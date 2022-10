Mark Sokol, ehemaliger Google-Infrastruktur-Manager und Branchen-Ikone, tritt dem FiberSense-Vorstand als Direktor bei

ZÜRICH, Schweiz, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das Unternehmen für Infrastruktursensorik und -überwachung, Fiber Sense Limited („FiberSense"), hat heute die Ernennung von Mark Sokol zum Non-Executive Director bekannt gegeben. Sokol verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Entwicklung neuer Technologiestrategien und deren Anwendung auf dem Weltmarkt. Die Führungsstärke von Sokol ist eine wichtige Ergänzung für den Vorstand von FiberSense, das weiterhin neue Kunden für seine Produkte DigitalAsset™ und DigitalAsset™ Marine unter Vertrag nimmt.

Mark Sokol

Derzeit ist er CTO von AtlasEdge, dem führenden europäischen Anbieter von Edge-basierten digitalen Infrastrukturdiensten. Sokol verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Leitung von Technologieteams, unter anderem als Senior Director of Infrastructure bei Google, wo er direkt für die weltweite Einführung der Infrastruktur verantwortlich war.

„In den letzten Jahren habe ich die Fortschritte verfolgt, die der Gründer Mark Englund und das FiberSense-Team gemacht haben. Ihre firmeneigene Sensor- und Überwachungstechnologie ist der Konkurrenz haushoch überlegen, und sie sind jetzt führend auf dem Markt, wenn es darum geht, neue Einnahmequellen aus bestehenden Glasfaseranlagen zu erschließen. Ich freue mich, dem Vorstand beizutreten und die ehrgeizigen Wachstumspläne des Unternehmens zu unterstützen", so Mark Sokol.

„Ich bin FiberSense vor einigen Jahren zum ersten Mal begegnet und war beeindruckt von der Vision des Unternehmens, den wahren Wert der allgegenwärtigen Glasfaserkabel um uns herum neu zu definieren. Das Unternehmen ist ein echter Innovator bei der Kommerzialisierung äußerst wertvoller Erfassungs- und Überwachungsdienste mit Hilfe von Technologien des maschinellen Lernens. Ihre Vision deckt sich in hohem Maße mit der Richtung, die ich für den schnell wachsenden Schutz wichtiger Infrastrukturanlagen sehe", fügte Sokol hinzu.

Mark Englund, Gründer und CEO von FiberSense, erklärte: „Eine internationale Führungspersönlichkeit wie Mark ist sehr gefragt, und es ist ein großer Vertrauensbeweis in unsere Strategie und unsere Zukunftspläne, dass er zugestimmt hat, bei uns einzusteigen. Der Zeitpunkt für diese Ernennung ist äußerst günstig, da wir nun in die nächste Phase der Wachstumssteigerung eintreten."

Bevan Slattery, einer der Co-Vorsitzenden, kommentierte: „Mark bringt neue Erkenntnisse in den Vorstand ein, nicht nur aufgrund seiner Erfahrung mit der Einrichtung von Google-Infrastrukturen, sondern auch, weil er sich in letzter Zeit intensiv mit den europäischen und afrikanischen Märkten für digitale Infrastrukturen beschäftigt hat. Unsere Expansion hat bereits in Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Südafrika Fuß gefasst, und mit diesem neuen Beitrag wird Mark ein wichtiger Teil unserer weiteren Schritte in diesen Regionen sein."

Mark Englund, Gründer und CEO von FiberSense, sagte: „Mark ist schon seit geraumer Zeit ein guter Ratgeber und es ist großartig, dass er nun unserem Vorstand beitreten kann. Sein Ruf und sein Ansehen in der weltweiten Infrastrukturbranche sind wohlbekannt. Er gehört zu den wenigen, die den Aufstieg der weltweiten digitalen Wirtschaft mitverfolgt haben, die die Nachfrage nach Rechenzentren und insbesondere nach Edge Computing neu gestaltet."

Informationen zu FiberSense

Fiber Sense Ltd („FiberSense") wurde gegründet, um die Erfahrung aller Menschen in öffentlichen Räumen drastisch zu verbessern, indem eine neue Ebene des Echtzeit- und historischen Bewusstseins von anonymisierten Objekten und Ereignissen in öffentlichen Räumen geschaffen wird. Das Team von FiberSense hat eine neue Kategorie an Sensorsystemen für Glasfaserkabel entwickelt und patentiert, genannt Vibration Detection and Ranging (VID+R®). Die FiberSense-Technologie befindet sich an der Schnittstelle zwischen Glasfaser-Sensorik, integrierter Photonik, maschinellem Lernen und Glasfaser-Telekommunikationsnetzen. Sie vereinen diese Fähigkeiten in einer digitalen Plattform, die unter www.fibersense.com ausprobiert werden kann.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1922215/mark_sokol.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1922214/FiberSense_logo.jpg

SOURCE FiberSense