Markteinführung von Sprays für den Verbraucher, zum Schutz weicher und harter Oberflächen vor Mikroben

STOCKHOLM, 30. März 2021 /PRNewswire/ -- Der Polygiene®-Partner Colors bringt die Sprays der Linie Regenesis ViralOff® Trigger Shield und andere gebrauchsfertige Produkte mit dem Wirkstoff Polygiene ViralOff® für Verbraucher auf den Markt. Die Produkte schützen weiche und harte Oberflächen sowie Stoffe vor Mikroben und bieten hier einen Schutzschild. Sie wurden nach mehreren ISO-Normen* auf ihre antibakterielle und antimikrobielle Wirksamkeit getestet und weisen eine Reduktion von über 99 % der Bakterien und Mikroben in zwei Stunden auf. Die Produkte sind in ganz Europa online erhältlich.

Aufgrund des Coronavirus besteht inzwischen ein zunehmender Bedarf an Behandlungen, die Stoffe und Materialien vor Keimen und Bakterien schützen können. Der italienische Partner Colors, der über ein umfassendes Know-how in Innovation und Entwicklung sowie einen weltweiten Produktvertrieb verfügt, hat auf diesen Bedarf reagiert und im Rahmen des Projekts Regenesis die Produkte der Linie Regenesis ViralOff Shield herausgebracht.

Diese Produkte erschließen dem Endverbraucher die Eigenschaften der antimikrobiellen Polygiene-ViralOff-Technologie, die Polygiene für die Textilbranche entwickelt hatte, in einer praktischen Version. Hierzu entstand eine vollständige Palette an unterschiedlichen gebrauchsfertigen Verbraucherprodukten, wie z. B. Sprays für weiche und harte Oberflächen sowie für Stoffe. Weitere Produkte sollen noch in diesem Jahr hinzukommen. Diese Produkte hemmen die antimikrobielle Aktivität und sorgen auf den Oberflächen und anderen Bereichen für einen Schutzschild gegen Mikroben und Gerüche**. Zudem verfügen Polygiene ViralOff und damit auch die Regenesis-ViralOff-Sprays über die Zertifizierung des Eco Passport von OEKO-TEX®. Referenz-Hauttests zeigen, dass das Produkt die natürliche Bakterienflora der Haut nicht beeinträchtigt.

"Beim Ausbruch der Pandemie versuchte Colors sofort eine Lösung zu finden, die den situationsbedingten Schutz- und Sicherheitsbedarf erfüllen konnte. Also haben wir eine besondere Formel entwickelt, mit der die von Polygiene produzierte Polygiene-ViralOff-Technologie in eine Palette an gebrauchsfertigen antimikrobiellen Produkten umgesetzt wird: Regenesis Shield mit ViralOff-Technologie. Wir begrüßen es sehr, dass Polygiene ebenso viel Wert auf Nachhaltigkeit legt wie wir", so Mario David Odicini, General Manager von Colors.

"Das ist eine spannende Entwicklung für die Nutzung unserer Technologie Polygiene ViralOff. Auch nach der Pandemie zeichnet sich aus unserer Sicht ein höheres Interesse an antimikrobiellen Produkten ab, und die Markteinführung der Sprayprodukte der Linie Regenesis ViralOff Trigger Shield für den Einsatz beim Endverbraucher kommt diesem Bedarf sehr entgegen. Zudem muss weniger gewaschen und gereinigt werden, wodurch sich die Lebensdauer der mit dem Spray behandelten Produkte verlängert", so Ulrika Björk, CEO Polygiene.

Die Website für die Produkte finden Siehier

*Nach den Normen ISO 20743, ISO 21702 und ISO 18184

**Polygiene ViralOff verhindert keine Krankheiten, sondern schützt das behandelte Material. Es belässt die Qualität der behandelten Materialien unverändert.

Pressekontakt Polygiene

Haymo Strubel, VP Commercial Operations EMEA, [email protected] , +49 (0)171-26 83 788



Pressebilder finden Sie unter https://news.cision.com/se/?n=polygiene-ab.



Berichte, Pressemitteilungen und Nachrichten können Sie hier abonnieren

http://ir.polygiene.com/en/press/subscribe/

Über Polygiene

Als weltweit führender Anbieter für Technologien für dauerhafte Frische wollen wir ändern, wie Produkte wahrgenommen werden - vom kurz- zum langlebigen Gebrauchsgut. Wir behandeln Bekleidung, Accessoires, Heimtextilien und Stoffe für dauerhafte Frische, damit weniger gewaschen werden muss und Kleider und Produkte länger halten. Über 200 Premiummarken auf der ganzen Welt haben sich für ihre Produkte für die Marke Polygiene entschieden. Mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Addmaster Holdings Limited haben wir nun die Möglichkeit, Lösungen für weiche und harte Oberflächen anzubieten. Polygiene ist an der Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden, notiert. Weitere Informationen: www.polygiene.com.

Diese Information wurde Ihnen von Cision zur Verfügung gestellt http://news.cision.com/de

https://news.cision.com/de/polygiene-ab/r/markteinfuhrung-von-sprays-fur-den-verbraucher--zum-schutz-weicher-und-harter-oberflachen-vor-mikrob,c3316696

Für folgende Dateien besteht die Möglichkeit eines Download:

https://mb.cision.com/Main/13573/3316696/1394725.pdf Polygiene Regenesis ViralOff Trigger Shield Spray PR GER https://news.cision.com/de/polygiene-ab/i/regenesis-viraloff-trigger-shield-white-mdo-cut,c2894942 Regenesis ViralOff Trigger Shield White MDO cut

SOURCE Polygiene AB