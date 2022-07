Mars kündigt den M&M'S® FUNd Advisory Council an, um eine Welt zu schaffen, in der sich jeder zugehörig fühlt

M&M'S, stolzer Teil von Mars, unternimmt die nächsten Schritte, um sein Ziel zu erreichen, bis 2025 das Zugehörigkeitsgefühl von 10 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu stärken

NEWARK, N.J., 21. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Heute kündigte M&M'S®, die kultige Süßwarenmarke, die zu Mars Inc. gehört, den M&M'S FUNd Advisory Council an, eine Gruppe von Experten, die die Programmgestaltung der Marke M&M'S in Bezug auf Vielfalt, Einbeziehung und Zugehörigkeit auf der ganzen Welt vorantreiben wird.

Der M&M'S FUNd wurde im Januar dieses Jahres mit der Absicht angekündigt, die Maßnahmen der Marke im Hinblick auf das erneuerte Ziel zu verfolgen, eine Welt zu schaffen, in der sich jeder zugehörig fühlt. Der M&M'S FUNd bietet Ressourcen, Mentoring, Möglichkeiten und finanzielle Unterstützung im Bereich Kunst und Unterhaltung, um Menschen miteinander zu verbinden und sicherzustellen, dass sie Zugang zu Erfahrungen haben, die bis 2025 das Zugehörigkeitsgefühl von 10 Millionen Menschen auf der ganzen Welt stärken.

Dem Gründungsbeirat für den M&M'S FUNd gehören Vertreter von Coqual , Disability:IN , GLAAD , Global Belonging Collaborative , GroupM und PolicyLink an. M&M'S wird die unten genannten Berater aus angesehenen Organisationen mehrmals im Jahr zusammenrufen, um die Programme der Marke zu bewerten, die Auswirkungen zu quantifizieren, Ratschläge zu erteilen und unsere Mission durch die jeweiligen Netzwerke unserer Organisationen zu fördern.

Gwyneth Meeks , Senior-Vizepräsidentin, Entwicklung von Führungskräften, Coqual

, Senior-Vizepräsidentin, Entwicklung von Führungskräften, Coqual Jill Houghton , Präsidentin und Geschäftsführerin, Disability:IN

, Präsidentin und Geschäftsführerin, Disability:IN John McCourt , stellvertretender Vizepräsident für strategische Partnerschaften, GLAAD

, stellvertretender Vizepräsident für strategische Partnerschaften, GLAAD Dr. Kelly-Ann Allen , PhD FAPS, leitende Direktorin und Gründerin, Global Belonging Collaborative

, PhD FAPS, leitende Direktorin und Gründerin, Global Belonging Collaborative Gonzalo Del Fa, Präsident, GroupM

Ashleigh Gardere , Geschäftsführender Vizepräsident, PolicyLink

„Mars ist innovativ tätig, um einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben und die Welt von morgen zu gestalten - und der weiterentwickelte Zweck von M&M'S ist ein weiteres Beispiel dafür, wie unsere Marken in der Lage sind, inspirierende Momente des täglichen Glücks für die Verbraucher zu schaffen", erklärte Jessica Adelman, Corporate Affairs Vice President bei Mars Wrigley. „Mars und die Marke M&M'S fühlen sich geehrt, mit dieser Gruppe von globalen Experten zusammenzuarbeiten, die uns als Teil des M&M'S FUNd dabei helfen werden, eine Welt zu schaffen, in der sich jeder zugehörig fühlt."

Seit der Bekanntgabe seines Ziels hat M&M'S hart daran gearbeitet, sein Versprechen einzulösen und eine Welt zu schaffen, in der sich jeder zugehörig fühlt. M&M'S hat sein Engagement über alle Berührungspunkte hinweg in die Praxis umgesetzt, unter anderem durch Produkte, digitale Angebote, Inhalte, Programme in den Geschäften und Verbraucheraktivitäten, die alle unter dem M&M'S FUNd stehen.

M&M'S neueste Werbespots - „ Office Party " und „ Meet The Parents " - spiegeln den neuen Markenzweck wider, indem sie visuell darstellen, wie wichtig es ist, die Unterschiede zwischen den Menschen zu feiern und auf unterhaltsame Weise Verbindungen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu fördern.

" und „ " - spiegeln den neuen Markenzweck wider, indem sie visuell darstellen, wie wichtig es ist, die Unterschiede zwischen den Menschen zu feiern und auf unterhaltsame Weise Verbindungen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu fördern. In Deutschland hat M&M'S das Projekt Open Mic entwickelt, bei dem in Zusammenarbeit mit Headlinern die Karrieren von drei verschiedenen neuen Comedians gestartet wurden, um die deutsche Comedy-Szene integrativer zu gestalten.

Anlässlich des Internationalen Frauentags im März hat M&M'S eine Spotify-Wiedergabeliste #StreamingFemaleVoices mit Songs von Künstlerinnen erstellt, um die Kluft zwischen den Geschlechtern in der Musik zu überwinden, und spendet 1 Dollar pro Stream (bis zu 25.000 Dollar ) an Women in Music.

pro Stream (bis zu ) an Women in Music. M&M'S setzte seine Partnerschaft mit der Bentonville Film Festival Foundation fort, um ein Mentorenprogramm für einen vielfältigen Filmemacher anzubieten, das aus einem Zuschuss von 20.000 Dollar und der Möglichkeit besteht, mit dem M&M'S-Team an einem Projekt zu arbeiten, das sich auf die Förderung der Inklusion konzentriert. Der Empfänger des „M&M'S For All Funkind Award", der aus den Einsendungen der Bentonville Film Festival Foundation 2021 ausgewählt wurde, wurde am 25. Juni bekannt gegeben .

und der Möglichkeit besteht, mit dem M&M'S-Team an einem Projekt zu arbeiten, das sich auf die Förderung der Inklusion konzentriert. Der Empfänger des „M&M'S For All Funkind Award", der aus den Einsendungen der Bentonville Film Festival Foundation 2021 ausgewählt wurde, wurde am 25. Juni . In Australien hat M&M'S die Plattform M&M'S Comedy Spotlight ins Leben gerufen, die sieben aufstrebende Comedy-Stars ins Rampenlicht stellt, um eine integrativere Comedy-Szene zu schaffen.

Und wir stehen erst am Anfang. Um mehr über den M&M'S FUNd Advisory Council zu erfahren und die Arbeit von M&M'S zur Erfüllung seiner Ziele zu verfolgen, besuchen Sie MMS.com .

INFORMATIONEN ZU MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated wird von der Überzeugung angetrieben, dass die Welt, die wir uns morgen wünschen, damit beginnt, wie wir heute Geschäfte machen. Als globales Familienunternehmen wandelt, innoviert und entwickelt sich Mars, um einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen.

In unserem breit gefächerten und wachsenden Portfolio an hochwertigen Süßwaren, Lebensmitteln, Tierpflegeprodukten und Dienstleistungen beschäftigen wir über 140.000 engagierte Mitarbeiter. Mit einem Jahresumsatz von fast 45 Milliarden USD produzieren wir einige der weltweit beliebtesten Marken, darunter Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® und WHISKAS®. Wir schaffen eine bessere Welt für Haustiere durch unser globales Netzwerk von Tierkliniken und diagnostischen Diensten - einschließlich AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus und VCA™ - und nutzen Spitzentechnologie, um bahnbrechende Programme für genetische Gesundheitsuntersuchungen und DNA-Tests zu entwickeln.

Für weitere Informationen über Mars besuchen Sie bitte www.mars.com . Folgen Sie uns auf Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn und YouTube .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862522/Mars_MMS_FUNd_Logo.jpg

SOURCE Mars, Incorporated