekt om onze klanten meer keuzemogelijkheden te bieden."

