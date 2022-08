MARIO ANZOATEGUI ES EL NUEVO DIRECTOR DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CAPITAL DE FAIRMONT MAYAKOBA

RIVIERA MAYA, México, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Mario Anzoategui se incorpora al equipo de "Heartists" de Fairmont Mayakoba como su nuevo Director de Proyectos de Ingeniería y Capital.

En su nuevo cargo, impulsará el funcionamiento y la mejora del mantenimiento de los activos inmobiliarios de manera eficiente, responsable y sustentable; y para comenzar su nuevo cargo con un gran hito, lanzará el tan esperado nuevo club de playa.

Mario desarrolló su carrera en el sector de los servicios, enfocándose en las marcas de ultralujo. Además, busca permanentemente innovar y estar a la vanguardia del mercado. A lo largo de su carrera, inauguró y desarrolló con éxito proyectos de ósmosis inversa, plantas embotelladoras y varios proyectos de ahorro de energía.

Con más de 20 años de experiencia en la industria hotelera, Mario comenzó su carrera como supervisor de mantenimiento en Pueblo Bonito en 1999. Desde entonces, se ha desarrollado profesionalmente en varias propiedades como jefe de marina en El Cid Resorts en la Riviera Maya. Además, ha trabajado en empresas como Pueblo Bonito Emerald Bay, Villa del Palmar, One and Only Palmilla y AM Resorts en Curazao.

Mario, ingeniero náutico de profesión, se graduó de la Escuela Náutica de Mazatlán como ingeniero mecánico naval. En su tiempo libre, disfruta de las barbacoas con familiares y amigos, los paseos en motocicleta con su esposa, el golf, así como de descubrir nuevos pueblos pequeños.

Acerca de Fairmont Mayakoba de Riviera Maya

Enclavado en el corazón de la Riviera Maya, México, el Fairmont Mayakoba es un complejo turístico de 401 habitaciones con clasificación 5 diamantes AAA y cuenta con 18 hectáreas dentro de una lujosa comunidad privada. Rodeada de un exuberante bosque de manglares con canales acuáticos que se entrecruzan, la propiedad ofrece más de 4.275 metros cuadrados de espacio de reunión interior y exterior, un energizante Spa Willow Stream con 20 salas de tratamiento, y el campo de golf El Camaleón, sede del único evento oficial de la temporada del PGA TOUR en México. Su dedicación a la filosofía ecológica le ha permitido a Fairmont Mayakoba obtener la certificación de Rainforest Alliance, entre otros reconocimientos ecológicos. Para reservas, comuníquese con su agente de viajes u organizador de reuniones, llame al 1(800) 540 6088 o escriba a [email protected], o visite fairmont.com/Mayakoba o siga a Fairmont Mayakoba en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Accor

Accor es un Grupo hotelero líder a nivel mundial compuesto por más de 5.100 propiedades y 10.000 establecimientos de alimentos y bebidas en 110 países. El Grupo cuenta con uno de los ecosistemas hoteleros más diversos y completamente integrados de la industria, y abarca más de 40 marcas hoteleras de lujo y prémium, ofertas de nivel medio y económicas, conceptos de estilo de vida únicos, lugares de entretenimiento y vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas de marca, propiedades de alojamiento compartido, servicios de conserjería, espacios de trabajo conjunto y más. Accor cuenta también con una cartera inigualable de marcas distintivas y aproximadamente 260.000 miembros del equipo en todo el mundo. Más de 68 millones de miembros se benefician del amplio programa de lealtad de la empresa (ALL - Accor Live Limitless), un compañero de estilo de vida diario que ofrece acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE y ALL Heartist Fund, el Grupo se enfoca en impulsar acciones positivas a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad ambiental, el compromiso comunitario, la diversidad y la inclusión. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede en Francia y cotiza públicamente en la Bolsa de Valores de París Euronext (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado OTC (símbolo bursátil: ACCYY) en los Estados Unidos. Para obtener más información, visite group.accor.com o siga a Accor en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

