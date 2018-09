Marizyme, Inc. adquiere la plataforma del fármaco proteasa y nombra a un nuevo director ejecutivo

–La compañía adquiere el primer activo de última etapa para su desarrollo y comercialización en el espacio de cuidados agudos–

FORT COLLINS, Colorado, 27 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Marizyme, Inc. (en adelante "Marizyme" o "la Compañía"), una empresa que cotiza públicamente en la bolsa (OTC :MRZM ) y se especializa en la adquisición de activos farmacológicos de última etapa para su desarrollo y comercialización en el espacio de cuidados agudos, anunció en el día de hoy que ha adquirido sus primeros activos farmacológicos. Marizyme concretó un acuerdo de adquisición de activos para una nueva plataforma del fármaco proteasa que ha sido sometido a extensas pruebas clínicas en Europa. Esta plataforma de proteasa es una novedosa combinación de enzimas aisladas y desarrolladas por primera vez por Pharmacia Corporation en Suecia. Fue probada en más de 551 pacientes y demostró seguridad y eficacia para múltiples indicaciones, incluyendo cicatrización de heridas, enfermedades trombogénicas y aplicaciones antivirales.

El MB101, primer producto candidato de la Compañía basado en esta plataforma de proteasa, es la primera terapia enzimática localizada patentada de su clase que inicialmente está siendo desarrollada para aplicarse como terapia para el desbridamiento y cicatrización de heridas. Ha sido probado exitosamente en Europa en 13 ensayos clínicos que involucraron a 551 pacientes. La Compañía presentará un formulario de Pre-IND (nuevo fármaco preinvestigacional) ante la Administración de Alimentos y Drogas (Food & Drug Administration, FDA, por sus siglas en inglés) para solicitar que el MB101 pueda usarse en un ensayo clínico de Fase IIb/III.

El segundo producto candidato de la Compañía basado en esta plataforma, el MB102, es una novedosa formulación patentada de proteasas de administración endovascular que ha demostrado la capacidad de eliminar de modo rápido y seguro los coágulos que causan bloqueos isquémicos en la vasculatura humana. La primera indicación será el accidente cerebrovascular isquémico en pediatría, ya que actualmente no existen terapias trombolíticas aprobadas para su uso en niños que sufren un accidente cerebrovascular isquémico.

Además de adquirir la plataforma del fármaco proteasa, Marizyme ha contratado a un exitoso profesional farmacéutico para dirigir a la Compañía. El Sr. Michael K. Handley fue contratado como director ejecutivo y miembro del consejo directivo y reemplazará al Sr. Nick DeVito. La Compañía está muy agradecida al Sr. DeVito por todos sus esfuerzos realizados con el objetivo de posicionar a la Compañía para el éxito. El Sr. Handley aporta más de veinte años de experiencia en el desarrollo y la comercialización de productos y dispositivos farmacéuticos. Ha liderado y asistido en el desarrollo de múltiples productos para el mercado, logrando unas ventas anuales combinadas por más de US$3.000 millones de dólares.

El Sr. Handley comentó, "Es un honor liderar a esta Compañía para conducirla al siguiente capítulo de su crecimiento. Estoy entusiasmado con la oportunidad de desarrollar una de las compañías líderes mundiales en cuidados agudos y mejorar y salvar las vidas de pacientes que padecen enfermedades, infecciones o dolor trombogénico".

Acerca de Marizyme, Inc.

Marizyme, Inc. es una empresa en fase de desarrollo dedicada a la comercialización de terapias que abordan la urgente necesidad que provocan la alta mortalidad y los elevados costos que se generan en el espacio de los cuidados agudos. Específicamente, Marizyme centrará sus esfuerzos en el desarrollo de tratamientos para enfermedades causadas por trombos (ictus, infarto agudo de miocardio o IAM y trombosis venosa profunda o TVP), infecciones y dolor/afecciones neurológicas. Estas afecciones se combinan para generar una oportunidad de mercado potencial de más de US$95.000 millones y –solamente en Estados Unidos- son responsables de enviar a más de 10 millones de pacientes al hospital cada año.

Los primeros productos candidatos de la Compañía se derivan de un amplio portafolio de propiedad intelectual en torno a un novedoso sistema de enzimas proteolíticas denominado ProteomeX™ (anteriormente denominado Tecnología Krillase™). Marizyme completó la adquisición de estos activos y tiene la intención de desarrollar en forma inmediata varios productos candidatos que abordarán las necesidades médicas insatisfechas en el ámbito de los cuidados agudos. Si desea más información acerca de la Compañía, ingrese a www.marizyme.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones a futuro, incluidas aquellas que refieren al desarrollo de productos de la Compañía, los plazos clínicos y regulatorios, las oportunidades de mercado, la posición competitiva, los resultados de posibles o supuestas operaciones futuras, las estrategias empresariales, las potenciales oportunidades de crecimiento y otras declaraciones que resultan de naturaleza predictiva. La Compañía ha realizado todos los esfuerzos razonables posibles para asegurar que la información y las presunciones en las cuales se basan estas declaraciones sean actuales, razonables y completas. Sin embargo, una diversidad de factores –muchos de los cuales están más allá del control de la Compañía- afectan las operaciones, el desempeño, la estrategia de negocios y los resultados de la Compañía y no se puede asegurar que los resultados reales de la Compañía no difieran materialmente de los que aquí se indican. En ocasiones, la Compañía podría realizar otras declaraciones a futuro en forma escrita y/u oral. La Ley de Reforma de litigios sobre valores privados de 1995 proporciona un puerto seguro para las declaraciones a futuro. Estas declaraciones pueden ser identificadas por el uso de expresiones a futuro, incluyendo pero sin limitarse a, "espera", "anticipa", "pretende", "planea", "considera", "estima", "potencial", "predice", "proyecta", "debería", "podría" y expresiones similares y las formas negativas de estos términos. Estas declaraciones se relacionan con eventos futuros o con nuestro desempeño financiero e involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían provocar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de cualesquiera resultados, desempeños o logros futuros expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Se advierte a los potenciales inversores que no depositen una confianza indebida en tales declaraciones a futuro, las cuales se refieren únicamente a la fecha de esta presentación. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar públicamente cualquiera de las declaraciones a futuro, sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

