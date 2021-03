Marizyme anuncia nueva asociación con Abdera para el suministro y distribución de sus productos en el mercado chileno

JUPITER, Florida, 4 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Marizyme, Inc. (OTCQB:MRZM), una empresa de biotecnología global que cotiza en bolsa y desarrolla productos para reducir la incidencia de lesiones por isquemia-reperfusión en el injerto de tejidos, trasplante de órganos y otras indicaciones quirúrgicas, anunció hoy que celebró un acuerdo de suministro y distribución con Abdera Financial, Inc., un distribuidor con sede en Chile, para distribuir el producto DuraGraft® de Marizyme en Chile, con potencial de expandirse a otros países y regiones del mercado sudamericano.

El Dr. Neil J. Campbell, director ejecutivo de Marizyme, presidente y miembro de la junta, señaló: "El acuerdo con Abdera en Chile es estratégico y táctico para crear un canal de mercado, establecer líderes de opinión claves para el mercado sudamericano y ofrecer apoyo a los clientes para la línea de productos de Marizyme, comenzando con DuraGraft, con el potencial de continuar con futuras plataformas de productos".

"Nos entusiasma asociarnos con Marizyme y llevar este producto esencial DuraGraft al mercado chileno de la salud", afirmó Konrad Ziller, director general de Abdera."DuraGraft mejorará los resultados quirúrgicos de los injertos de revascularización coronaria (bypass coronario) al reducir significativamente los principales eventos adversos cardíacos, como la revascularización repetida y el infarto de miocardio, lo que permite ofrecer una mejor atención a los pacientes y reducir potencialmente el impacto en el costo global de la atención médica en los procedimientos de bypass coronario".

Acerca de Abdera, Inc.

Abdera Financial, Inc. es un distribuidor con sede en Chile que tiene acceso al mercado chileno para suministrar y distribuir productos para la salud y las ciencias biológicas. Abdera tiene una larga y sólida trayectoria en la certificación, distribución y comercialización exitosas de productos médicos y para el cuidado de la salud.

Acerca de Marizyme, Inc.

Marizyme es una empresa de las ciencias biológicas integradas dedicada a la adquisición, el desarrollo y la comercialización de terapias que minimizan la mortalidad y los costos en el espacio de cuidados críticos. El producto insignia de la empresa, DuraGraft®, es una solución intraoperatoria para el almacenamiento de injertos vasculares que inhibe el daño endotelial y produce mejores resultados clínicos al reducir la incidencia de complicaciones asociadas con el fallo de injerto de vena en la cirugía de bypass. DuraGraft mejora los resultados quirúrgicos de los injertos de revascularización coronaria (bypass coronario) al reducir significativamente los eventos cardíacos adversos como la revascularización repetida y el infarto de miocardio. DuraGraft está aprobado para su uso en la Unión Europea y varios países asiáticos, aunque aún no está aprobado para su uso en los Estados Unidos. Marizyme también se dedica al desarrollo y la comercialización de productos de su línea terapéutica Krillase® basada en proteasa, clínicamente comprobada y patentada con anterioridad. Krillase no está aprobada para su uso en los Estados Unidos. Para obtener más información sobre Marizyme, visite www.marizyme.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener ciertas declaraciones a futuro, incluyendo aquellas relacionadas con el desarrollo de productos de Marizyme, calendarios clínicos y normativos, oportunidades de mercado, posición competitiva, resultados futuros posibles o supuestos de operaciones, estrategias comerciales, oportunidades potenciales de crecimiento y otras declaraciones de naturaleza predictiva. La empresa ha realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar que la información y los supuestos en los que se basan estas declaraciones estén actualizados y sean razonables y completos. Sin embargo, una variedad de factores, muchos de los cuales están fuera del control de la Empresa, afectan las operaciones, el desempeño, la estrategia y los resultados del negocio, y no puede haber garantías de que los resultados reales de la Empresa no diferirán sustancialmente de los que aquí se indican. La Empresa puede hacer declaraciones a futuro adicionales por escrito y orales ocasionalmente. Las declaraciones a futuro se pueden identificar utilizando expresiones prospectivas, entre las que se incluyen "esperar", "anticipar", "pretender"," planear", "creer", "estimar", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería", "podría" y expresiones similares, y las formas negativas de esos términos. Estas declaraciones se relacionan con eventos futuros o con nuestro desempeño financiero, e involucran riesgos conocidos y desconocidos, entre los cuales se incluyen los riesgos especificados en la divulgación del factor de riesgo de la Empresa en los informes que Marizyme presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores (Archivo de la SEC no. 000-53223), incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros sean sustancialmente diferentes de los resultados, el desempeño o los logros futuros tácitos o implícitos en las declaraciones a futuro. Se advierte a los posibles inversionistas que no depositen confianza excesiva en dichas declaraciones a futuro, que sólo son válidas en la fecha de este comunicado de prensa. La Empresa no se compromete a actualizar ninguna declaración a futuro, ya sea como consecuencia de información nueva, eventos futuros o de cualquier otra circunstancia.

FUENTE Marizyme, Inc.

