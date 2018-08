MARINET richtet im Rahmen der SMM 2018 Konferenz mit High-Tech-Diskussionsrunden und Themenschwerpunkt Maritime Robotik aus

MOSKAU, August 16, 2018 /PRNewswire/ --

Am 5. September wird der Industrieverband MARINET in Zusammenarbeit mit PortNews Media Group im Rahmen der SMM 2018 eine Konferenz zu den vielversprechendsten Hochtechnologien im maritimen Bereich veranstalten. Hersteller und Entwickler von intelligenten Systemen werden offen mit Schiffseignern und Regulatoren die aktuellsten Branchenthemen diskutieren: e-Navigation, unbemannte Seeschifffahrt und maritime Robotik. Eine weitere Besonderheit der Konferenz ist die Teilnahme mehrerer russischer Unternehmen, was einen Blick hinter den eisernen Vorhang zu den aktuellsten Entwicklungen im maritimen Sektor in Russland gewährt.

Panel Battle #1: Digitale Navigation versus e-Navigation. 10:30-11:30, Raum Osaka

Diese Panel-Diskussion wird hinterfragen, ob das Konzept e-Navigation bereits vor seiner Umsetzung veraltet ist, und sich die Frage stellen, ob die vollständige digitale Transformation der Seeschifffahrt und maritimen Logistik als reale Geschäftsnachfrage die Veränderungen in der Branche vorantreibt. Entdecken Sie, wie "maritime Ubers" das traditionelle Frachtgeschäft auf den Kopf stellen können, wie Big Data den Betrieb verändern wird, und ob es einen echten Nutzen hinter dem Technologie-Hype gibt.

Panel Battle #2: Wie sieht die unbemannte Seeschifffahrt wirklich aus? 11:30-12:30, Raum Osaka

Die Verfechter der ferngesteuerten und autonom fahrenden Schiffe versprechen enorme Kostensenkungen und Sicherheitsverbesserungen, und die ersten Versuche mit ferngesteuerten Transporten sind im Gange. Auch die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) hat begonnen, über entsprechende Regelungen nachzudenken - aber es stellt sich die Frage, ob überhaupt echter Bedarf besteht, und ob die Branche für die unbemannte Seeschifffahrt bereit ist. Machen Sie sich ein Bild von den wirklich auf See eingesetzten Technologien zum unbemannten Betrieb, und sprechen Sie mit Experten über potenzielle Vorteile und Hürden.

Schwerpunktthema: Maritime Robotik. 13:00-14:30, Raum Osaka

Nach der Pause wird die Konferenz mit kurzen Vorträgen über Projekte im Bereich maritime Robotik fortgesetzt. Hier können Sie die neuesten Implementierungen im zivilen Bereich und die Umsetzung militärischer Lösungen kennenlernen, und die Details und Vorteile dieser Lösungen mit den Entwicklern diskutieren.

Datum: 5. September 2018



Veranstaltungsort: Konferenzraum Osaka, Halle A4, Hamburg Messe und Congress, Messeplatz 1, Hamburg, Deutschland



Uhrzeit: 10:30 - 15:00. Die Anmeldung ist ab 10:00 möglich.



Veranstalter: Veranstaltet vom Industrieverband MARINET in Partnerschaft mit PortNews Media Group



Sponsor: RVC



Sprache: Englisch