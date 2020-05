Marketsi met l'investissement quantitatif à la disposition des investisseurs de détail

Les utilisateurs peuvent accéder à des stratégies quantitatives générant de l'alpha et mettre au point leurs propres stratégies uniques par l'intermédiaire d'une interface facile à utiliser qui leur permet de filtrer les actions en fonction de dizaines de signaux fondamentaux, techniques et de sentiment différents. Ils peuvent également effectuer des contrôles ex post et des optimisations en continu afin de trouver l'approche de génération d'alpha idéale.

Avec Marketsi, nous mettons également à la disposition de nos clients une plateforme de négociation d'actions ayant un accès direct au marché afin qu'ils puissent gérer l'ensemble de leurs investissements en un seul endroit.

En outre, Marketsx, notre plateforme de négociation multi-actifs, est désormais encore plus intéressante avec des écarts plus faibles, davantage de possibilités de négocier les produits les plus populaires et un éventail d'actifs en constante expansion. Mieux encore, nos outils continuent de donner le « la » au sein de l'industrie grâce à la plus impressionnante suite d'outils analytiques basés sur les techniques, les fondamentaux et les sentiments.

Nous proposons désormais à nos clients britanniques les paris répartis (spread betting) en plus des produits de négociation de contrats de différence (contract for difference ou CFD) existants, donnant aux traders la possibilité de bénéficier de négociations en franchise d'impôt.

Joe Rundle, le PDG de Markets.com, a déclaré : « Nous avons fait un bond en avant dans le domaine de l'investissement et nous sommes impatients de réaliser un coup d'éclat avec un produit qui va changer la donne pour les investisseurs de détail. Notre bâtisseur de portefeuille basé sur la quantité permet aux investisseurs de détail de miser sur les types de technologie et de données utilisés par les plus grandes banques et les plus grands fonds spéculatifs afin de maximiser leur rendement. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de lancer des produits d'investissement permettant à nos clients de prendre davantage le contrôle de leur argent. Grâce aux paris répartis, nous espérons pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble de nos traders britanniques. »

« Notre nouveau slogan fait écho à notre objectif consistant à être le seul endroit dont vous avez besoin en matière de commerce et d'investissement : "The world of financial markets, your way." » (L'univers des marchés financiers à votre manière)

Redessiné, repensé, réutilisé

Il nous fallait un tout nouveau look pour refléter les changements apportés à notre offre client. Nous avons par conséquent lancé un nouveau site internet qui transmet plus clairement nos valeurs. Il regorge de nouvelles fonctionnalités et son nouveau design élégant permet d'arriver plus facilement que jamais exactement où vous le souhaitez.

Nous avons par ailleurs enrichi le centre de connaissances (Knowledge Center) avec davantage d'analyses, d'informations, de webinaires éducatifs et XRay, notre service de streaming en direct sur la plateforme.

À propos des portefeuilles dynamiques

Notre bâtisseur de stratégies d'investissement est un outil d'investissement quantitatif qui permet aux clients de constituer des portefeuilles dynamiques en fonction de critères prédéterminés. Les clients peuvent choisir parmi un éventail d'actions et effectuer un tri en fonction de paramètres tels que la capitalisation boursière, les ratios cours sur bénéfices (C/B) ou le coefficient bêta. Ils peuvent ensuite perfectionner leur portefeuille en fonction de critères relatifs à des signaux techniques basés sur le marché, des signaux fondamentaux ou des signaux alternatifs – comme un analyste le ferait pour modifier sa notation – qui rééquilibreront automatiquement le portefeuille en fonction de leurs choix. Enfin, une fois qu'ils auront constitué leur portefeuille, ils pourront effectuer des contrôles ex post et le peaufiner davantage.

À propos de nous

Chez Markets.com, le commerce côtoie l'investissement. De la négociation d'actions aux opérations à effet de levier, vous pouvez tout contrôler depuis un compte unique sur notre plateforme multi-actifs intuitive et exclusive. Il s'agit de la seule plateforme dont vous aurez besoin pour gérer vos investissements.

En tant que membre du groupe TradeTech, un composant de Playtech, une société cotée sur le FTSE 250, nous jouissons d'une connaissance approfondie des marchés financiers ainsi que d'un accès aux toutes dernières technologies de prochaine génération.

* Tous les produits d'investissement et de négociation ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions, veuillez vous référer à vos réglementations locales.

