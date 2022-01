Marioff renforce son partenariat de longue date avec Carnival Corporation & PLC

VANTAA, Finlande, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Marioff a prolongé de cinq ans son contrat de service BluEdge ™ Elite avec Carnival Corporation & PLC afin de fournir des services de maintenance préventive à ses systèmes de protection incendie par brouillard d'eau HI-FOG ® . Actuellement, ces systèmes sont installés à bord de 75 navires de croisière dans la flotte de Carnaval. Marioff, l'un des principaux développeurs de la technologie de protection incendie par brouillard d'eau, fait partie de Carrier Global Corporation (NYSE: CARR ), le principal fournisseur mondial de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres et durables et intelligentes.

Le contrat de service BluEdge Elite de Marioff fournira un programme complet de maintenance préventive pour la flotte de Carnival. Le contrat couvre également la livraison de pièces de rechange du fabricant d'équipements d'origine, l'assistance d'urgence 24 h sur 24/7 j sur 7 et la formation des équipages, permettant ainsi à Marioff et Carnival de renforcer leur collaboration et de continuer à se concentrer sur la sécurité des passagers et des équipages à bord.

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour ce contrat de service BluEdge complet et fiers de la confiance accordée. Nous accordons une grande valeur à notre partenariat à long terme avec Carnival, à la protection des passagers, des équipages et de la propriété de Carnival », a déclaré Kaius Kovanen, directeur de l'unité maritime de Marioff. « Il incombe à Marioff, en vertu du contrat de service, de continuer à fournir des services de cycle de vie pour le système HI-FOG. Grâce au contrat de service, Carnival peut prévoir et optimiser les coûts de maintenance et, surtout, assurer la sécurité de sa flotte et maximiser son temps de fonctionnement. »

Le contrat couvre les navires de Carnival Cruise Line, Holland America Line, Seabourn Cruise Line, Princess Cruise Lines, Cunard Line, Carnival Australia, P&O Cruises, Costa Cruises et Aida Cruises.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur marioff.com .

À propos de Marioff

Marioff est un développeur et un innovateur de premier plan dans la protection incendie par brouillard d'eau haute pression, fournissant des solutions dans le monde entier sous la marque HI-FOG. HI-FOG contrôle et éteint les incendies en toute sécurité en utilisant beaucoup moins d'eau que les réseaux sprinkleur conventionnels, ce qui réduit les dommages causés par l'eau, le temps de nettoyage et les interruptions d'activité. Marioff fait partie de Carrier Global Corporation, le principal fournisseur mondial de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres, durables et intelligentes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site marioff.com .

Contact : Satu Stolt

+358 50 460 1830

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1725276/Marioff_Carnival_service_agreement.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1725274/Marioff_Carnival_service_agreement_2.jpg

SOURCE Marioff