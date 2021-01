Marktführer für Präzisionsmedizin Caprion-HistoGeneX rebrandet als CellCarta

Der neue Name für das Unternehmen mit Sitz in Montreal stammt aus dem 2019 erfolgten Zusammenschluss des Auftragsforschungsunternehmens Caprion Biosciences, das sich auf Dienstleistungen in den Bereichen Immunologie und Proteomik spezialisiert hat, und HistoGeneX, einem Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Histopathologie und Genomik mit Sitz in Antwerpen. Vor kurzem hat CellCarta seine wissenschaftlichen Fähigkeiten und seine geografische Präsenz durch die Akquisition der in Nova Scotia ansässigen Clinical Logistics Inc. und der in Kalifornien ansässigen Mosaic Laboratories LLC weiter ausgebaut. Damit ist CellCarta gut positioniert, um die globalen Anforderungen seiner Kunden aus der Pharma- und Biotech-Branche an klinische Studien zu erfüllen, und verfügt über hochmoderne Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und China. CellCarta wird von Arsenal Capital Partners unterstützt.