Mars Petcare, le plus grand fournisseur de soins pour animaux de compagnie au monde, lance sur le marcheÌ francÌ§ais son test ADN Wisdom Panel

En France, un foyer sur quatre posseÌ de un chien et pour plus de 30 % d'entre eux, il ne s'agit pas d'un chien de race. RepreÌ sentant environ un tiers de la population canine, les croiseÌ s occupent une place preÌ pondeÌ rante dans le cÅ ur des Français. Lorsqu'on adopte un chien de races mixtes, nous ne connaissons bien souvent rien de son passeÌ . Afin d'en savoir plus sur ses origines, Mars Petcare, le plus grand fournisseur de soins pour animaux de compagnie au monde, lance sur le marcheÌ français son test ADN Wisdom Panel.

Wisdom Health a eÌ teÌ creÌ eÌ en 2005 sous le nom de Mars Veterinary. Depuis, une importante eÌ quipe de scientifiques et de geÌ neÌ ticiens analyse l'ADN canin et l'identification des marqueurs SNP de l'ADN les plus utiles afin distinguer les diffeÌ rentes races de chiens.

MeÌ me s'il peut sembler eÌ tonnant d'effectuer un test geÌ neÌ tique sur nos animaux de compagnie, lors d'une adoption, on peut se demander quelle vie le chien a pu mener avant de devenir un membre de votre famille. Les tests d'ascendance peuvent ainsi vous aider aÌ anticiper les probleÌ mes de santeÌ typiques de certaines races de chiens. En connaiÌ tre plus sur la geÌ neÌ tique de votre animal peut eÌ galement permettre de comprendre des comportements ou des traits de caracteÌ re propres aÌ certaines races. Ces deux eÌ leÌ ments sont des reÌ ponses treÌ s importantes pour les proprieÌ taires afin d'appreÌ hender du mieux possible des eÌ ventuels soucis de santeÌ ou de comportement.

Wisdom Panel est donc un excellent moyen d'en apprendre plus sur nos amis aÌ quatre pattes. L'identification visuelle des races au sein d'une race mixte est en reÌ aliteÌ treÌ s faible, le test ADN offre donc un moyen beaucoup plus preÌ cis de connaiÌ tre les origines de notre chien. En trois semaines, il devient donc possible d'identifier les races, ce qui peut eÌ tre treÌ s important pour la santeÌ et le bonheur de votre chien. Les informations reçues permettent ainsi de travailler avec son veÌ teÌ rinaire ou son eÌ ducateur canin afin d'utiliser les reÌ sultats pour eÌ laborer un plan de formation, de nutrition ou meÌ me de soins de santeÌ aÌ long terme pour nos fideÌ les compagnons.

