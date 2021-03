- El compositor de cine de Hollywood Mark Chait comienza el viaje "Searching for Music along Poetry Road" en Zhejiang

HANGZHOU, China, 26 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- El compositor de cine de Hollywood Mark Chait se embarcará en el viaje "Searching for Music along Poetry Road" en Zhejiang. Este año, Chait compondrá una sinfonía basada en los paisajes culturales de los cuatro "Caminos de la Poesía". Tan pronto como se lance la canción, músicos de todo el mundo colaborarán en su actuación online.

El proyecto "Searching for Music along Poetry Road" ha sido desarrollado por el Departamento Provincial de Cultura y Turismo de Zhejiang y se espera que dure casi un año. Durante este período, Chait viajará a través de los cuatro "Caminos de la Poesía", para conocer las profundas culturas de Shangshan (10000-8400 años a partir de ahora), Kuahuqiao (8000-7000 años a partir de ahora), Hemudu (7000-6000 años a partir de ahora) y Liangzhu (5300-4300 años a partir de ahora). Experimentará patrimonios culturales intangibles como las Óperas Southern y Yue, el celadon y el té, así como escuchará el sonido de las olas en West Lake, y también los ríos Qiantang y Nanxi. La inspiración reunida a lo largo del viaje será encapsulada en una sinfonía titulada "Pintoresco Zhejiang". Un documental del mismo nombre, Searching for Music along Poetry Road, grabará el curso de Chait para encontrar inspiración.

Como ganador del prestigioso Premio Emmy y tres veces Premio Telly, Chait ha creado muchas composiciones de renombre mundial. The Power of One, la canción principal de Pokemon 2000 de Warner Bros, fue un éxito de la lista Billboard durante ocho semanas. Lleno de expectativas para crear música que mezcla elementos occidentales y chinos.

La COVID-19 ha llevado a la desaparición de la comunicación cara a cara entre países. Sin embargo, según Xu Peng, subdirector del Departamento Provincial de Cultura y Turismo de Zhejiang, la música podría considerarse un idioma que no conoce fronteras y que ha ido más allá de las restricciones geográficas existentes. Esta composición ayudará a más personas a aprender sobre China y Zhejiang, y posteriormente lo convertirá en su próximo destino de viaje.

El producto de los pensamientos de Chait obtenidos de sus viajes viene en la forma de una sinfonía específicamente para Zhejiang, que luego se presentará al mundo. En ese escenario, Chait interpretará la pieza en el lugar principal de Zhejiang. Músicos famosos serán invitados a colaborar en la actuación en lugares de Europa, Norteamérica, Asia Oriental y Australia, ofreciendo un evento internacional de música online para mostrar el Pintoresco Zhejiang al resto del mundo.

SOURCE Zhejiang People's Broadcasting Station Music FM; Zhejiang Provincial Department of Culture and Tourism