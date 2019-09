MarketStar fait l'acquisition de l'agence irlandaise Product2Market

OGDEN, Utah, 10 septembre 2019 /PRNewswire/ -- MarketStar, une entreprise de Wasatch Group, a annoncé l'acquisition de Product2Market, une agence européenne de ventes internes et de développement des ventes de premier plan, qui permet aux organisations de croissance de générer des revenus. L'acquisition associe deux entreprises visant à accélérer les ventes de grande ampleur, MarketStar et Product2Market, dans le but de créer le leader mondial des solutions de vente externalisées.

Fondée en 2010 et basée à Dublin (Irlande), Product2Market s'est développée pour devenir la première entreprise pour les organisations axées sur la vente qui cherchent à accroître leurs parts de marché sur les marchés européens. L'acquisition réitère l'engagement de MarketStar envers la région Europe et renforce ses capacités et son modèle d'exécution, conçus pour les entreprises axées sur la croissance. Product2Market sera pleinement intégré à MarketStar.

« Nous sommes ravis de faire partie de MarketStar », a déclaré Anthony Byrne, directeur général du nouveau bureau européen de MarketStar. « MarketStar possède 30 années d'expérience dans l'obtention de résultats exceptionnels pour ses clients. Il attire des clients prestigieux dans la technologie et travaille avec eux, dans le monde entier. Nous croyons réellement que cette acquisition permettra à notre stratégie de construire une entreprise qui sera le chef de file mondial dans les services de ventes aux industries à forte croissance. »

MarketStar, une entreprise présente à l'international fondée en 1988, emploie aujourd'hui plus de 1200 personnes à travers le monde et son siège social se trouve à Ogden, dans l'Utah. Un nouveau bureau à Dublin renforce la position de la société à la fois en Europe et dans le monde et permet à MarketStar de mieux servir ses clients existants et d'attirer des clients qui veulent s'étendre à l'échelle mondiale.

« Nous cherchons à accélérer la croissance internationale de nos clients et de nos employés et l'acquisition de Product2Market nous donne l'occasion de consolider notre position sur le marché européen et d'accroître nos capacités de ventes mondiales. Elle nous permet également de mieux accéder au riche vivier de talents irlandais », a dit Keith Titus, président et directeur général de MarketStar. « La combinaison de l'héritage de MarketStar dans la mise au point de programmes modulables d'accélération du chiffre d'affaires et de la connaissance approfondie de l'Europe de Product2Market constitue un véritable accélérateur pour notre stratégie de croissance globale. C'est une grande victoire pour nos clients. »

« Nos clients sont heureux que nous puissions fournir, rapidement et efficacement, les meilleurs produits et services à l'échelle internationale, plus particulièrement en Europe, tout en attirant et en retenant les meilleurs talents », a déclaré Paul Grant, chef du service à la clientèle de MarketStar. « Nos clients apprécient réellement que nous poursuivions notre plan de croissance stratégique et que nous les servions sur de nouveaux marchés, avec de nouvelles approches. »

Il existait déjà un rapport de confiance entre les deux sociétés, grâce à un partenariat stratégique de trois ans et plusieurs clients communs. L'équipe de gestion et les employés actuels de Product2Market continueront à faire partie de la famille MarketStar.

À PROPOS DE MARKETSTAR

Proposant des solutions de vente innovantes, MarketStar (www.marketstar.com) accélère les ventes à partir grâce à son leadership et obtient des revenus récurrents grâce à des programmes de vente directe et indirecte interentreprises (B2B). Par ses engagements vocaux, numériques et sur le terrain, MarketStar a lancé, vendu et soutenu des milliers de produits et services pour le compte des entreprises les plus importantes et les plus innovantes à travers le monde. Fondée en 1988, MarketStar a été pionnière dans l'industrie de l'externalisation des ventes et compte aujourd'hui plus de 1000 employés à travers le monde. Son siège social mondial est situé à Ogden, dans l'Utah.

À PROPOS DE WASATCH GROUP

Wasatch Group (www.wasatchgroup.com) est une entreprise entrepreneuriale multimilliardaire qui exploite un portefeuille diversifié à l'échelle nationale, qui comprend d'importants investissements profitables dans le développement immobilier, la construction, l'interentreprise dédiée au client et le capital de garantie. Wasatch a été fondée par Dell Loy Hansen en 1988 et son siège social est dans l'Utah depuis plus de 30 ans. Grâce à son bilan dans la recherche et la croissance d'entreprises à fort potentiel, Wasatch est fière d'établir des partenariats à long terme pour faire la différence dans la vie des gens, de manière positive.

