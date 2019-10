Marketing Digital no Google, Redes Sociais e Youtube em tempos de crise. Vale a pena investir? - por Agência WnWeb

O poder e a influência das redes sociais são tão grandes que ter uma presença nelas é um grande fator para o desenvolvimento de qualquer negócio. Estar presente nas redes sociais, acompanhado por uma boa estratégia de marketing digital, garantirá o sucesso de qualquer negócio; Não importa o quê. Mesmo em tempos de crise, essas têm sido as melhores estratégias de investimento, uma vez que as pessoas passam a maior parte do tempo conectada à internet.

Segundo estudos da PricewaterhouseCoopers, 86% dos usuários de internet seguem marcas nas redes sociais e 75% deles compraram um produto ou serviço, porque o descobriram em alguma plataforma social. Daí a importância de estar presente na Internet, e especificamente nas redes sociais.

No entanto, nem todas as redes sociais são realmente eficazes para todos os negócios, pois tudo depende do tipo de negócio e dos objetivos perseguidos.

Por exemplo, se em sua empresa você vende produtos que precisa exibir por meio de fotos ou vídeos, como roupas, produtos de maquiagem, joias, alimentos ou serviços para organizar eventos como festas, casamentos ou serviços de construção, por tratamentos de beleza, design visual ou edição audiovisual, etc. Você deve, sem dúvida, prestar atenção a redes como Facebook, Instagram ou YouTube.

Por outro lado, se você oferecer serviços turísticos, médicos, de transporte, jurídicos, entre outros, o mais eficaz seria usar redes como Facebook, LinkedIn, Twitter ou Google Meu Negócio .

No entanto, você também deve prestar atenção ao público-alvo, ou seja, o tipo de cliente que compra ou pode comprar seus produtos e serviços. Com isso, queremos dizer que cada rede social tem um público-alvo específico que a acessa; portanto, você deve investigar em qual plataforma o público-alvo que deseja alcançar interage mais, para que sua estratégia seja eficaz e não consuma recursos em vão.

Por exemplo, se em sua empresa você vende produtos ou serviços voltados especificamente para jovens ou adolescentes, você deve levar em consideração redes como o Facebook ou o Instagram, pois aqui encontramos um grande número de audiências com essas características. Por outro lado, se você vender serviços profissionais, sejam jurídicos, informáticos, médicos ou desenvolver consultoria na qual exponha informações científicas, redes como o LinkedIn serão uma boa opção. Aproveite e leia o artigo: Plataformas para ganhar dinheiro como afiliado .

A seguir, citaremos as redes sociais mais usadas nos negócios atualmente e suas principais características:

Facebook

Citamos o Facebook em primeiro lugar, porque é a rede mais popular do mundo, pois possui cerca de 2,3 bilhões de usuários, segundo dados divulgados pelo próprio Facebook.

Através do Facebook, você pode estabelecer uma comunicação bidirecional com seus clientes, seguidores ou consumidores, além de monitorar a atividade da página da sua empresa, graças à ferramenta Facebook Insights, para obter uma resposta sobre qual conteúdo tem melhor recepção ou alcance maiores interações (curtidas e comentários).

Negócios e empresas podem usar seus perfis como extensões de seus sites, além de criar uma marca em conjunto com a comunidade do Facebook, usando vários aplicativos.

Quanto ao público do Facebook, encontramos um perfil heterogêneo, pois existe uma ampla faixa etária, embora o maior percentual esteja na faixa entre 16 e 50 anos, representando 75% do total segundo dados divulgados pelo próprio Facebook..

Essa grande rede social também apresenta muitas possibilidades de segmentação de público-alvo, por idade, sexo e interesses, o que a torna um poderoso meio de divulgação que se integra perfeitamente a qualquer campanha de mídia social, conteúdo e marketing por email.

Um fato importante é que 81% de seus usuários seguem páginas de marcas, sendo uma das redes mais bem posicionadas para a lealdade de suas ações de seguidores e influenciadores.

YouTube

Essa plataforma se tornou uma peça-chave para atrair clientes em potencial, devido aos tutoriais e blogs de vídeo que encontramos nela. Também se tornou o mecanismo de pesquisa mais usado no mundo depois do Google.

O YouTube também permite que as empresas promovam melhor seus produtos e serviços, por meio de tutoriais e demonstrações, e, assim, alcancem maior valor e grande poder viral. Aqui, as marcas e o público podem produzir e se beneficiar de vídeos de qualidade.

É a plataforma por excelência para compartilhamento de vídeo e tem um público com proporções semelhantes de mulheres e homens. Os vídeos são de conteúdo mais fácil de consumir pela maioria do público, facilitam a viralização de informações, permitem a conexão com clientes gerando sentimentos, emoções e ações de compra.

Instagram

O Instagram é uma rede social baseada em imagens e vídeos curtos e é amplamente usada por um público-alvo em que produtos e serviços são de grande importância. No Instagram, são exibidas notícias , serviços, produtos, eventos e outras informações visuais.

O Instagram tem cerca de 59 milhões de usuários e é a rede preferida de jovens e adolescentes segundo a agência Iska Digital realizou um estudo com base nos dados do mercado disponibilizados pelo Instagram . Há uma alta taxa de interação entre os usuários e uma alta porcentagem delas segue as contas da marca, o que a torna uma exibição virtual de mercadorias.

LinkedIn

O LinkedIn é uma rede profissional que possibilita a busca de novos clientes e profissionais, facilitando o relacionamento com marcas influentes, inicialmente voltada para busca de novas vagas , hoje a realidade é diferente. Serve para criar círculos de contatos onde pode integrar profissionais qualificados e especialistas do setor, além de permitir conhecer cada negócio ou empresa e obter informações relevantes para eles através de perguntas para diferentes grupos que podem ser criados.

O LinkedIn já possui mais de 500 milhões de usuários ativos, dos quais 59% são homens e 41% são mulheres. A maioria de seu público é de 25 a 34 anos, seguida por aqueles entre 35 e 54 anos Segundo dados do LinkedIn.

Twitter

Essa plataforma social possui mais de 500 milhões segundo dados divulgado pelo proprio Twitter e é extremamente benéfica para gerar conversas entre marcas e seguidores em apenas 280 caracteres.

O Twitter é ideal para conhecer a opinião do público sobre sua marca e também permite que você responda diretamente às dúvidas, críticas, reclamações ou sugestões de seus clientes; além de promover produtos, prestando serviços ao consumidor, pesquisas de mercado, entre outras ações de marketing.

A maioria dos usuários do Twitter são mulheres, que representam 62%, em comparação com homens que representam 38%. 71% dos usuários variam entre 25 e 54 anos.

Google Meu Negócio

O Google Meu Negócio funciona de maneira semelhante ao Facebook, permitindo que as marcas interagem dinamicamente com os usuários. Além disso, essa plataforma permite direcionar o conteúdo para usuários específicos, dando maior importância às avaliações e localização. É altamente recomendável para obter posicionamento na Web. O Google Meu Negócio serve para fazer ficar visível através da localização, além de criar interações sociais direcionadas a determinados círculos.

Pinterest

O Pinterest representa um quadro virtual, no qual os usuários podem fazer upload de fotos, links, entre outros e organizá-los, além de interagir com essas mídias, deixando seus comentários, curtindo ou compartilhando.

Permite ganhar exposição para produtos, principalmente aqueles cujos designs são criativos, já que cada postagem requer uma foto. O Pinterest também atende empresas que oferecem itens visuais, permitindo que os usuários se envolvam com a marca.

A popularidade deste site vem crescendo rapidamente, atingindo 250 milhões de usuários. A maioria dos usuários do Pinterest é 83% feminina segundo dados divulgado pelo próprio Pinterest .

Sem dúvida, as plataformas mencionadas anteriormente são as mais usadas e eficazes para os negócios. Cada um apresenta suas características, vantagens e benefícios, e pode até parecer que é bom usá-los todos em sua estratégia de marketing digital nas redes sociais. Mas cuidado, não é necessário usar todos eles e, para isso, você deve estudar quais deles podem ser os mais adequados para o seu negócio e apostar neles.

Como mencionamos anteriormente, você deve ter seus objetivos bem definidos, o público-alvo que deseja alcançar e, em seguida, encontrar pontos de conexão com cada uma dessas plataformas.

Agora, se você deseja que sua empresa ou sua marca, atinja a popularidade na Internet, além de obter um aumento real nas conversões (converter seus seguidores em clientes), você deve implantar uma boa estratégia de mídia social e trabalhar incansavelmente nela, para atingir esse objetivo.

No entanto, além das estratégias com redes sociais é necessário investir em SEO (Search Engine Optimization) no site da sua empresa, a fim de complementar o serviço de marketing para obter resultados mais significativos e com maior chance de retorno.

Vantagens do SEO: Seja visto no Google

À medida que a tecnologia evolui, o mesmo acontece com a maneira como os clientes pesquisam negócios on-line. SEO ou otimização de mecanismo de busca, é uma poderosa abordagem de marketing para alcançar o sucesso geral de seus negócios, off-line e on-line. Uma vez que consiste em estratégias para ranking de sites no Google, se você não sabe o que é SEO leia o artigo o que é seo ou faça um Curso Gratuito de SEO . As principais vantagens do SEO são:

Aumento do tráfego orgânico

O tráfego orgânico nada mais é que o número de visitantes que pesquisam pelo seu site no mecanismo de busca, como o Google.

Ao otimizar o conteúdo a partir de palavras-chave com boa classificação e que atendam a busca dos clientes, a probabilidade de voltarem ao site da sua empresa e indicarem o mesmo é alta. O SEO nos ajuda a alcançar um melhor posicionamento no Google, lembrando que é essencial estar entre as três primeiras posições para um resultado positivo.

Segmentação forte

Vamos dar uma olhada no marketing tradicional neste mundo excessivamente anunciado.

Anúncios realizados em comerciais de TV, boletins impressos, outdoor e classificados de jornais parecem estratégias caras que estão condenadas desde o início, gritando desesperadamente por atenção sem muita convicção para continuar sendo ouvido.

Diferente do marketing tradicional, as estratégias de SEO atraem os clientes de forma natural, uma vez que os mesmo já estão buscando por serviços e produtos em um segmento específico, o SEO evidência o site a partir de aspectos como localidade, palavra-chave, entre outros.

Baixo custo, alto ROI

Ao contrário da crença popular, a otimização de mecanismos de pesquisa gera resultados quantificáveis.

O rastreamento de conversões, tráfego orgânico e o aumento de classificações nos mecanismos de pesquisa e plataformas de mídia social podem fornecer dados em nível granular sobre seus clientes e o nível de envolvimento deles no funil de compra. A análise dessas informações pode ajudá-lo a refinar suas estratégias de marketing, economizar tempo, dinheiro e recursos no processo.

O SEO também é coroado como a estratégia de marketing mais econômica e de longo prazo para aumentar a conscientização, gerar leads e aumentar as conversões.

Promove a credibilidade

A classificação do site de sua empresa no Google passa a impressão de um negócio sério e respeitável, ou seja, a probabilidade das pessoas confiarem e visitarem seu site caso ele seja encontrado no topo da primeira página é maior.

Com esse tipo de estratégia podemos melhorar a credibilidade do site em diversos aspectos, seja a partir da construção de links para o Google, conteúdo otimizado, engajamento, entre outras abordagens que torne o site da empresa respeitável e com sucesso.

Estabelecer reconhecimento da marca

Semelhante à construção de credibilidade, as empresas que estabeleceram forte posicionamento on-line se tornam suas marcas preferidas quando os usuários procuram por serviços e produtos de seu segmento.

Um método para gerar mais conversão on-line é criar conteúdo rico que abraça as práticas de SEO e fornece informações relevantes ao seu público. Guias, listas e estudos de caso detalhadamente pesquisados criam um ótimo conteúdo, tanto para usuários quanto para mecanismos de pesquisa.

Compatibilidade móvel

Em abril de 2015, o Google anunciou uma atualização otimizada para celular em seu algoritmo, que penaliza sites que não eram bem otimizados ou responsivos em dispositivos móveis. Uma experiência ruim do usuário, como precisar apertar a tela para aumentar o zoom, pode resultar em menor tempo gasto na visita à página e menor probabilidade de retorno ao site.

Além de atualizar para um design web bonito e responsivo, o SEO pode ajudar muito a melhorar a experiência geral do usuário móvel. Adicionar imagens de alta qualidade com texto descritivo, nomes de arquivos e criar tempos de carregamento de página mais rápidos.

À frente da competição

O mundo digital está mudando constantemente, mas as tendências mostram que as pessoas estão realizando mais pesquisas online antes de tomar decisões finais de compra. O SEO ajuda as empresas a estabelecer uma forte presença on-line e, por sua vez, gerar leads e permanecer competitivas.

Adotar as estratégias de SEO ao site da sua empresa junto às redes sociais pode fazer o seu negócio alcançar uma posição de respeito na internet, marcar presença e converter muitos usuários em cliente. Analise quais estratégias são ideais para sua empresa e invista sem medo. Aproveite e leia o artigos de SEO OnPage e SEO OffPage

