Marken lance des services cliniques de soins à domicile

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- Marken a annoncé aujourd'hui que ses services de soins infirmiers destinés aux essais cliniques à domicile sont désormais disponibles sur la plupart des principaux marchés mondiaux. Ces services peuvent être intégrés à son réseau logistique déjà bien implanté. L'offre de soins à domicile vient élargir ses services logistiques existants qui sont fournis directement aux patients. Les services élargis incluront désormais l'entreposage de médicaments cliniques, la livraison directe au patient, la collecte d'échantillons biologiques, une pharmacie centrale et des services de soins à domicile/soins infirmiers.

Ce nouveau service a été mis au point en respectant toutes les réglementations et directives applicables en ce qui concerne la réalisation d'essais cliniques dans plusieurs pays. Ces réglementations incluent : la loi HIPAA (loi américaine sur l'assurance maladie) et d'autres lois internationales sur la confidentialité des données, le Règlement général sur la protection des données (GDPR) et la validation des systèmes informatiques. Un nouveau logiciel d'exploitation et un nouvel ensemble de procédures opérationnelles permanentes ont été développés sur la base d'exigences de formation strictes. Le nouveau logiciel d'exploitation réduira la documentation papier des visites d'étude, permettra la transmission sécurisée de documents en temps réel et améliorera la supervision des projets.

Les nouveaux services de soins de santé à domicile peuvent être intégrés à d'autres services de Marken tels que l'entreposage de médicaments cliniques dans son réseau d'entrepôts, l'utilisation de ses services de pharmacie centrale ainsi que la coordination avec ses services de courrier mondiaux. Ces services intégrés peuvent être combinés pour créer des solutions personnalisables et spécifiques à l'étude afin d'en améliorer la qualité et la rentabilité.

Le PDG de Marken, Wes Wheeler, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer notre nouveau service de soins de santé à domicile à l'échelle mondiale. Les essais cliniques décentralisés sont de plus en plus courants et nous travaillons pour nous assurer de bien répondre aux besoins de nos clients dans le cadre de la transformation de leur propre secteur. Nous considérons notre réseau de soins infirmiers à domicile comme un nouveau service essentiel pouvant améliorer le recrutement et la fidélisation des patients, mais également comme une solution plus intégrée », ajoute-t-il.

Marken est une filiale appartenant entièrement à UPS. Marken est la seule entité de la chaîne logistique centrée sur le patient qui est entièrement dédiée aux industries pharmaceutique et des sciences de la vie. Marken maintient sa position de leader des services de soins de santé fournis directement au patient et à domicile et d'envois d'échantillons biologiques. La société dispose d'un réseau d'entrepôts conforme aux normes BPF ainsi que des hubs logistiques de pointe pour l'entreposage et la distribution de matériel d'essais cliniques dans 51 sites à travers le monde. Les plus de 1 000 membres du personnel de Marken gèrent chaque mois 80 000 envois de médicaments et de produits biologiques à toutes les plages de température, et ce dans plus de 150 pays. Les services supplémentaires tels que la production de kits biologiques, l'approvisionnement en matières auxiliaires, l'entreposage et la distribution, la vérification et les certifications des voies d'expédition, ainsi que le conseil en matière de protection des données personnelles, de réglementation et de conformité, renforcent la position unique de Marken dans le secteur pharmaceutique et logistique.

