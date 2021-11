Martin Bruncko rejoint Binance en tant que vice-président exécutif pour l'Europe

« Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Binance dans sa nouvelle phase de croissance, car elle commence à mettre l'accent sur la conformité et une expansion dans des domaines fintech plus traditionnels. L'incroyable communauté que Binance a réussi à construire au fil des ans, ses technologies de pointe et l'évolution vers une collaboration toujours plus étroite avec les régulateurs lui offrent des possibilités presque illimitées. J'ai hâte de concrétiser ce potentiel en Europe et au-delà », a déclaré M. Bruncko.

Martin a été fondateur, dirigeant et membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises européennes de deep tech et de fintech, notamment AeroMobil, Stasis, GA Drilling et Neulogy (rachetée par Civitta). Il a également été membre du comité d'investissement du Fonds du Conseil européen de l'innovation, qui est le plus grand fonds d'investissement dans les technologies profondes en Europe.

Auparavant, M. Bruncko a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein du gouvernement, notamment en tant que ministre junior des innovations et adjoint aux affaires européennes du ministre des finances de la Slovaquie. Il a été membre du Comité économique et financier de l'UE, membre du conseil d'administration du Mécanisme européen de stabilité (anciennement FESF), directeur principal et responsable de l'Europe au Forum économique mondial, et conseiller principal auprès du commissaire européen à la recherche et à l'innovation et du gouvernement de Dubaï.

Martin est titulaire d'une licence de l'université de Stanford et d'une M.P.A. de la Harvard Kennedy School. En 2012, il a été honoré en tant que Young Global Leader du Forum économique mondial.

