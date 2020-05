Marketsi bringt Privatanlegern quantitative Investitionen

Mit Marketsi bieten wir unseren Kunden zudem eine Aktienhandelsplattform mit direktem Marktzugang, damit sie alle Anlagen zentral verwalten können.

Und unsere Multi-Asset-Handelsplattform Marketsx hat sich um ein Vielfaches verbessert, mit niedrigeren Spreads, mehr Möglichkeiten für das Trading mit den beliebtesten Produkten und einem sich ständig erweiternden Anlageuniversum. Und das Beste ist, dass unsere Tools weiterhin das Tempo in der Branche bestimmen, und zwar mit den beeindruckendsten technischen, fundamentalen und stimmungsbasierten Analysetools.

Für britische Kunden fügen wir nun Spread Betting zu den bestehenden CFD-Handelsprodukten hinzu, wodurch Händler die Möglichkeit haben, vom steuerfreien Trading zu profitieren.

Dazu meint Joe Rundle, CEO von Markets.com: „Wir haben einen großen Sprung in den Anlagebereich gewagt und möchten mit einem Produkt Furore machen, das die Dinge für Privatanleger verändern wird. Unser quantitativ basierender Portfolioaufbau ermöglicht es Privatanlegern, die Art von Technologie und Daten zu nutzen, die von den größten Banken und Hedge-Fonds zur Ertragsmaximierung eingesetzt werden.

Wir freuen uns über die Einführung von Anlageprodukten, die unseren Kunden mehr Kontrolle über ihr Geld geben. Und mit Spread Betting hoffen wir, die Bedürfnisse all unserer britischen Trader erfüllen zu können.

Unser neuer Werbeslogan spiegelt unser Ziel wider, der einzige Ort zu sein, den Sie für Trading und Investitionen benötigen: „The world of financial markets, your way.""

Neu entworfen, neu entwickelt und umgestaltet

Ein völlig neues „Look-and-feel" war erforderlich, um die Änderungen in unserem Angebot zu reflektieren. Also haben wir eine neue Website gestartet, die unsere Werte deutlicher kommuniziert. Sie ist vollgepackt mit neuen Funktionen. Und das moderne Design macht es einfacher denn je, genau dorthin zu gelangen, wo man sein möchte.

Außerdem haben wir unser Knowledge Centre mit mehr Analysen, Einblicken, Weiterbildungs-Webinars und XRay, unserem plattforminternen Live-Streaming-Service, erweitert.

Informationen zu Dynamic Portfolios

Unser Investment Strategy Builder ist ein quantitatives Anlageinstrument, mit dem Kunden dynamische Portfolios auf Basis von vorab festgelegten Kriterien aufbauen können. Kunden können aus einem Aktienuniversum wählen und dieses anhand von Parametern wie Marktkapitalisierung, KGV oder Beta eingrenzen. Anschließend können sie ihr Portfolio weiter verfeinern, indem sie Kriterien wählen, die auf marktbasierten technischen Signalen, fundamentalen Signalen oder alternativen Signalen basieren, wenn beispielsweise ein Analyst sein Rating ändert, wodurch das Portfolio automatisch auf der Grundlage der vom Kunden gewählten Kriterien neu ausbalanciert wird. Sobald Sie Ihr Portfolio ausgewählt haben, können Sie Backtesting und weitere Feinabstimmungen vornehmen.

Informationen über uns

Markets.com ist die zentrale Anlaufstelle für Trading und Investing. Vom Aktienhandel bis zum Leverage-Handel können Sie auf unserer intuitiven, proprietären Multi-Asset-Plattform alles von einem Konto aus steuern. Es ist die einzige Plattform, die Sie jemals für die Verwaltung Ihrer Investitionen benötigen werden.

Als Teil der TradeTech Group, die zu Playtech, einem im FTSE 250 notierten Unternehmen gehört, verfügen wir über umfassende Kenntnisse der Finanzmärkte und haben Zugang zu den neuesten Technologien der nächsten Generation.

*Nicht alle Investing- und Trading-Produkte sind in jeder Gerichtsbarkeit erhältlich, bitte beziehen Sie sich auf Ihre lokalen Vorschriften.

Infografik: https://mma.prnewswire.com/media/1167094/Marketsi_step1.jpg

Infografik: https://mma.prnewswire.com/media/1167095/Marketsi_step2_Infographic.jpg

Infografik: https://mma.prnewswire.com/media/1167096/Marketsi_step3_Infographic.jpg

Infografik: https://mma.prnewswire.com/media/1167097/Marketsi_step4_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1167113/Markets_com_Logo.jpg

SOURCE Markets.com