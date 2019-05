Marlin Equity Partners annonce un investissement minoritaire stratégique de Blackstone

LOS ANGELES et LONDRES, 18 mai 2019 /PRNewswire/ -- Marlin Equity Partners, un cabinet d'investissement international, a annoncé aujourd'hui que Strategic Capital Group de Blackstone (NYSE : BX) a pris une participation passive et minoritaire dans le cabinet.

Strategic Capital Group de Blackstone fait partie de Blackstone Alternative Asset Management (BAAM) et est spécialisé dans les partenariats minoritaires avec d'importants gestionnaires d'actifs alternatifs. Cet investissement permettra à Marlin de continuer d'investir dans sa plateforme de placements mondiale et de la développer davantage, de renforcer son engagement auprès de sa base diversifiée d'investisseurs et de s'aligner avec celle-ci, et de tirer parti des ressources et capacités mondiales de Blackstone.

Depuis sa création en 2005, Marlin s'est rapidement développé pour devenir l'un des principaux cabinets d'investissement mondiaux avec plus de 6,7 milliards de dollars de capital sous gestion. Il a réalisé plus de 140 transactions dans ses principaux secteurs cibles, notamment les logiciels, la technologie, l'informatique médicale, les services techniques et la technologie industrielle.

« Cet investissement de Blackstone valide une fois de plus l'organisation que nous avons bâtie, la meilleure de sa catégorie, ainsi que la véritable proposition de valeur de notre approche relationnelle en matière d'investissement », a déclaré David McGovern, le fondateur et PDG de Marlin. « Nous sommes ravis d'accueillir Blackstone en tant que partenaire stratégique et nous nous réjouissons à l'idée de tirer profit de leur expertise et de leur vaste éventail de ressources pour continuer à investir dans notre plateforme mondiale et à la positionner en vue d'un succès durable. »

« L'approche de Marlin en matière d'investissement met fortement l'accent sur le partenariat avec les équipes de direction pour apporter son soutien aux entreprises, améliorer les opérations et accélérer la croissance », a déclaré Scott Soussa, le directeur de Strategic Capital Group de BAAM. « L'importance accordée à la création de valeur à long terme à travers ses sociétés sous-jacentes place Marlin en bonne position pour un succès continu et nous sommes ravis de travailler en partenariat avec eux. »

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Evercore a agi comme conseiller financier de Marlin Equity. Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que conseiller juridique de Marlin Equity et Simpson Thacher & Bartlett en qualité de conseiller juridique de Blackstone.

À propos de Marlin Equity Partners

Marlin Equity Partners est un cabinet international d'investissement avec plus de 6,7 milliards de dollars sous gestion. Le cabinet s'efforce de fournir aux sociétés mères, aux actionnaires et aux autres parties prenantes des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins en matière d'affaires et de liquidités. Marlin investit dans des entreprises à travers plusieurs secteurs d'activité où son capital de base, ses relations avec l'industrie et son vaste réseau de ressources opérationnelles renforcent considérablement leurs perspectives et augmentent leur valeur. Depuis sa création, Marlin, par le biais de son groupe de fonds et de sociétés apparentées, a réalisé avec succès plus de 140 acquisitions. Le siège social de la société est situé à Los Angeles, en Californie, avec un bureau supplémentaire à Londres. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.marlinequity.com.

À propos de Blackstone Alternative Asset Management

Blackstone Alternative Asset Management (BAAM®), la plateforme de solutions de hedge funds de Blackstone, est le plus important investisseur discrétionnaire dans les hedge funds au monde, avec environ 80 milliards de dollars d'actifs sous gestion. BAAM gère un ensemble diversifié d'entreprises, notamment une entreprise de solutions personnalisées, une plateforme de situations spéciales, une société d'amorçage de hedge funds, une plateforme de placement collectif en valeurs mobilières et une entreprise qui prend des participations dans des gestionnaires d'actifs alternatifs établis. Dans tous les secteurs d'activité de BAAM, elle sélectionne avec soin les gestionnaires de fonds et établit des partenariats avec eux dans diverses catégories d'actifs et différentes stratégies afin de créer des solutions pour ses investisseurs. À travers un accent particulier porté aux objectifs de ses clients, un processus rigoureux de diligence raisonnable et un accès aux éléments de connaissance globaux de Blackstone, BAAM s'efforce de générer des rendements attractifs ajustés en fonction des risques à travers les cycles du marché tout en préservant le capital en période de tensions sur les marchés.

