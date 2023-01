Mary McCartney célèbre 100 ans de photographie sur les océans

Cunard invite ses hôtes à partager des moments magiques dans le cadre de l'exposition Sea Views organisée pour cet événement

SOUTHAMPTON, Royaume-Uni, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Cunard, compagnie de croisières de luxe, a annoncé le lancement de l'exposition Sea Views en 2023, qui présentera des images inédites issues des archives de la compagnie, ainsi qu'une sélection de photos proposées par les clients et sélectionnées par la photographe et cinéaste Mary McCartney.

L'exposition Sea Views marquera deux centenaires importants : il y a 100 ans, Cunard a été la première compagnie de croisière à accueillir un photographe à bord pour capturer les moments forts du voyage de ses hôtes. Le second est le centenaire de la toute première croisière autour du monde à bord du navire Laconia de Cunard.

Pour célébrer ces deux centenaires, Cunard s'est associée à la photographe britannique Mary McCartney pour organiser une exposition unique de 100 images prises sur l'ensemble de sa flotte. Après avoir accueilli des icônes hollywoodiennes telles qu'Elizabeth Taylor et Bing Crosby, la compagnie Cunard ouvrira ses archives pour sélectionner des photographies qui illustrent le glamour, la grandeur et le style intemporel qui ont fait sa renommée.

« Avec plus de 14 000 images stockées dans les archives de Cunard à Liverpool, le port d'attache fondateur de la compagnie Cunard, nous disposons d'une multitude de souvenirs des années 1920 à nos jours parmi lesquels faire notre choix, a déclaré Siân Wilks, archiviste de Cunard à la bibliothèque de l'université de Liverpool. Nous sommes extrêmement heureux de travailler aux côtés de Mary McCartney pour organiser l'exposition Sea Views. »

En plus des photos d'archives qui seront exposées, Cunard invite ses hôtes à partager toutes les photos qu'ils ont pu collecter au fil des ans lors de leurs voyages à bord d'un navire Cunard, immortalisant des moments particuliers, des vues incroyables et des expériences uniques. Toutes les images partagées seront passées en revue, et certaines d'entre elles seront sélectionnées pour faire partie de cette rare exposition commémorative.

« Je suis ravie d'organiser une exposition dans le cadre de cette collection de trésors de 100 ans de photographie. J'ai hâte de parcourir les archives et les images provenant du public pour sélectionner un ensemble d'images emblématiques qui témoigneront d'un siècle de voyages de luxe », a déclaré la photographe britannique Mary McCartney.

« Nous sommes extrêmement fiers des 183 ans d'histoire de Cunard, et en particulier du fait que nous avons été les pionniers du voyage autour du monde il y a 100 ans. Quelle meilleure façon de célébrer ce centenaire qu'en organisant une fantastique sélection d'images prises par les hôtes qui ont voyagé avec nous. Nous sommes ravis de travailler avec la merveilleuse Mary McCartney pour créer cette exposition et nous avons hâte de voir les moments inoubliables que nos invités ont immortalisés au fil des ans », a déclaré Sture Myrmell, président de Cunard.

Pour savoir comment transmettre votre moment préféré immortalisé à bord d'un navire Cunard, rendez-vous sur www.cunard.com/seaviews et envoyez vos images avant le 5 février 2023. L'exposition Sea Views du centenaire sera inaugurée en 2023 et de plus amples informations seront communiquées sur cette page Web à l'approche de cette date.

