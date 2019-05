Marlin Equity Partners anuncia investimento minoritário estratégico da Blackstone

LOS ANGELES e LONDRES, 17 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Marlin Equity Partners, uma empresa global de investimentos, anunciou hoje que o Strategic Capital Group da Blackstone (NYSE: BX) fez um investimento passivo e minoritário na empresa.

O Strategic Capital Group da Blackstone faz parte da Blackstone Alternative Asset Management (BAAM) e é especializado em parcerias minoritárias com gestores líderes de ativos alternativos. Esse investimento permitirá que a Marlin continue a investir e expandir ainda mais sua plataforma global de investimentos, fortalecendo o compromisso e seu alinhamento com sua diversificada base de investidores e utilizar os recursos de capacidades globais da Blackstone.

Desde sua criação em 2005, a Marlin cresceu rapidamente e se tornou uma empresa líder global de investimentos com mais de US$ 6.7 bilhões de capital sob gestão e completou mais de 140 transações em seus principais setores alvo, incluindo software, tecnologia, TI de cuidados com a saúde, serviços habilitados pela tecnologia e tecnologia industrial.

"Este investimento da Blackstone valida ainda mais a organização melhor de sua classe que construímos e a verdadeira proposta de valor de nossa abordagem de investimentos impulsionados por relacionamentos", disse David McGovern, fundador e CEO da Marlin. "Estamos empolgados por recebermos a Blackstone como uma parceira estratégica e esperamos aproveitar sua experiência e extensa variedade de recursos para continuarmos a investir, e posicionarmos nossa plataforma global para sucesso de longo prazo".

"A abordagem de investimentos da Marlin tem um forte foco na parceria com equipes de gestão para apoiar as empresas, aperfeiçoar as operações e acelerar o crescimento", disse Scott Soussa, dirigente do Strategic Capital Group da BAAM. "Esta ênfase na criação de valor de longo prazo para suas empresas subjacentes posiciona a Marlin para o sucesso contínuo e estamos muito empolgados com nossa parceria com eles".

Os termos da transação não foram revelados.

A Evercore foi a consultora financeira da Marlin Equity. Kirkland & Ellis LLP foram os conselheiros legais da Marlin Equity e Simpson Thacher & Bartlett foram os conselheiros legais da Blackstone.

Sobre a Marlin Equity Partners

A Marlin Equity Partners é uma empresa global de investimentos com mais de US$ 6.7 bilhões de capital sob gestão. A empresa concentra-se em fornecer às empresas controladoras, acionistas e outros grupos de interesse soluções personalizadas que atendam suas necessidades de negócios e liquidez. A Marlin investe em empresas de vários setores nas quais seu capital de base, suas relações no setor e sua extensa rede de recursos operacionais reforçam de maneira significativa as perspectivas da empresa e aumentam seu valor. Desde sua criação, a Marlin, através do seu grupo de fundos e empresas relacionadas, concluiu com sucesso mais de 140 aquisições. A empresa está sediada em Los Angeles, Califórnia, e conta com um escritório adicional em Londres. Para mais informações, visite o endereço www.marlinequity.com.

Sobre a Blackstone Alternative Asset Management

A Blackstone Alternative Asset Management (BAAM®), plataforma de soluções de fundos de cobertura (Hedge Funds Solutions) da Blackstone, é a maior investidora discricionária em fundos de cobertura de todo o mundo, com aproximadamente US$ 80 bilhões em ativos sob gestão. A BAAM gerencia um diversificado conjunto de negócios incluindo um negócio de soluções personalizadas, uma plataforma para situações especiais, um negócio de desenvolvimento de fundos de cobertura, uma plataforma aberta de fundos mútuos e um negócio de compra de participações em gestores estabelecidos de ativos alternativos. Em todas as linhas de negócios da BAAM, a empresa seleciona cuidadosamente e forma parcerias com gestores de fundos de uma variedade de classes de ativos e estratégias para criar soluções para seus investidores. Através da concentração absoluta nos objetivos dos clientes, um processo rigoroso de auditoria prévia e acesso aos conhecimentos globais da Blackstone, a BAAM se esforça para gerar retornos atrativos e ajustados ao grau de risco em ciclos de mercado, enquanto preserva o capital durante pressões nos ambientes de mercado.

