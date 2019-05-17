Marlin Equity Partners получила миноритарную инвестицию от Blackstone

ЛОС-АНЖЕЛЕС (LOS ANGELES) и ЛОНДОН (LONDON), 17 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Международная инвестиционная фирма Marlin Equity Partners сегодня сообщила о получении пассивной миноритарной инвестиции от подразделения Strategic Capital Group компани Blackstone (NYSE: BX).

Blackstone Strategic Capital Group входит в состав Blackstone Alternative Asset Management (BAAM) и специализируется на миноритарных партнерствах с ведущими компаниями-управляющими альтернативных активов. Эта инвестиция позволит Marlin финансировать дальнейшее расширение своей международной инвестиционной платформы, наращивать партнерство и взаимодействие с диверсифицированной базой инвесторов, а также использовать глобальные ресурсы и возможности Blackstone.

За время, прошедшее с момента основания фирмы в 2005 году, Marlin удалось превратиться в лидера мировой инвестиционной отрасли, управляющего капитальными активами в размере 6,7 млрд долл. США. На счету фирмы - свыше 140 успешных сделок в ключевых целевых отраслях, включая сферы разработки программного обеспечения, технологий, медицинских ИТ, высокотехнологичных сервисов и промышленных технологий.

«Инвестиция Blackstone в очередной раз подтверждает высокую репутацию передовой организации, которую нам удалось создать, и подлинные преимущества нашего подхода к инвестиционной деятельности, в основе которого лежит принцип построения прочных партнерских взаимоотношений, - прокомментировал основатель и генеральный директор Marlin Дэвид МакГаверн (David McGovern). - Мы рады приветствовать Blackstone в команде наших стратегических партнеров и с нетерпением ждем возможности использовать их опыт и обширные ресурсы для дальнейшего укрепления позиций нашей международной платформы».

«Инвестиционный подход Marlin предполагает мощный акцент на партнерстве со специалистами по управлению активами с целью оказания поддержки бизнесу, оптимизации его деятельности и ускорения развития, - отметил глава BAAM Strategic Capital Group Скотт Сусса (Scott Soussa). - Стремление к долгосрочному созданию ценности для всех своих дочерних предприятий обеспечивает Marlin все шансы на успех, и мы рады сотрудничать с ними».

Условия сделки не разглашаются.

Финансовым консультантом Marlin Equity выступила фирма Evercore. Услуги юридического сопровождения сделки для Marlin Equity предоставила Kirkland & Ellis LLP, а юрисконсультом Blackstone выступила фирма Simpson Thacher & Bartlett.

О компании Marlin Equity Partners

Marlin Equity Partners - международная инвестиционная фирма, управляющая капиталом в размере 6,7 млрд. долл. США. Фирма специализируется на предоставлении родительским компаниям, акционерам и другим заинтересованным лицам индивидуальных решений, отвечающих потребностям их бизнеса и ликвидности. Marlin осуществляет инвестиции в предприятия различных отраслей промышленности, в которых капитальная база, отраслевые взаимоотношения и обширная сеть операционных ресурсов фирмы способна значительно улучшить перспективы инвестируемых компаний и повысить их ценность. С момента основания Marlin посредством собственной группы фондов и аффилированных компаний успешно завершила более 140 сделок приобретения. Штаб-квартира фирмы расположен в Лос-Анджелесе (Калифорния), а дополнительный офис функционирует в Лондоне. Для получения дополнительной информации посетите www.marlinequity.com .

О компании Blackstone Alternative Asset Management

Blackstone Alternative Asset Management (BAAM®), выполняющая роль платформы решений Blackstone для хедж-фондов, является крупнейшим в мире дискреционным инвестором хеджевых фондов, управляющим капитальными активами в размере около 80 млрд долл. США. BAAM осуществляет управление диверсифицированным бизнес-портфелем, в состав которого входят подразделение по созданию индивидуальных решений, платформа по работе с особыми ситуациями, предприятие по подбору хедж-фондов, платформа фонда открытого коллективного инвестирования, а также подразделение, специализирующееся на приобретение долей участия в авторитетных компаниях-управляющих альтернативными активами. Во всех направлениях своей деятельности BAAM тщательно отбирает партнеров и сотрудничает с ведущими специалистами по стратегическому управлению различными категориями активов, создавая оптимальные решения для своих инвесторов. Благодаря четкой ориентированности на цели и задачи своих клиентов, тщательному процессу комплексного юридического аудита и доступу к глобальной аналитической информации Blackstone, BAAM стремится генерировать привлекательный уровень доходности с поправкой на риски во всех рыночных циклах, одновременно сохраняя капитал в условиях напряженности на рынке.

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