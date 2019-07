Marins Consultoria alerta: Governo não liberará mais o valor de 42 bilhões de reais como previsto antes. Paulo Guedes recalibrou para R$ 30 bilhões e o advogado Eliézer Marins comenta

O ministro da Economia, Paulo Guedes, recalibrou de R$ 42 bilhões para R$ 30 bilhões o potencial de liberação das contas ativas (dos contratos atuais) e inativas (de contratos anteriores) do FGTS.

Como anunciado pelo próprio governo e pela Marins Consultoria, inicialmente, a proposta era liberar até 35% do valor aplicado no fundo mas a pressão do setor de construção civil, financiado por esses recursos, fez o governo mudar de ideia.

Os valores para liberação seguiria a data de aniversário do trabalhador, assim os trabalhadores que já fizeram aniversário este ano já teriam direito ao benefício assim que for autorizado, mesmo não sendo mais 42 bilhões de reais, os 30 bilhões de reais ainda serão muito bem vindos aos trabalhadores, aos empresários e até mesmo o PIB agradece.

FONTE Marins Consultoria

SOURCE Marins Consultoria