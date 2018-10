Marquee Security adquire EAS Systems com sede na Cidade do México

MORRIS PLAINS, Nova Jersey, 16 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Marquee Security, fornecedora internacional de soluções de segurança que oferece tecnologias e suporte de sistemas de segurança totalmente integrados, anunciou hoje que adquiriu os ativos da EAS Systems. A EAS Systems é líder na distribuição e implementação de sistemas de prevenção de perdas. A empresa oferece design, instalação, serviço e gerenciamento de projetos para cadeias comerciais e de varejo. A aquisição serve para ampliar o portfólio de serviços da Marquee Security, utilizando a sede do México que atende o país, juntamente com a sede da Costa Rica que atende a América Central e do Sul.

"A aquisição é consistente com a nossa estratégia de longo prazo para estimular o conhecimento multirregional com uma presença no país", disse Charlie Lunney, presidente da Marquee Security. "A EAS Systems é uma extensão natural da linha de produtos da Marquee, que já ajuda as empresas oferecendo infraestruturas de segurança ideais e otimizando os resultados."

A aquisição da EAS deverá trazer vários benefícios:

Equipe específica da região

Acréscimo de quase 100 funcionários à organização

Doze anos de experiência no setor e know-how na América Latina, Central e do Sul

Experiência comercial significativa

Líder de mercado e posição inovadora no espaço de varejo

Perspectivas de crescimento saudável e portfólio de clientes já existentes, como: Walmart e Liverpool

"Com nosso conhecimento e infraestrutura, estamos confiantes de que essa aquisição expandirá as ofertas combinadas e o suporte local da Marquee Security nessa região que está em rápido crescimento." Lunney continuou. "Queremos dar as boas-vindas à talentosa equipe, aos clientes fiéis e aos excelentes serviços da EAS System."

Com sede nos EUA, a Marquee Security expandirá sua área de atuação para incluir 10 locais físicos que atenderão mais de 16 mercados. A Marquee Security oferece vasta experiência no setor que é apoiado por uma equipe e competências específicas da região.

Sobre a Marquee Security:

A Marquee Security é fornecedora internacional de soluções de segurança completas que oferece estratégia, implementação e suporte de tecnologia de sistemas totalmente integrados. A empresa está sediada nos EUA, com 10 locais físicos em toda a América Latina, Central e do Sul, que atendem a mais de 16 territórios.

