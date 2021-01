Marizyme anuncia el uso de DuraGraft® como estándar de tratamiento en pacientes sometidos a CABG

- Marizyme anuncia el uso de DuraGraft® como estándar de tratamiento en pacientes sometidos a cirugía de bypass arterial coronario (CABG) en el Vienna Heart Center North Floridsdorf

DuraGraft es un tratamiento intra-operativo de una sola vez utilizado durante la cirugía vascular para reducir la incidencia de complicaciones asociadas a los fallos de los injertos

JUPITER, Fla., 11 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Marizyme, Inc. (OTCQB: MRZM), compañía de biotecnología global de cotización pública que desarrolla productos que reducen la carga de las heridas de isquemia y reperfusión en injertos de tejidos, trasplante de órganos y otras indicaciones quirúrgicas, anunció hoy que a fecha de agosto de 2020, el Vienna Heart Center North Floridsdorf de Viena, Austria, fue la primera clínica en todo el mundo en usar el producto más destacado de la compañía, DuraGraft®, como estándar de tratamiento para la descarga y almacenamiento de injertos de toma de vena safena por medio de un injerto en pacientes por injerto por bypass de arteria coronaria (CABG).

El Vienna Heart Center North Floridsdorf, líder con reconocimiento internacional, es el último centro súper-especializado de Austria. Con apertura en 2019, se trata de uno de los centros más modernos de Europa. El hospital cuenta con un Heart and Vascular Center que está centrado en los procedimientos de la aorta y en procedimientos cardiovasculares mínimamente invasivos y en todas las técnicas de CABG. El centro lleva a cabo unas 500 cirugías CABG al año, y es parte del DuraGraft EU Multicenter Registry que evalúa los resultados en pacientes CABG: Tratamiento de los conductos vasculares con DuraGraft para evaluar la seguridad y rendimiento de DuraGraft (VASC). Basándose en las prestaciones de DuraGraft en la mejora de los resultados de los pacientes, el Cardiac Surgery Center del Vienna Heart Center North Floridsdorf en agosto de 2020 fue reconocido por DuraGraft como el estándar de tratamiento para cirugías CABG.

"Hemos sido testigos de unas evidencias esperanzadoras que refuerzan la importancia de contar con un tratamiento de injerto adecuado durante la cirugía, y el papel de DuraGraft ha mejorado los resultados de forma importante en todos los pacientes. Además, hemos observado una protección de miocardio importante que utiliza DuraGraft durante CABG, donde hemos implementado un estudio reciente", explicó el profesor asociado Priv. Doz. doctor Bernhard Winkler en el Vienna Heart Center North Floridsdorf.

El responsable de cirugía cardíaca del hospital, el profesor y doctor Martin Grabwenwöger, comentó: "Saline, las soluciones de sangre y defensa, se han considerado desde hace tiempo como el estándar de tratamiento para la cirugía CABG; pese a ello, estudios han demostrado que DuraGraft consigue un mejor rendimiento que sus predecesores. Estamos muy contentos de hacer que DuraGraft sea nuestro nuevo estándar de tratamiento para tratamientos con injertos durante cirugías CABG".

"El inhibidor de daño endotelial, DuraGraft, ha demostrado unos resultados prometedores en varios de los ensayos preclínicos e investigaciones clínicas a gran escala para proteger de forma adecuada y preservar los conductos vasculares y mejorar los resultados clínicos. Es por ello que no es sorprendente que utilice un almacenamiento de los conductos vasculares como estándar de tratamiento y para la prevención de heridas isquémicas", explicó el profesor y doctor Maximilian Emmert, del German Heart Center Berlin, Alemania, y PI del VASC Registry.

El doctor Neil J. Campbell, consejero delegado de Marizyme, declaró: "Las evidencias clínicas generadas por investigadores independientes en todo el mundo han demostrado que DuraGraft mejora los resultados clínicos de CABG en DuraGraft, proporcionando una proposición de valor para los pacientes, centros cardíacos y sistemas de cuidado de la salud de todo el mundo. En Marizyme estamos muy emocionados al ofrecer este producto a los pacientes con CABG".

Acerca de CABG y DuraGraft

Cuando un paciente con enfermedad cardíaca se somete a cirugía CABG, los injertos libres de vena o arteriales recolectados en la pierna, brazo o pecho se usan con frecuencia para hacer bypass en las arterias coronarias obstruidas; cerca de un 90% de las cirugías CABG utilizan al menos un injerto de vena libre. En la mayor parte de los casos, en el tiempo entre la recolección y el injerto de bypass, el injerto gratuito se almacena en sangre salina o autóloga que no proyecta el injerto de la herida isquémica, aumentando el riesgo de herida por reperfusión de isquemia y de injerto asociado y finalmente no consiguiendo un infarto de miocardio de tipo post-CABG y la necesidad de los procedimientos de revascularización repetida.

DuraGraft es un producto con la marca CE que protege los injertos vasculares frente a las heridas isquémicas y que es el único producto aprobado para protección de injertos y preservación durante las cirugías de bypass y vasculares. DuraGraft protege los injertos de tejidos frente a la recolección por medio de anastomosis y se usa en la cirugía vascular (incluyendo CABG) como tratamiento para mantener la integridad estructural y funcional de los injertos vasculares aislados. El uso de DuraGraft se asocia a la reducción de complicaciones de tipo post-CABG con la enfermedad y fallo de los injertos: Infarto de miocardio, revascularización y MACE.

Ensayos clínicos realizados en más de 3.000 pacientes apoyan la seguridad y eficacia a largo plazo de DuraGraft. El uso de DuraGraft en cirugía CABG está asociado con un riesgo significativamente menor para complicaciones clínicas tras CABG; una reducción de un 45% en los infartos de miocardio no mortales (MI) (p <,0001), una reducción de un 35% en la revascularización repetida (p=0,037), y una reducción de un 19% de MACE (composite de todos los eventos cardiacos adversos) (p=0,005) (Haime et al. 2018).

Acerca del Vienna Heart Center North Floridsdorf

Como centro cardiaco súper-especializado más novedoso y uno de los centros más modernos de Europa, cuenta con 800 camas dentro de una gran unidad junto a áreas dedicadas al servicio cardio-vascular, de radiología intervencional y de cardiología.

Acerca de Marizyme, Inc.

Marizyme, Inc. es una empresa en fase de desarrollo dedicada a la comercialización de terapias que abordan la urgente necesidad que provocan la alta mortalidad y los elevados costos que se generan en el espacio de los cuidados agudos. De forma específica, Marizyme va a centrar sus esfuerzos en el desarrollo y adquisición de tratamientos para estas enfermedades. Por medio de la reciente adquisición de Somahlution ha adquirido productos y candidatos de productos que reducen la carga de las heridas de reperfusión de isquemia en el injerto de tejidos, trasplante de órganos y otras indicaciones quirúrgicas. El producto principal de la compañía, DuraGraft, es una solución de almacenamiento de injerto vascular que lleva a unos resultados clínicos mejorados por medio de la reducción de la incidencia de las complicaciones asociadas a los fallos de injerto. DuraGraft mejora los resultados quirúrgicos CABG al reducir de forma importante los principales eventos cardíacos adversos, como la revascularización repetida y el infarto de miocardio. Si necesita más información acerca de Marizyme, visite la página web www.marizyme.com .

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones a futuro, incluidas aquellas que refieren al desarrollo de productos de Marizyme, los plazos clínicos y regulatorios, las oportunidades de mercado, la posición competitiva, los resultados de posibles o supuestas operaciones futuras, las estrategias empresariales, las potenciales oportunidades de crecimiento y otras declaraciones que resultan de naturaleza predictiva. La compañía ha realizado todos los esfuerzos razonables posibles para asegurar que la información y las presunciones en las cuales se basan estas declaraciones sean actuales, razonables y completas. Sin embargo, una diversidad de factores –muchos de los cuales están más allá del control de la compañía- afectan las operaciones, el rendimiento, la estrategia de negocios y los resultados de la compañía y no se puede asegurar que los resultados reales de la compañía no difieran materialmente de los que aquí se indican. En ocasiones, la compañía podría realizar otras declaraciones a futuro en forma escrita y/u oral. La Ley de Reforma de litigios sobre valores privados de 1995 proporciona un puerto seguro para las declaraciones a futuro. Estas declaraciones pueden ser identificadas por el uso de expresiones de futuro, incluyendo, pero sin limitarse a, "espera", "anticipa", "pretende", "planea", "considera", "estima", "potencial", "predice", "proyecta", "debería", "podría" y expresiones similares y las formas negativas de estos términos. Estas declaraciones se relacionan con eventos futuros o con nuestro rendimiento financiero e involucran riesgos conocidos y desconocidos, archivos de Marizyme con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC File No. 000-53223), incertidumbres y otros factores que podrían provocar que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de cualesquiera resultados, rendimientos o logros futuros expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Se advierte a los potenciales inversores que no depositen una confianza indebida en tales declaraciones a futuro, las cuales se refieren únicamente a la fecha de esta presentación. La compañía no asume obligación alguna de actualizar públicamente cualquiera de las declaraciones a futuro, sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

