Mars lança nova estratégia de sustentabilidade para o cacau

Conhecido como Cocoa for Generations, o plano posiciona o interesse do fazendeiro de pequenas terras em seu centro, ajuda a proteger crianças e florestas e cria um caminho para que fazendeiros de cacau e comunidades que cultivam cacau possam prosperar. O Cocoa for Generations é apoiado por um investimento de US$ 1 bilhão no decorrer de 10 anos, sendo adicionado ao Plano Sustentável em uma Geração que a Mars anunciou no ano passado.

"Por quase 40 anos temos trabalhado para atingir uma produção sustentável de cacau", declarou John Ament, vice-presidente global do setor de cacau da Mars Wrigley Confectionery. "Embora tenhamos tido avanços, incluindo a conquista de aproximadamente 180.000 fazendeiros com certificação de sustentabilidade, estamos insatisfeitos com nosso ritmo de progresso e o do setor de cacau, como um todo. Não temos todas as respostas, mas nossa primeira etapa é colocar o fazendeiro no centro de nossas ambições e ações. Planejamos inspirar outros e trabalhar juntos para garantir o Cocoa for Generations".

A despeito do progresso significativo, os fazendeiros não experimentaram melhorias em suas rendas ou condições de vida em um ritmo adequado. As crianças continuam a trabalhar em condições perigosas e o desmatamento continua com atividades agrícolas ocorrendo em áreas florestais protegidas. A Mars acredita que é necessária uma mudança na qual empresas, sociedade civil e governo devem pensar e agir de maneira diferente e assumir uma nova abordagem que crie um caminho para os fazendeiros de cacau, suas famílias e comunidades possam prosperar.

O Cocoa for Generations consiste de dois pilares:

Responsible Cocoa Today

Em seu primeiro pilar, a Mars visa a ter 100 por cento de seu cacau derivado do seu programa Responsible Cocoa originado globalmente e rastreável com responsabilidade até 2025. O Responsible Cocoa significa ter sistemas em vigor para tratar do desmatamento, trabalho infantil e rendas maiores para os fazendeiros.

Especificamente, a Mars espera que os fazendeiros que são parte de nosso programa Responsible Cocoa provejam locais via GPS baseados em satélite para fazendeiros que fornecem seu cacau a fim de que tenhamos garantias que tal cacau não venha de áreas florestais protegidas. A Mars vai trabalhar com fornecedores e certificadores para aprimorar programas de monitoramento e remediação de trabalho infantil (CLMRS), e continuará a ajudar a melhorar a educação em comunidades que cultivam cacau, com um foco no acesso a escolas de qualidade.

Além disso, a Mars vai trabalhar com parceiros a fim de garantir que o modelo para os prêmios que a empresa paga por cacau produzido com responsabilidade seja inspecionado a fim de garantir que os fazendeiros recebam uma fatia maior do prêmio. A Mars vai explorar e encorajar ainda mais as mudanças em todo o setor e parcerias que podem gerar mais renda para os fazendeiros.

A nova abordagem da Mars em relação ao cacau vai além do nível atual dos padrões de certificação e práticas e é uma mudança em etapa em relação ao compromisso inicial que a Mars fez em 2009.

Enquanto essa nova abordagem é implementada, a Mars vai manter seus níveis de cacau certificados atuais com a Rainforest Alliance e com a Fairtrade, além de trabalhar com ambas as organizações à medida que continuam a fortalecer a implementação para aumentar o padrão de qualidade por todo o setor de cacau. A Mars aprova os esforços de ambas as organizações de certificação para organizar fazendeiros individuais em grupos e cooperativas, proporcionando treinamento e implementando sistemas de gestão em grupos de fazendeiros certificados, e está comprometida a colaborar com eles a fim de melhorar controles de auditoria, monitorar o trabalho infantil, rastreabilidade e prêmios pagos a fazendeiros. À medida que esforços mensuráveis são realizados, a Mars continuará fazendo a transição de seus volumes de cacau para essas abordagens novas e mais sólidas.

A Fairtrade declara: "Nós aplaudimos a Mars por reconhecer o papel do fazendeiro de pequenas terras no centro de qualquer plano ambicioso em sustentabilidade de cacau. Sem progresso em rendas para esses fazendeiros, a transformação em todo o setor não é possível. Precisamos de mais empresas demonstrando liderança em questões desse modo, que é o motivo pelo qual estamos empolgados pela possibilidade de continuar trabalhando com a Mars para aumentar nosso impacto de maneira a entregar mais para a empresa colocando, ao mesmo tempo, os fazendeiros em primeiro lugar".

A Rainforest Alliance declara: "Todos concordamos que é preciso haver uma mudança na base para os fazendeiros, suas famílias e as florestas", disse Britta Wyss Bisang, diretora das cadeias de suprimento sustentável para a Rainforest Alliance. "Nós elogiamos a Mars por aprofundar seu compromisso com os produtores de cacau e por reconhecer que a mudança em etapas em andamento na base é necessária. Ansiamos avançar nossa relação com a Mars, pois isso está bem alinhado com nossa nova estratégia, que deposita mais foco na colaboração entre produtores, ONGs, empresas e governos".

Sustainable Cocoa Tomorrow

Por meio de seu segundo pilar, a Mars espera demonstrar que uma mudança em etapas na renda do fazendeiro e em seu sustento é possível. Em parceria com um grupo global inicial de 75.000 famílias produtoras de cacau e fornecedores de cacau, a Mars planeja testar meios para aumentar a produtividade, renda, resiliência e sustentabilidade geral por meio de diversificação de renda e cultura agrícola, programas de gênero, modelos de vila, economia e empréstimo, bem como planos de desenvolvimento de fazendas.

De maneira paralela, a Mars trabalhará com a indústria, governos e outros parceiros da sociedade civil a fim de buscar soluções compartilhadas e resultados mutuamente benéficos para famílias produtoras de cacau. A Mars continuará colaborando pré-competitivamente com seus pares e fornecedores para acelerar um aprendizado compartilhado via fóruns da indústria, incluindo a World Cocoa Foundation e sua plataforma CocoaAction, além da International Cocoa Initiative.

Sobre a Mars, Incorporated

A Mars é uma empresa de propriedade familiar com mais de um século de história fabricando produtos diversificados e prestando serviços a pessoas e aos animais de estimação que elas amam. Com mais de US$ 35 bilhões em vendas, a empresa é um empreendimento global que controla algumas das marcas mais apreciadas do mundo: M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS e COCOAVIA®. A Mars também fornece serviços de saúde veterinários, que incluem o BANFIELD® Pet Hospitals, a Blue Pearl®, a VCA® e a Pet Partners™. Com sede em McLean, Virgínia, a Mars opera em mais de 80 países. Os cinco princípios da Mars – Qualidade, Responsabilidade, Reciprocidade, Eficiência e Liberdade – inspiram seus mais de 100.000 empregados a criar valor para todos os parceiros e a garantir o crescimento do qual podem se orgulhar todos os dias.

Para obter mais informações sobre a Mars, visite www.mars.com. Siga-nos no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/745536/Mars_Cocoa_for_Generations_graphic.jpg

FONTE Mars, Incorporated

Related Links

http://www.mars.com